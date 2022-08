Klaus Iohannis salută anunțul în premieră al cancelarului Germaniei privind susținerea aderării României la Schengen: Îndeplinim toate criteriile

Uniunea Europeană este alături de Ucraina și nu va accepta niciodată o lume condusă de violență brută și îi va trage la răspundere pe cei responsabili de crime și încălcări ale drepturilor omului, a transmis sâmbătă președintele Consiliului European, Charles Michel, în cadrul celui de-al doilea „Summit of First Ladies and Gentlemen on Ukraine and the World”, informează comunicatul oficial.

„Voi, poporul ucrainean, luptați cu curaj pentru libertatea voastră. Iar noi vă susținem. Vă susținem și vă susținem țara. Încă din prima zi, am fost alături de voi în unitate și cu sprijin concret. Vom continua să oferim sprijin financiar Ucrainei. În luna mai, Consiliul European a decis asupra principiului unei noi asistențe macrofinanciare excepționale de până la 9 miliarde de euro. În urmă cu două săptămâni, Consiliul UE a adoptat o decizie de a oferi de urgență 1 miliard de euro. Acest lucru nu este suficient și știu că trebuie să facem mai mult”, a declarat Charles Michel.

We spare no effort in condemning Russia and supporting Ukraine:

Just this week we agreed to provide another 500 million euros to support Ukraine’s military.

Just two days ago, the EU passed another round of sanctions, targeting Russian gold exports.#flgsummit2022 pic.twitter.com/U5OEFgYvmV

