Klaus Iohannis salută acordul istoric post-Brexit încheiat în Ajunul Crăciunului: Parteneriatul UE – Regatul Unit va proteja interesele companiilor și cetățenilor români

Președintele Klaus Iohannis a salutat joi acordul istoric post-Brexit la care au ajuns, în ajunul Crăciunului, Uniunea Europeană și Regatul Unit după zece luni de negocieri intense și după patru ani și jumătate de la referendumul privind retragerea Marii Britanii din UE.

“România salută convenirea parteneriatului UE – Regatul Unit privind relațiile viitoare. Acordul va proteja interesele companiilor și ale cetățenilor români, obiective cheie ale României în aceste tratative. Felicitări negociatorului-șef Michel Barnier și echipei sale pentru efortul susținut“, a scris Iohannis, pe Twitter.

Romania welcomes the 🇪🇺-🇬🇧 agreed partnership on future relations. This agreement will protect the interests of 🇷🇴 companies & citizens – Romania’s key objectives during these negotiations. Congratulations to chief negotiator @MichelBarnier & his team for their huge effort!

