Klaus Iohannis: România va achiziționa încă 5 avioane F-16. CSAT a avizat favorabil proiectul de lege propus de Guvern

Consiliul Suprem de Apărare a Țării, reunit miercuri în prima ședință de la instalarea guvernului Orban și după câștigarea alegerilor prezidențiale de Klaus Iohannis, a aprobat Planului de întrebuințare a Forțelor Armate ale României care se trimit la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, în anul 2020.

”Am avut pe ordinea de zi o temă importantă, care se reia în fiecare an, și anume am aprobat forțele armate care vor participa la misiuni în afara României. Sunt forțele Armatei, care în acest an au fost aprobate pentru anul 2020 în număr de peste 2.100 de militari și civili. Este o creștere destul de mare, o creștere cu peste 200 de oameni care vor participa în plus anul viitor față de anul în curs, din care este important de menționat că peste 800 dintre ei vor participa la misiunea din Afganistan în continuare. Din partea Ministerului Afacerilor Interne am aprobat peste 790 de militari și polițiști care vor participa la diferite misiuni unde suntem parte, în afara României”, a declarat președintele Klaus Iohannis, după CSAT.



Astfel, Armata României va putea participa la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, în anul 2020, cu 2.669 militari, dintre care 2.126 militari vor participa la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, iar 543 militari se vor afla în așteptare pe teritoriul național, cu posibilitatea de a fi dislocați la ordin, informează un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Comparativ cu anul 2019, forțele Armatei României care pot participa la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, în anul 2020, sunt mai mari cu 224 de militari, ceea ce reprezintă o creștere cu 11,77%, iar forțele dislocabile la ordin au scăzut cu 177 de militari, față de anul 2019, respectiv cu 24,58% mai puțin.

Efortul principal rămâne, în continuare, participarea cu forțe și mijloace la operația NATO din Afganistan – Resolute Support Mission (RSM), precum și menținerea contribuției naționale la asigurarea prezenței înaintate consolidate a NATO în cadrul Grupului de Luptă dislocat în Polonia, concomitent cu menținerea participării la operațiile NATO KFOR și EUFOR ALTHEA, din teatrul de operații din Balcanii de Vest.

Ministerul Afacerilor Interne va participa la astfel de misiuni și operații cu 1.855 militari și polițiști, dintre care 791 vor participa la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, iar 1.064 vor fi în așteptare pe teritoriul național, dislocabili la ordin.

Reamintim faptul că entru anul 2019, CSAT a aprobat anul trecut un număr de 1.902 de militari români care să participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român și 759 de militari și polițiști din cadrul MAI care iau parte la misiunile UE, OSCE, NATO și ONU.