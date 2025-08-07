INTERNAȚIONAL
La 17 ani de la începutul războiului dintre Rusia și Georgia, ”UE rămâne implicată activ în eforturile de soluționare a conflictului”
Uniunea Europeană rămâne fermă în angajamentul său față de soluționarea pașnică a conflictelor din Georgia, a transmis Întaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, cu prileju împlinirii a 17 ani de la începutul războiului dintre Rusia și Georgia.
Astfel, UE reiterează condamnarea sa față de prezența militară continuă a Rusiei în regiunile separatiste ocupate Abhazia și Osetia de Sud, care constituie o încălcare a dreptului internațional, precum și a obligațiilor Rusiei în temeiul acordului în șase puncte din 12 august 2008.
Reamintim că există o misiunea de monitorizare a UE (EUMM Georgia), care joacă un rol crucial în stabilizarea situației de securitate, fiind singura misiune internațională prezentă pe teren.
„Populațiile afectate de conflict continuă să sufere din cauza încălcării drepturilor omului. Restricțiile privind libertatea de circulație trebuie ridicate și este imperativ să se investigheze abuzurile împotriva drepturilor omului, asigurându-se justiție pentru toate victimele. Provocările cu care se confruntă persoanele strămutate intern și refugiații persistă și subliniem dreptul acestora de a alege o soluție durabilă, inclusiv o întoarcere voluntară, în condiții de siguranță și demnitate”, mai transmite șefa diplomației europene.
Potrivit șefei executivului european, UE rămâne implicată activ în eforturile de soluționare a conflictului, în calitate de copreședinte al Discuțiilor internaționale de la Geneva (GID) și prin activitatea continuă a reprezentantului special al UE pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia: „Îndemnăm toți participanții la GID să se angajeze în mod constructiv pentru a asigura punerea în aplicare integrală a acordului în șase puncte din 12 august 2008 și a măsurilor de punere în aplicare din 8 septembrie 2008”, a mai adăugat aceasta.
De asemenea, Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional și rămâne angajată în eforturile continue de stabilizare și soluționare a conflictelor din regiune.
RUSIA
Kremlinul confirmă un acord de principiu cu Washingtonul pentru o întâlnire Trump-Putin în zilele următoare
Kremlinul a confirmat joi că președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump vor avea o întâlnire bilaterală „în zilele următoare”, în contextul în care Washingtonul a impus un termen-limită pentru un acord de încetare a focului în Ucraina până vineri, 8 august, informează Politico.
„La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord de principiu privind organizarea unei întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel în zilele următoare… o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump,” a declarat consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov pentru presa de stat rusă.
Anunțul vine după ce Trump și-a exprimat deschis frustrarea față de ritmul lent al negocierilor privind încetarea focului în Ucraina și a avertizat că va impune tarife economice severe atât Rusiei, cât și țărilor care continuă relațiile comerciale cu aceasta. Președintele american a stabilit data de 8 august ca termen final pentru ca Moscova să accepte o încetare a ostilităților.
Până acum, Trump a introdus deja tarife vamale de 50% asupra importurilor din India, invocând continuarea achizițiilor indiene de petrol rusesc.
Potrivit surselor din administrația americană, Trump i-a informat miercuri pe liderii europeni și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre intenția sa de a se întâlni cu Putin, și a sugerat inclusiv posibilitatea unui summit trilateral care să includă și partea ucraineană.
În discursul său de miercuri seară, Zelenski a afirmat: „Rusia pare acum mai înclinată către o încetare a focului,” adăugând: „Presiunea funcționează.”
Totuși, liderul ucrainean a avertizat că „elementul-cheie este să ne asigurăm că nu înșală pe nimeni legat de detalii — nici pe noi, nici Statele Unite.”
Reamintim că în luna iulie, Trump i-a oferit lui Putin un termen de 50 de zile pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina. Săptămâna trecută, însă, președintele american a redus brusc acest termen, mutând data-limită la 8 august, invocând lipsa de cooperare a liderului rus.
Pe măsură ce acest termen se apropia, emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a avut, ieri, o întâlnire directă cu Vladimir Putin la Moscova, ca parte a ultimelor eforturi diplomatice. Ulterior, Trump Trump a declarat că discuțiile de la Kremlin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina. Șeful de la Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor.
Într-o declarație făcută miercuri după-amiază, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski”.
Yuri Ushakov a mai precizat că locul în care se va desfășura întâlnirea Trump–Putin a fost stabilit „în principiu”, dar nu a oferit detalii privind locația exactă.
INTERNAȚIONAL
Zelenski cere încetarea focului înainte de o eventuală întâlnire cu Putin: „Rusia trebuie să accepte un armistițiu”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut joi declararea unui armistițiu ca precondiție pentru o posibilă întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, în prezența liderilor din Statele Unite și Uniunea Europeană.
„Prioritățile sunt absolut clare. În primul rând, încetarea vărsării de sânge, iar Rusia trebuie să accepte un armistițiu. În al doilea rând, un format de discuții la nivel de lideri, astfel încât o asemenea întâlnire să ducă la o pace cu adevărat durabilă”, a scris Zelenski, pe platforma X.
Today is a day of numerous calls and contacts aimed at making real progress on the path to peace and ensuring Ukraine’s independence under any circumstances.
Several conversations are planned for today. A call with German Chancellor Merz is already on the schedule. We’ll also be…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025
Al treilea pas pe agenda propusă de șeful statului ucrainean este conturarea, împreună cu Europa și Statele Unite, a unor garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina.
„Noi, în Ucraina, am spus în repetate rânduri că soluțiile reale pot fi găsite cu adevărat eficient doar la acest nivel. Este necesar să se stabilească momentul potrivit pentru un astfel de format și temele care trebuie abordate. În al treilea rând – securitate pe termen lung. Acest lucru este posibil împreună cu Statele Unite și Europa”, a subliniat Zelenski.
De asemenea, Volodimir Zelenski a anunțat că va purta joi discuții cu lideri din Germania, Italia și Franța pentru a coordona pozițiile în vederea evenimentelor diplomatice viitoare.
„Pentru astăzi sunt planificate mai multe convorbiri. Un apel cu cancelarul german Merz este deja programat. Vom lua legătura și cu colegi din Franța și Italia. De asemenea, vor avea loc discuții la nivelul consilierilor pentru securitate națională – am dat instrucțiuni ca acest format special să se desfășoare astăzi”, a declarat Zelenski.
Președintele ucrainean a precizat că, miercuri, a avut convorbiri telefonice cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după discuția comună cu președintele american, Donald Trump, și alți lideri europeni.
Aceste demersuri diplomatice survin în contextul întâlnirii desfășurate miercuri la Moscova între președintele rus, Vladimir Putin, și emisarul Casei Albe pentru Rusia, Steve Witkoff.
Președintele american Donald Trump a declarat că discuțiile desfășurate miercuri la Kremlin între emisarul său special, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina.
Întâlnirea de trei ore a avut loc cu doar două zile înainte de termenul-limită impus de Trump pentru ca Rusia să accepte un acord de pace, sub amenințarea unor noi sancțiuni.
Miercuri seara, Trump a vorbit telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat în drum spre Kiev după o vizită în zonele de front din nord-estul țării.
Zelenski nu a oferit alte detalii despre „ceea ce s-a spus la Moscova”. La rândul său, consilierul lui Putin, Yuri Ushakov, a descris discuțiile ca fiind „utile și constructive”, adăugând că doar după ce Witkoff îi va raporta lui Trump se vor putea trage concluzii mai clare.
INTERNAȚIONAL
Marco Rubio le cere diplomaților americani să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale a UE pe motiv că limitează libertatea de exprimare
Administrația Trump a cerut diplomaților americani din Europa să demareze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene, pe care Washingtonul o acuză că limitează libertatea de exprimare și generează costuri suplimentare pentru companiile de tehnologie americane, arată o telegramă diplomatică internă consultată de Reuters, potrivit Agerpres.
Într-o telegramă datată 4 august, semnată de secretarul de stat american Marco Rubio, Departamentului de Stat susține că UE urmărește restricții „nejustificate” asupra libertății de exprimare prin eforturile sale de combatere a discursului instigator la ură și a dezinformării, iar DSA înăsprește și mai mult aceste limitări.
DSA este o lege europeană care urmărește să facă spațiul digital mai sigur și mai echitabil, impunând platformelor mari obligația de a acționa mai ferm împotriva conținutului ilegal, de la discursul instigator la ură până la materialele ce implică abuzuri sexuale asupra copiilor.
Trump a făcut din combaterea cenzurii – în special ceea ce consideră a fi sufocarea vocilor conservatoare online – o temă majoră a administrației sale. Înalți oficiali americani, inclusiv vicepreședintele JD Vance, s-au concentrat asupra oficialilor și reglementărilor din UE, acuzând o „cenzurare” a americanilor, reproș pe care Uniunea Europeană îl respinge.
Telegrama, al cărei titlu o descria ca o „cerere de acțiune”, a însărcinat diplomații americani din ambasadele SUA din Europa să interacționeze în mod regulat cu guvernele UE și autoritățile de servicii digitale pentru a transmite preocupările SUA cu privire la DSA și costurile financiare pentru companiile de tehnologie americane.
„Postările ar trebui să își concentreze eforturile pentru a consolida sprijinul guvernului gazdă și al altor părți interesate pentru a abroga și/sau modifica DSA sau legile UE sau naționale conexe care restricționează exprimarea online”, se arată în telegramă în secțiunea sa privind obiectivele, referindu-se la misiunile diplomatice ale SUA.
Mesajul le oferă sugestii specifice diplomaților americani cu privire la modul în care legislația UE ar putea fi modificată și punctele de discuție care să îi ajute să își susțină argumentul.
Solicitat de Reuters, Departamentul de Stat nu a făcut comentarii. Biroul șefei departamentului de tehnologie al UE, Henna Virkkunen, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.
În martie, șefii departamentelor antitrust și de tehnologie din UE le-au spus aleșilor americani că DSA urmărește menținerea piețelor digitale deschise și nu vizează giganții tehnologici americani.
Comisia Europeană a respins, de asemenea, speculațiile conform cărora regimul de reglementare tehnologică de referință al UE ar putea fi inclus în negocierile UE-SUA. „Legislația noastră nu va fi modificată. DMA (Digital Marketing Act – n.r.) și DSA nu sunt pe masa negocierilor comerciale cu SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, într-o conferință de presă zilnică.
Ordinul adresat diplomaților americani marchează o accelerare a eforturilor administrației de a promova ceea ce numește „tradiția americană a libertății de exprimare”, o politică ce a adăugat fricțiuni la relația deja tensionată a SUA cu aliații europeni.
Această politică a ieșit în evidență în februarie, când Vance i-a uimit pe liderii europeni acuzându-i – la o conferință cunoscută de obicei pentru demonstrațiile de unitate transatlantică – de faptul că cenzurează discursul unor grupuri precum partidul de dreapta AfD din Germania și că regresează în ceea ce privește democrația.
Trump și aliații săi republicani au acuzat în repetate rânduri administrația fostului președinte democrat Joe Biden că încurajează suprimarea libertății de exprimare pe platformele online, afirmații care s-au concentrat pe eforturile de a stopa afirmațiile false despre vaccinuri și alegeri.
Curtea Supremă a SUA a decis anul trecut că niciun contact al administrației Biden cu companiile de social media nu a încălcat protecția libertății de exprimare prevăzută de Primul Amendament din Constituția Americii.
Directiva Departamentului de Stat le-a ordonat diplomaților americani să investigheze orice acuzații de cenzură, pe care le-a descris ca „orice eforturi guvernamentale de a suprima formele protejate de exprimare sau de a constrânge companiile private să facă același lucru”, adăugând că ar trebui acordată prioritate oricăror incidente care afectează cetățenii și companiile americane.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
La 17 ani de la începutul războiului dintre Rusia și Georgia, ”UE rămâne implicată activ în eforturile de soluționare a conflictului”
Kremlinul confirmă un acord de principiu cu Washingtonul pentru o întâlnire Trump-Putin în zilele următoare
PE cere statelor membre să pună în aplicare Legea europeană privind libertatea mass-mediei: „Libertatea presei nu este negociabilă, este coloana vertebrală a democrației noastre”
Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect privind prevenirea și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului
Comisia Europeană ia măsuri în domeniul digitalizării și inteligenței artificiale în sectorul energetic
Zelenski cere încetarea focului înainte de o eventuală întâlnire cu Putin: „Rusia trebuie să accepte un armistițiu”
UE este alături de Franța în fața celor mai grave incendii de vegetație din istoria recentă, care devastează regiunea Aude: „Suntem pregătiți să mobilizăm resursele rescEU”
Marco Rubio le cere diplomaților americani să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale a UE pe motiv că limitează libertatea de exprimare
Trump anunță tarife de 100% pe importurile de cipuri și semiconductori, cu excepții pentru companiile care produc în SUA
Acțiunile Israelului în Gaza seamănă „foarte mult” cu un genocid, avertizează vicepreședinta executivă a Comisiei Europene
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
UE nu dorește să se decupleze de China, dar își va apăra întotdeauna interesele, subliniază Ursula von der Leyen, prezentându-le eurodeputaților trei priorități pentru o relație bazată pe predictibilitate și fiabilitate
Prelungirea PNRR presupune un proces decizional complet inițiat de CE și nu este fezabilă din perspectiva timpului, afirmă noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene
Bogdan Ivan anunță că a transmis oficial Comisiei Europene proiectul pentru construirea unei giga-fabrici de inteligență artificială în România: Devenim un hub regional al tehnologiilor emergente
Luca Niculescu anunță lansarea unei campanii prin care le explică românilor „într-un limbaj clar, prietenos și interesant” aderarea României la OCDE: „Va însemna că vom juca în prima ligă a economiilor mondiale”
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
MAI semnalează o campanie de dezinformare potrivit căreia premierul Ilie Bolojan ar anunța intrarea României în război: „Aceste clipuri sunt false și fac parte dintr-o acțiune de manipulare”
- RUSIA1 week ago
Donald Trump avertizează Rusia: Dacă nu va înceta în zece zile războiul în Ucraina, vom impune sancțiuni
- ROMÂNIA1 week ago
Tehnologie românească pentru industria aerospațială: proiectul TOPCOAT, realizat de INCAS și partenerii săi
- ROMÂNIA1 week ago
Bolojan: Portul Constanța, două autostrăzi și proiecte ale industriei de apărare sunt propunerile României pentru programul SAFE trimise Comisiei Europene
- NATO1 week ago
Cinci avioane de luptă ale Germaniei au aterizat la Baza Mihail Kogălniceanu și vor asigura misiuni de poliție aeriană NATO în România și la Marea Neagră