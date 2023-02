Klaus Iohannis salută acordul-cadru de la Windsor: Uniunea Europeană și Regatul Unit rămân aliați strategici

Președinta Comisiei Europene și “anglofilă pasionată”, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit luni seară cu regele Charles al III-lea după ce șefa executivului european a ajuns la un acord cu premierul britanic Rishi Sunak privind o reformă a protocolului nord-irlandez din cadrul acordului Brexit de retragere a Marii Britanii din UE,

Întâlnirea, despre care au relatat The Guardian și New York Times, a avut loc în același loc unde s-au desfășurat și tratativele privind reformarea protocolului, la Castelul Windsor.

“A fost o onoare și o plăcere să mă întâlnesc cu Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, la Castelul Windsor. Am discutat despre provocările comune cu care se confruntă UE și Regatul Unit în calitate de parteneri istorici, precum și despre îndatoririle noastre comune: sprijinul neabătut pentru Ucraina și combaterea schimbărilor climatice globale“, a scris, pe Twitter, Ursula von der Leyen.

It was an honour and a pleasure meeting His Majesty The King, Charles III, at Windsor Castle.

We discussed the joint challenges the EU and UK face as historic partners, and our joint duties:

unwavering support for Ukraine and fighting global climate change. pic.twitter.com/8qos5Bzv35

