Klaus Iohannis solicită continuarea demersurilor pentru aderarea la Schengen: Pe toate marile dosare europene, diplomaţia română trebuie să îşi crească capacitatea de a anticipa tendinţe

Partidul Socialiștilor Europeni se declară profund îngrijorat de „turbulențele” politice provocate de Guvernul condus de premierul Florin Cîțu și transmite susținerea pentru partidul său membru, PSD în situația actuală din România.

„Într-o perioadă atât de dificilă pentru poporul român, cu următorul val de COVID-19 la orizont și cu nevoia de acțiune rapidă pentru Planul de Redresare și Reziliență României, atât PNL, cât și USR PLUS sunt ocupați de probleme interne”, a transmis PES într-o declarație oficială.

Potrivit socialiștilor europeni, „PSD încearcă să fie vocea rațiunii într-o astfel de situație dificilă”: „Susținem toate eforturile social-democraților români de a preveni un haos mai mare prin solicitarea demisiei actualului guvern și alegeri anticipate.”

„Această situație ar fi putut fi evitată dacă președintele țării ar fi respectat rezultatul alegerilor și ar fi permis PSD, în calitate de câștigător al alegerilor, să desemneze un prim-ministru în conformitate cu practicile politice europene și naționale”, mai menționează PES.

PES apreciază abordarea pro-europeană a PSD și susține toate eforturile acestuia de a convoca alegeri anticipate care să asigure un Parlament care să ofere României un guvern stabil, capabil să facă față provocărilor actuale.

Reamintim că și Social-democrații din Parlamentul European, a doua cea mai mare forță politică din hemiciclul de la Bruxelles, critică dur alianța dintre formațiunea USR PLUS, afiliată Renew Europe, și partidul de extremă dreapta AUR pentru o moțiune de cenzură împotriva guvernului de la București.

„Alianța dintre USR PLUS, din cadrul Renew Europe, și partidul antieuropean și de extremă dreapta AUR este rușinoasă și de neînțeles!“, a scris grupul S&D într-un mesaj pe Twitter.

Social-democrații din PE, în cadrul cărora PSD deține o delegație formată din nouă eurodeputați, susțin că o moțiune de cenzură promovată de PSD este mai sustenabilă și mai credibilă.

„O majoritate pentru o moțiune de cenzură este mai sustenabilă cu un partid pro-european precum PSD“, mai afirmă grupul S&D, condus de Iratxe Garcia Perez, din Spania.

