Klaus Iohannis salută anunțul lui Biden de la summitul G7 privind sprijinul SUA, Japoniei, Coreei de Sud și EAU pentru reactoarele modulare mici din România

Președintele Klaus Iohannis a salutat sâmbătă anunțul făcut de omologul său american Joe Biden la summitul G7 de la Hiroshima privind finanțări suplimentare pentru construirea primului reactor modular de mici dimensiuni cu tehnologie americană în România.

“Salut anunțul făcut astăzi de președintele SUA la Summitul G7 privind sprijinul din partea SUA și a partenerilor din Japonia, Coreea de Sud și UAE de până la 275 de milioane de dolari pentru proiectul SMR din România, precum și scrisorile de interes din partea Exim Bank US și DFC pentru un sprijin potențial de până la 4 miliarde de dolari pentru implementarea proiectului. Acest lucru oferă un sprijin esențial pentru ambiția României de a fi în prima linie în dezvoltarea unei infrastructuri revoluționare în domeniul energiei nucleare. Desfășurarea proiectului SMR al României în parteneriat cu partenerii noștri din SUA va permite producția de energie curată și va spori securitatea energetică“, a scris Iohannis, pe Twitter.

I welcome @POTUS announcement today at the G7 Summit on the support from the 🇺🇸 and 🇯🇵, 🇰🇷 and 🇦🇪 partners of up to $275 million for 🇷🇴 SMR project, as well as the Letters of Interest from @EximBankUS and @DFCgov for potential support of up to $4 billion for project deployment.

