Kubilius: “Eastern Flank Watch”, cu “Zidul de drone” ca element central, va deservi întreaga Europă și va oferi securitate la Marea Baltică și Marea Neagră

Comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius a prezidat vineri o videoconferință la nivel înalt pentru a accelera implementarea inițiativei de apărare „Eastern Flank Watch”, descrisă drept o inițiativă emblematică menită „să protejeze întreaga Uniune Europeană de amenințările de securitate tot mai mari”.

Kubilius a subliniat că „încălcările repetate ale spațiului nostru aerian sunt inacceptabile. Mesajul este clar: Rusia testează UE și NATO. Iar răspunsul nostru trebuie să fie ferm, unit și imediat”.

La reuniune au participat miniștrii apărării din statele de pe linia întâi a UE – Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și România – alături de alte două state membre ale UE de pe flancul estic, Ungaria și Slovacia”. De asemenea, au participat Înaltul Reprezentant Kaja Kallas și Președinția daneză a Consiliului.

Într-o sesiune separată, ministrul ucrainean al apărării, Denys Șmîhal, “a împărtășit o expertiză de neprețuit, testată pe câmpul de luptă, cu NATO prezent ca observator”, a adăugat oficialul european.

„La reuniunea de astăzi am convenit să trecem de la concept la acțiuni concrete”, a precizat acesta. „Am ajuns la cel mai important punct: Eastern Flank Watch, având ca element central ‘Zidul de drone’, va deservi întreaga Europă”.

Potrivit comisarului, împreună cu partenerii de pe linia întâi și cu experiența Ucrainei, a fost stabilită structura proiectului: „un zid de drone ca prioritate imediată, cu capacități avansate de detectare, urmărire și interceptare; apărare terestră, cum ar fi sistemele anti-mobilitate; securitate maritimă pentru Marea Baltică și Marea Neagră; conștientizare situațională bazată pe spațiu”.

În privința etapelor următoare, Kubilius a precizat că „va asigura susținerea politică înainte de Consiliul European din octombrie. Vom defini o foaie de parcurs tehnică detaliată împreună cu experții naționali. Vom mobiliza industria europeană de apărare. Și vom construi un set complet de instrumente financiare la nivelul UE pentru a transforma acest scut în realitate”.

„Reuniunea de astăzi a fost o piatră de hotar – acum ne concentrăm pe implementare”, a încheiat comisarul european.

Și ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, că România susține inițiativa europeană și aliată privind crearea unui „zid de drone” pe flancul estic al UE și NATO, subliniind că este nevoie de un mecanism de finanțare separat și de o coordonare mai strânsă cu statele membre, cu UE și cu NATO. În același context, ministrul a confirmat pentru CaleaEuropeană.ro că România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina, Armata Română și armatele țărilor de pe flancul estic

După recentele intruziuni ale dronelor rusești în Polonia și România și ale avioanelor Rusiei în Estonia, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, s-au întâlnit vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”. Propunerea, inclusiv un Eastern Flank Watch, a venit din partea președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene, în vreme ce comisarul Kubilius a apreciat că acest proiect poate fi gata în următoarele 12 luni.