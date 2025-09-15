Kremlinul vrea să „captureze Moldova”, avertizează Maia Sandu în Financial Times: Alegerile din 28 septembrie, „ultima provocare majoră” în calea spre UE

„Rușii vizează diaspora”, a avertizat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, acuzând Moscova că recurge la preoți ortodocși pentru propagandă și la rețeaua de boți „Matryoshka” pentru a fabrica știri false.

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite luni Moldpres.

Potrivit sursei, șefa statului a menționat că Moscova a intensificat campaniile de dezinformare online, având ca țintă moldovenii stabiliți peste hotare.

„Rușii vizează diaspora”, a afirmat Maia Sandu, subliniind că sprijinul acesteia a fost esențial pentru obținerea celui de-al doilea mandat prezidențial și pentru consolidarea cursului proeuropean al țării.

Președinta a acuzat autoritățile ruse că utilizează preoți ortodocși ruși pentru a răspândi propagandă și că au pus în funcțiune rețeaua de boți „Matryoshka” pentru a produce conținut fals, prezentat drept materiale ale presei internaționale.

Maia Sandu a reamintit, de asemenea, că anul trecut au fost semnalate amenințări false cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate, inclusiv în Germania, presupus orchestrate de agenți ruși. Moscova ar fi direcționat, în alegerile din 2024, sume considerabile, echivalente cu circa 1% din PIB-ul țării, pentru a influența procesul electoral printr-o rețea de intermediari.

În opinia sa, tacticile Kremlinului au devenit mai sofisticate. Pe lângă campaniile de propagandă online, autoritățile ruse ar fi recurs și la implicarea unor grupări criminale cu scopul de a genera instabilitate în penitenciarele din Republica Moldova, parte a unei strategii mai ample de subminare a instituțiilor democratice.

„Este, într-adevăr, o gamă foarte largă de instrumente pe care Rusia le folosește, încercând să ne copleșească instituțiile”, a declarat Sandu.

Săptămâna trecută, susținând un discurs în Parlamentul European, președinta Maia Sandu a avertizat că metodele utilizate de Rusia în Republica Moldova riscă să fie replicate și în alte democrații.

În acest context, ea a subliniat că integrarea europeană reprezintă singura garanție pentru supraviețuirea Republicii Moldova ca stat democratic.

„Credem că Uniunea Europeană ar trebui să găsească o soluție astfel încât atât Moldova, cât și Ucraina să facă următorii pași”, a adăugat președinta.

Maia Sandu a calificat alegerile parlamentare din 28 septembrie drept „ultima provocare majoră” în calea Republicii Moldova spre aderarea la Uniunea Europeană.

Serviciile de securitate moldovenești au detaliat anul trecut un atac „fără precedent” al Rusiei asupra procesului electoral, acuzând Moscova că a canalizat sume uriașe de bani în fosta țară sovietică pentru a cumpăra voturi printr-o rețea extinsă de intermediari, precizează Financial Times, potrivit Moldpres