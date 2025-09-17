La 1300 de zile de la începutul războiului rus, Roberta Metsola se află la Kiev pentru a transmite sprijinul ferm al UE pentru Ucraina: Vom rămâne alături de voi

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află la Kiev pentru a transmite „sprijinul solid” al Uniunii Europene pentru Ucraina, care de 1300 de zile se luptă cu agresiunea Rusiei.

„La 1300 de zile de la începutul agresiunii, mă aflu în Ucraina cu mesajul puternic de sprijin al Parlamentului European. La fel cum v-am fost alături din prima zi, vom rămâne alături de voi”, a dat asigurări Roberta Metsola într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X.

Back in Kyiv 🇪🇺🇺🇦 1300 days since the start of the aggression, I am in Ukraine with @Europarl_EN’s strong message of support. Just as we stood you with day one, we will remain at your side. pic.twitter.com/Py88oH41Ng — Roberta Metsola (@EP_President) September 17, 2025

Potrivit unei informări a Parlamentului European, Roberta Metsola urmează să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prim-ministra Yulia Sviridenko, cu președintele Radei, Ruslan Stefanciuk, precum și cu alți lideri ai Parlamentului din Ucraina.

Cu aceste ocazii, președinta Parlamentului European va sublinia sprijinul instituției pe care o conduce pentru o pace permanentă, justă și reală; continuarea eforturilor de slăbire a mașinăriei de război a Rusiei prin sancțiuni coordonate și ferme; consolidarea cooperării parlamentare și necesitatea de a avansa în procesul de aderare al Ucrainei.

În timpul vizitei, Metsola se va adresa Parlamentului Ucrainei și va anunța oficial deschiderea reprezentanței oficiale a Parlamentului European la Kiev (găzduită împreună cu Delegația UE), ca semn al prezenței și sprijinului sporit al Europei în Ucraina.

Vizita oficialului european vine în contextul intensificării ofensivei rusești în Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuza Moscova zilele trecute de „terorism aerian” în contextul în care peste 3.500 de drone au fost lansate asupra Ucrainei în această lună.

În nesăbuința și furia sa, Moscova a depășit și granițele țării pe care a invadat-o cu scopul de a testa vigilența țărilor partenere ale Kievului.

Săptămâna trecută, Polonia a anunțat că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.