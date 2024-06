Klaus Iohannis și ceilalți lideri UE, “revoltați de atacul laș de agresiune” asupra premierului danez Mette Frederiksen, cu două zile înainte de alegerile europene

Președintele Klaus Iohannis și mai mulți lideri europeni, între care președinții Consiliului European, Comisiei Europene și Parlamentului European, s-au declarat revoltați de agresiunea fizică asupra premierului danez Mette Frederiksen, pe o stradă din Copenhaga, cu două zile înainte ca danezii să meargă la urne pentru alegerile europene.

“Sunt revoltat de atacul laș asupra premierului danez Mette Frederiksen în Copenhaga noaptea trecută. Condamnăm cu fermitate această agresiune. Toate gândurile noastre se îndreaptă către Premierul Mette Frederiksen și familia sa”, a scris Iohannis, pe Twitter.

Appalled by the cowardly assault on Danish Prime Minister Mette Frederiksen @Statsmin in #Copenhagen last night. We strongly condemn this aggression. All our thoughts are with 🇩🇰 PM Mette Frederiksen and her family.

La rândul său, președintele Consiliului European, Charles Michel, s-a declarat “revoltat” de atacul asupra premierului danez Mette Frederiksen, condamnând cu fermitate “acest act laș de agresiune”.

“Sper să depășești repede acest atac oribil”, i-a transmis Michel lui Frederiksen.

All my thoughts are with you and your family, dear Mette and hope you overcome this horrendous attack soon.

Outraged by the assault on the Danish Prime Minister Mette Frederiksen @statsmin in Copenhagen tonight.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a arătat “șocată” de acest “act josnic, care contravine la tot ceea ce credem și pentru care luptăm în Europa”.

Dear @Statsmin Mette, I was so shocked at the news of you being assaulted tonight.

I condemn this despicable act which goes against everything we believe and fight for in Europe.

I wish you strength and courage – I know you have plenty of both.

