Klaus Iohannis și Andrzej Duda, întâlnire bilaterală la Summitul celor Trei Mări de la București: Ca parteneri strategici, am discutat despre întărirea cooperării bilaterale

România a informat aliaţii NATO despre faptul că a găsit pe teritoriul său resturi de la o posibilă dronă în cadrul reuniunii de miercuri a Consiliului Nord-Atlantic, iar aliaţii şi-au exprimat o puternică solidaritate cu România, a transmis purtătorul de cuvânt al NATO, Dylan White.

“Autorităţile române au confirmat că resturi, posibil de la o dronă, au fost găsite pe teritoriul României, în apropierea graniţei cu Ucraina. Autorităţile române investighează incidentul. România a informat aliaţii NATO despre acest incident în cadrul reuniunii de astăzi a Consiliului Nord-Atlantic, iar aliaţii şi-au exprimat o puternică solidaritate cu România”, se arată în declaraţia purtătorului de cuvânt.

“Începând de anul trecut, ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, NATO şi-a sporit semnificativ prezenţa în regiunea Mării Negre. Continuăm să monitorizăm îndeaproape situaţia şi rămânem în contact strâns cu aliatul nostru, România”, subliniază Dylan White.

Today, Allies expressed strong solidarity with #Romania.

See below the statement of the @NATO Acting Spokesperson👇

“The Romanian authorities have confirmed that debris, possibly from a drone, has been found on Romanian soil, close to the border with Ukraine. The Romanian…

— Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) September 6, 2023