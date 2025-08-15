La 105 de ani de când polonezii “au oprit Armata Roșie în marșul spre Europa”, Tusk și Nawrocki contestă “invincibilitatea” Rusiei: “Este o zi potrivită pentru discuții cu Rusia despre război și pace”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis vineri un mesaj cu puternică încărcătură istorică și politică, în ajunul summitului programat în Alaska între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, dedicat discuțiilor privind un posibil acord de pace în războiul din Ucraina.

„15 august este o zi potrivită pentru discuții cu Rusia despre război și pace”, a scris Tusk, pe rețeaua de socializare X, referindu-se la la aniversarea a 105 ani de la marea victorie în Bătălia de la Varșovia din 1920, când armata poloneză, împreună cu forțele ucrainene, a respins cu succes marșul spre vest al Armatei Roșii.

“În această zi, acum 105 ani, în timpul Bătăliei de la Varșovia, polonezii au oprit Armata Roșie în marșul său spre Europa. Din fericire, nu știam că Rusia «este invincibilă» – și am învins-o. Pace prin forță, nimic altceva”, a scris Tusk.

August 15 is a good day for talks with Russia about war and peace. On this day 105 years ago during the Battle of Warsaw Poles stopped the Red Army in its march on Europe. Luckily we didn’t know that Russia „is invincible” – and we beat them. Peace through strength, nothing else. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 15, 2025

Referința sa la victoria Poloniei împotriva Armatei Roșii în 1920, moment cunoscut drept „Miracolul de pe Vistula”, este văzută ca un mesaj implicit privind poziția fermă a Varșoviei față de Moscova, în contextul negocierilor de la nivel înalt privind viitorul Ucrainei.

Un mesaj similar a fost difuzat și de noul președinte polonez Karol Nawrocki.

“Astăzi sărbătorim 105 ani de la marea victorie poloneză în Bătălia de la Varșovia din 1920. Armata poloneză, împreună cu forțele ucrainene, a respins cu succes marșul spre vest al Armatei Roșii, apărând Europa de o revoluție comunistă. De secole, imperialismul rus a reprezentat o amenințare mortală la adresa libertății noastre. (…) De aceea nu ne vom preda niciodată în fața imperialismului rus și de aceea suntem alături de Ucraina în apărarea libertății sale – pentru a face din Europa din nou un continent întreg, liber și în pace. Rusia nu este de neoprit. Rusia nu este de neînvins”, a scris Nawrocki, pe Facebook.

Mesajele celor doi lideri rivali de la Varșovia vin în contextul în care vineri are loc la Anchorage, în Alaska, primul summit între SUA și Rusia din 2021 încoace, când liderul rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele de atunci Joe Biden la Geneva, și prima întrevedere Vladimir Putin – Donald Trump după șase ani. De asemenea, va fi pentru prima dată când un lider rus va pune piciorul pe teritoriul Alaskăi de când Imperiul Rus a vândut teritoriul Statelor Unite în 1867.

În ajunul summitului, președintele american a apreciat că omologul său rus este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnire care să urmeze summitului Trump-Putin ce are loc vineri în Alaska, summit despre care președintele american nu exclude totuși posibilitatea să se încheie cu un eșec.

Aliații europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri președintelui american Donald Trump cinci condiții a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferință avută de un grup de lideri europeni cu Trump înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri în orașul Anchorage din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin. Cele cinci condiții sunt: o încetare a focului, prezența Ucrainei la masa negocierilor într-o întrevedere ulterioară, chestiunile teritoriale trebuie discutate fără recunoașterea legală a ocupației ruse, garanții de securitate robuste pentru Ucraina și o strategie transatlantică comună privind negocierile.