Klaus Iohannis s-a întâlnit cu Angela Merkel și cu liderii statelor ”Prietenii Coeziunii”. Liderii europeni au intrat la summit cu o nouă propunere de buget UE

Corespondență de la Bruxelles

Președintele Klaus Iohannis participă la o nouă reuniune de coordonare cu omologii săi din statele membre ce fac parte din grupul ”Prietenii unei Europe ambițioase”, redenumit vineri din grupul ”Prietenii coeziunii” în urma unei prime runde de coordonare.

Iohannis și ceilalți 16 lideri implicați au discutat împreună cu cancelarul german Angela Merkel despre noua propunere avansată liderilor Uniunii Europene de către președintele Consiliului European Charles Michel și de Comisia Europeană.

Anterior, șeful statului a participat alături de premierul Bulgariei o întrevedere cu liderii ”statelor frugale” – Austria, Danemarca, Suedia și Țările de Jos -, la solicitarea acestora din urmă.

Întrevederea a avut loc în contextul în care liderii europeni se află în impas în cadrul tratativelor privind bugetul UE, în principal din cauza opoziției celor patru state denumite ”F4 – frugal states” – Austria, Danemarca, Suedia și Țările de Jos – care își doresc o alocare mai mică națională pentru viitorul cadru financiar multianual.

După întâlnirea dintre Klaus Iohannis și ceilalți 16 lideri, la care a venit ulterior și Angela Merkel, cei 27 de șefi de stat sau de guvern s-au reunit în plen pentru a relua discuțiile oficiale la summitul Consiliului European.

