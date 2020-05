Klaus Iohannis: Starea de urgență nu va fi prelungită. Începând din 15 mai, pentru a ţine epidemia sub control, vom intra în starea de alertă

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că nu are niciun fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară, ci cu politicienii, deoarece promovează legislaţie pentru autonomia Ţinutului Secuiesc.

“Nu pot să nu menţionez o temă pe care am adus-o în discuţie săptămâna trecută şi care a preocupat pe foarte mulţi – este chestiunea din Parlament care ţine de autonomia teritoriului care este denumit în Transilvania Ţinutul Secuiesc. Am făcut atunci nişte afirmaţii şi sper să fi fost bine înţeles. Eu nu am niciun fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară, îi cunosc pe mulţi, am avut mulţi colegi, am în continuare colegi, îi respect, marea majoritate sunt oameni de treabă, harnici, care îşi văd de ale lor. Problema pe care o am este cu politicienii, în special cu politicienii din PSD, care, culmea, au încercat să promoveze legislaţie care priveşte autonomia Ţinutului Secuiesc. Este surprinzător şi recunosc pentru şi cred că pentru mulţi dintre dumneavoastră supărător. Au încercat să se scoată pesediştii şi după scurt timp au introdus legislaţia în Senat, unde au picat-o, dar iată că vin dovezi că nu a fost o chestiune singulară”, a spus şeful statului într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.



El a criticat proiectul UDMR privind Codul Administrativ, arătând că acesta este neconstituţional şi că nu va tolera apariţia unei astfel de legi.

“Culmea, în Senat a trecut tot tacit o altă iniţiativă a UDMR, care practic se constituie într-un Cod Administrativ paralel cu cel existent deja, un fel de Cod Administrativ în varianta UDMR. Acest Cod Administrativ introdus de UDMR în circuit parlamentar prevede, de exemplu, obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardeal. De data aceasta PSD nu poate să spună că nu a ştiut, fiindcă această iniţiativă a trecut prin comisiile Senatului, unde membrii PSD au votat pentru. Acum, probabil, după ce am arătat public ce se doreşte iarăşi din partea PSD, vor găsi o formă să voteze împotriva şi acestei legi, însă nu putem să ne facem că nu vedem cum PSD este evident în situaţia de a promova anumite acte administrative, legi care vin să ducă la autonomia Ţinutului Secuiesc ori aşa ceva este pur şi simplu neconstituţional şi nu voi tolera apariţia unor astfel de legi”, a afirmat Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis a reacționat miercuri, 29 aprilie, în termeni duri după ce Camera Deputaților a adoptat tacit, fără dezbatere, un proiect de lege care acordă autonomie administrativă Ținutului Secuiesc, dar care a fost respins de camera decizional, anume Senatul. Șeful statului a spus că Partidul Social Democrat, majoritar în Parlament, “se luptă ca să dea Ardealul ungurilor”. Iohannis l-a salutat în limba maghiară pe preşedintele PSD şi l-a întrebat: “Oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Viktor Orban, în schimbul acestei înțelegeri?”.

Ulterior, afirmațiile președintelui Klaus Iohannis au fost criticate de ministrul afacerilor externe al Ungariei, care a subliniat că șeful statului român ar trebui să acorde mai mult respect maghiarilor. Drept urmare, Ministerul Afacerilor Externe de la București a reclamat “o serie de manifestări provocatoare ale părții ungare”, precizând că ministrul maghiar de Externe a deturnat “în mod absolut regretabil, sensul afirmațiilor președintelui României” cu privire la proiectul de lege privind autonomia “Ținutului Secuiesc”.

De asemenea, și premierul ungar Viktor Orban a făcut apel la răbdare și la respect reciproc între națiuni, exprimându-și respectul față de România și președintele ei spunând că îl cunoaște pe Klaus Iohannis drept “un om demn de respect, care îşi susţine principiile”, însă a recunoscut că afirmațiile făcute l-au nedumerit ținând cont de faptul că “nu am auzit venind din România nici măcar în cele mai tulburi perioade antidemocratice”.