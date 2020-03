Klaus Iohannis: România este primul stat din UE care a primit acceptul Comisiei Europene pentru o rezervă strategică de echipamente medicale pe teritoriul țării noastre

Cei 27 de șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană se vor reuni pentru a treia videconferință în trei săptămâni, joi, 26 martie, după ce reuniunea ordinară a Consiliului European de primăvară, programată pentru perioada 26-27 martie, a fost anulată pe fondul pandemiei de coronavirus.

Un anunț în acest sens a fost făcut de președintele Consiliului European, Charles Michel, într-un mesaj pe Twitter, acesta precizând că ”membrii Consiliului European vor continua acțiunile comune împotriva COVID-19”.

”Vom continua să acționăm decisiv în fața evoluțiilor pe măsură ce acestea se desfășoară și să combatem această criză. Trebuie să ne mobilizăm toată energia pentru a ne proteja cetățenii și pentru a ajuta sistemul nostru de sănătate”, a scris Michel.

Chairing the third video conference on Thursday 26 March with #EUCO members to pursue our actions on #COVID19

We will continue to act decisively to developments as they unfold and fight this crisis.

We must mobilize all our energy to protect our citizens and help our healthcare

— Charles Michel (@eucopresident) March 19, 2020