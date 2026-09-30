Kubilius pledează pentru „pace prin forță” și continuarea sprijinului pentru Ucraina: Orice semn de teamă din partea Europei îl încurajează pe Putin să escaladeze și mai mult

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a pledat pentru intensificarea eforturilor în vederea obținerii unei „păci prin forță”, în condițiile în care Rusia nu arată niciun interes pentru negocieri diplomatice privind Ucraina, relatează The Guardian.

În cadrul unui eveniment organizat de Euronews, el a avertizat că există indicii clare că „Rusia escaladează”, însă a precizat că, deocamdată, nu există semne că Moscova ar fi luat o decizie politică de a merge mai departe cu acțiuni militare.

„Rușii au capacitatea de a face lucruri de amploare – o dronă, zece drone, o sută de drone care să zboare spre Lituania. Nu m-ar surprinde dacă s-ar întâmpla acest lucru. Dar dacă au luat cu adevărat o decizie politică clară de a face ceva? Nu știu, iar pentru mine toate discuțiile noastre despre dacă rușii vor face sau nu ceva se bazează pe un fel de previziuni teoretice”, a declarat el.

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Andrius Kubilius a mai spus că Europa trebuie, în orice caz, „să fie pregătită”, deoarece „iarna ar putea fi foarte dificilă”, subliniind totodată că trebuie acordată mai multă atenție capacităților tot mai mari ale Ucrainei, inclusiv capacității sale de a lovi ținte de pe teritoriul Rusiei.

„Ucraina nu se apără doar pe ea însăși, ci apără întreaga Europă. Iar noi trebuie să transformăm acest lucru într-o prioritate reală pentru noi”, a spus comisarul european.

Totodată, Kubilius a afirmat că este „dificil de anticipat” ce ar putea face Rusia în viitor și a avertizat că orice semn de teamă din partea Europei nu ar face decât să-l „încurajeze pe Putin să escaladeze și mai mult”.

„Sprijinul nostru pentru Ucraina ar trebui să fie un răspuns foarte clar la orice încercare a lui Putin de a escalada situația”, a declarat el.