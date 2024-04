Klaus Iohannis, vizită în Coreea de Sud, la invitația omologului său: Va fi adoptată Declarația Comună privind consolidarea Parteneriatului Strategic bilateral

Trupele americane nu vor avea de ales decât să lupte împotriva invadatorilor ruși în Europa dacă Vladimir Putin va învinge Ucraina, a declarat joi, la Bruxelles, fostul vicepreședinte american Mike Pence.

Avertismentul, lansat de fostul vicepreședinte al lui Donald Trump în timpul Brussels Forum, face parte din apelul lui Pence către Congres pentru a aproba fonduri suplimentare pentru ajutorul militar acordat Ucrainei, care a fost amânat de luni de zile.

“Izolaționismul nu este niciodată răspunsul la regimurile tiranice cu intenții expansioniste și cred că majoritatea membrilor Congresului înțeleg acest lucru“, a declarat Pence în cadrul evenimentului, găzduit de think tank-ul German Marshall Fund of the United States, relatează Politico Europe.

“Cred că vor face față acestui moment”, a subliniat el.

