Kremlinul confirmă un acord de principiu cu Washingtonul pentru o întâlnire Trump-Putin în zilele următoare
Kremlinul a confirmat joi că președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump vor avea o întâlnire bilaterală „în zilele următoare”, în contextul în care Washingtonul a impus un termen-limită pentru un acord de încetare a focului în Ucraina până vineri, 8 august, informează Politico.
„La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord de principiu privind organizarea unei întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel în zilele următoare… o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump,” a declarat consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov pentru presa de stat rusă.
Anunțul vine după ce Trump și-a exprimat deschis frustrarea față de ritmul lent al negocierilor privind încetarea focului în Ucraina și a avertizat că va impune tarife economice severe atât Rusiei, cât și țărilor care continuă relațiile comerciale cu aceasta. Președintele american a stabilit data de 8 august ca termen final pentru ca Moscova să accepte o încetare a ostilităților.
Până acum, Trump a introdus deja tarife vamale de 50% asupra importurilor din India, invocând continuarea achizițiilor indiene de petrol rusesc.
Potrivit surselor din administrația americană, Trump i-a informat miercuri pe liderii europeni și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre intenția sa de a se întâlni cu Putin, și a sugerat inclusiv posibilitatea unui summit trilateral care să includă și partea ucraineană.
În discursul său de miercuri seară, Zelenski a afirmat: „Rusia pare acum mai înclinată către o încetare a focului,” adăugând: „Presiunea funcționează.”
Totuși, liderul ucrainean a avertizat că „elementul-cheie este să ne asigurăm că nu înșală pe nimeni legat de detalii — nici pe noi, nici Statele Unite.”
Reamintim că în luna iulie, Trump i-a oferit lui Putin un termen de 50 de zile pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina. Săptămâna trecută, însă, președintele american a redus brusc acest termen, mutând data-limită la 8 august, invocând lipsa de cooperare a liderului rus.
Pe măsură ce acest termen se apropia, emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a avut, ieri, o întâlnire directă cu Vladimir Putin la Moscova, ca parte a ultimelor eforturi diplomatice. Ulterior, Trump Trump a declarat că discuțiile de la Kremlin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina. Șeful de la Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor.
Într-o declarație făcută miercuri după-amiază, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski”.
Yuri Ushakov a mai precizat că locul în care se va desfășura întâlnirea Trump–Putin a fost stabilit „în principiu”, dar nu a oferit detalii privind locația exactă.
Trump ordonă mutarea a două submarine nucleare în regiuni din apropierea Rusiei după „declarațiile nechibzuite și provocatoare” ale lui Medvedev
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că a ordonat poziționarea a două submarine nucleare în regiuni din apropierea Rusiei, ca răspuns la amenințările fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care a afirmat joi că Trump ar trebui să-și amintească că Moscova dispune de capacități de atac nuclear din era sovietică.
“Pe baza declarațiilor extrem de provocatoare ale fostului președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, care este acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, am ordonat ca două submarine nucleare să fie poziționate în regiunile corespunzătoare, pentru cazul în care aceste declarații nechibzuite și provocatoare sunt mai mult decât atât. Cuvintele sunt foarte importante și pot duce adesea la consecințe neintenționate. Sper că acesta nu va fi unul dintre acele cazuri. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!“, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.
Președintele american Donald Trump l-a avertizat joi, pe rețelele de socializare, pe fostul președinte rus Dmitri Medvedev să „aibă grijă ce spune”, acuzându-l că a depășit o linie prin retorica sa tot mai inflamatorie.
„Spuneți-i lui Medvedev, fostul președinte eșuat al Rusiei, care încă se crede președinte, să-și măsoare cuvintele”, a scris Trump pe Truth Social. „Intră pe un teren foarte periculos”, a adăugat liderul de la Casa Albă.
Citiți și Trump îi cere “fostului președinte eșuat al Rusiei” Medvedev “să își măsoare cuvintele”. Medvedev îl amenință pe liderul SUA cu „mâna moartă” a Rusiei
Comentariile vin în contextul în care Trump a amenințat cu impunerea unor tarife secundare de 100% asupra petrolului rusesc în termen de 10 zile, dacă președintele rus Vladimir Putin nu acceptă un acord de pace în Ucraina.
“De asemenea, Rusia și SUA nu fac aproape deloc afaceri împreună. Să rămână așa și să-i spunem lui Medvedev, fostul președinte eșuat al Rusiei, care crede că este încă președinte, să-și măsoare cuvintele. Intră pe un teritoriu foarte periculos!”, a adăugat Trump.
În iulie, Trump a stabilit un termen limită de 50 de zile pentru un armistițiu Ucraina, amenințând cu tarife vamale dacă nu se ajunge la un acord. Luni, în timpul întâlnirii sale cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, el a declarat că va scurta acest termen limită la „10 sau 12 zile”.
Strategia Statelor Unite urmărește să pună presiune pe Moscova prin reducerea veniturilor din petrol, care reprezintă aproximativ o treime din veniturile bugetului federal rus și constituie o sursă vitală de finanțare pentru efortul de război.
Trump, care a promis că va negocia un acord de pace „în 24 de ore” dacă va fi reales, se arată din ce în ce mai nerăbdător cu ceea ce el descrie drept tergiversarea Rusiei în negocierile de pace.
Ulterior acestor declarații ale liderului american, Medvedev l-a amenințat pe Trump cu „mâna moartă” a Rusiei.
„Mâna moartă” se referă în Occident la sistemul perimetru al Rusiei pentru controlul unui atac nuclear masiv de represalii, conceput în cazul în care conducerea țării este ucisă. Sovieticii au dezvoltat, în anii 1970 sistemul numit „Miertvaia Ruka” („Mâna Moartă”, în limba rusă) care continua să „lupte” şi în cazul în care URSS ar fi pierdut războiul atomic. În teoria riscurilor nucleare, dacă ai asigurată capacitatea de a da a doua lovitură, atunci descurajarea nucleară e garantată, căci nu are sens ca cineva să te atace, distrugerea reciprocă fiind garantată.
Donald Trump avertizează Rusia: Dacă nu va înceta în zece zile războiul în Ucraina, vom impune sancțiuni
Președintele american Donald Trump l-a avertizat joi pe omologul său rus Vladimir Putin că va impune sancțiuni dacă nu va înceta războiul în Ucraina în cele zece zile puse de dispoziție de SUA pentru a face acest lucru, anunță AFP, citat de Agerpres.
Aflat în avionul prezidențial Air Force One după ce a petrecut câteva zile în Scoția, Donald Trump a menționat că ultimatumul este de „zece zile începând de astăzi”, marți, după care Statele Unite vor recurge la sancțiuni contra Moscovei.
„Nu există niciun motiv să așteptăm. Nu vedem niciun progres”, a justificat el.
„Vom impune taxe vamale și alte lucruri”, a continuat președintele american, nu fără a remarca: „Nu știu dacă aceasta va afecta Rusia, pentru că, din câte se vede, el (președintele rus) vrea ca războiul să continue”.
În iulie, Trump a stabilit un termen limită de 50 de zile pentru un armistițiu Ucraina, amenințând cu tarife vamale dacă nu se ajunge la un acord. Luni, în timpul întâlnirii sale cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, el a declarat că va scurta acest termen limită la „10 sau 12 zile”, informează Politico.
Presiunile exercitate de Trump pentru o încetare a focului în Ucraina fac parte din eforturile sale de a fi văzut ca un pacificator la nivel internațional, un rol de care a spus că va fi „cea mai mândră moștenire” a sa.
Înainte de inaugurare, Trump a insistat că va pune capăt războiului din Ucraina în prima zi a celui de-al doilea mandat, dând vina pe Biden că a permis începerea războiului.
