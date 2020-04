La 10 ani de la tragedia aviatică de la Smolensk, Polonia solicită din nou Rusiei returnarea epavei avionului prezidențial

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a convocat vineri un summit european prin videoconferinţă pe 23 aprilie, consacrat relansării economice a Uniunii Europene ca urmare a acordului semnificativ de peste 500 de miliarde de euro pe care miniștrii de finanțe din zona euro l-au încheiat joi seară.

“Acordul Eurogrupului este un progres semnificativ. Peste jumătate de trilion de euro sunt acum disponibili pentru a proteja țările, lucrătorii și întreprinderile din Uniunea Europeană. Cu acest pachet fără precedent suportăm povara crizei împreună”, a spus Michel, într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

I will call a videoconference with #EUCO members on April 23, 2020.

With @vonderleyen working on Roadmap & Action Plan to ensure the well-being of Europeans and bring #EU back to growth based on a green and digital strategy.

Statement 👉https://t.co/JnfWQTAWjl

— Charles Michel (@eucopresident) April 10, 2020