Kremlinul confirmă un acord de principiu cu Washingtonul pentru o întâlnire Trump-Putin în zilele următoare

Kremlinul a confirmat joi că președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump vor avea o întâlnire bilaterală „în zilele următoare”, în contextul în care Washingtonul a impus un termen-limită pentru un acord de încetare a focului în Ucraina până vineri, 8 august, informează Politico.

„La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord de principiu privind organizarea unei întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel în zilele următoare… o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump,” a declarat consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov pentru presa de stat rusă.

Anunțul vine după ce Trump și-a exprimat deschis frustrarea față de ritmul lent al negocierilor privind încetarea focului în Ucraina și a avertizat că va impune tarife economice severe atât Rusiei, cât și țărilor care continuă relațiile comerciale cu aceasta. Președintele american a stabilit data de 8 august ca termen final pentru ca Moscova să accepte o încetare a ostilităților.

Până acum, Trump a introdus deja tarife vamale de 50% asupra importurilor din India, invocând continuarea achizițiilor indiene de petrol rusesc.

Potrivit surselor din administrația americană, Trump i-a informat miercuri pe liderii europeni și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre intenția sa de a se întâlni cu Putin, și a sugerat inclusiv posibilitatea unui summit trilateral care să includă și partea ucraineană.

În discursul său de miercuri seară, Zelenski a afirmat: „Rusia pare acum mai înclinată către o încetare a focului,” adăugând: „Presiunea funcționează.”

Totuși, liderul ucrainean a avertizat că „elementul-cheie este să ne asigurăm că nu înșală pe nimeni legat de detalii — nici pe noi, nici Statele Unite.”

Reamintim că în luna iulie, Trump i-a oferit lui Putin un termen de 50 de zile pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina. Săptămâna trecută, însă, președintele american a redus brusc acest termen, mutând data-limită la 8 august, invocând lipsa de cooperare a liderului rus.

Pe măsură ce acest termen se apropia, emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a avut, ieri, o întâlnire directă cu Vladimir Putin la Moscova, ca parte a ultimelor eforturi diplomatice. Ulterior, Trump Trump a declarat că discuțiile de la Kremlin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina. Șeful de la Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor.

Într-o declarație făcută miercuri după-amiază, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski”.

Yuri Ushakov a mai precizat că locul în care se va desfășura întâlnirea Trump–Putin a fost stabilit „în principiu”, dar nu a oferit detalii privind locația exactă.