La 20 ani de la aderarea la UE, premierul Luca Niculescu dorește lansarea unui proiect european pentru sprijinirea tinerilor. Ursula von der Leyen salută inițiativa

Situația de securitate în regiunea Mării Negre, perspectivele viitorului cadru financiar multianual și prioritățile Guvernului României în plan intern și la nivel european au fost principalele teme ale întrevederii între prim-ministrul României, Luca Niculescu, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Palatul Victoria într-un comunicat.

Premierul a subliniat importanța unui răspuns comun și coordonat la nivelul Uniunii Europene și NATO, în contextul situației de securitate din regiunea Mării Negre, marcate de intensificarea atacurilor asupra navelor comerciale, de încălcări ale spațiului aerian prin incursiuni ale dronelor, de atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

Premierul Luca Niculescu a transmis mulțumiri președintei Comisiei Europene pentru implicarea în operaționalizarea Hub-ului de securitate la Marea Neagră și pentru alocările de finanțări anunțate, respectiv 50 de milioane de euro pentru hub și 10 milioane de euro pentru acțiunile României de căutare și salvare.

”Sprijinul Comisiei Europene privind crearea Hub-ului de securitate la Marea Neagră este deosebit de important pentru protejarea cetățenilor noștri și a teritoriului național. Vom fi în măsură să creștem capacitatea UE de a anticipa și aborda provocările legate de securitatea maritimă, inclusiv protecția infrastructurii critice. După ce, timp de 20 de ani, în calitate de stat membru, România a cunoscut diferitele forme de solidaritate europeană, putem astăzi să dovedim, împreună cu partenerii noștri, capacitatea de a contribui la apărarea Europei”, a afirmat prim-ministrul României.

Totodată, în timpul întrevederii de la Palatul Victoria, a fost abordată securitatea energetică, atât din perspectiva creșterii competitivității economice, cât și din cea socială, context în care șeful Executivului a punctat preocuparea pentru a găsi cele mai potrivite soluții pentru menținerea unor prețuri accesibile la energie.

Cei doi oficiali au discutat și despre Programul SAFE, cu o alocare financiară de 16,68 de miliarde de euro pentru România, fiind subliniat rolul său în susținerea achiziționării de noi capabilități, dezvoltarea capacităților proprii de producție și extinderea infrastructurii de transport cu dublă utilizare.

La întrevederea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul a prezentat prioritățile Guvernului de la București legate de consolidarea proiectului european, cooperarea strânsă cu instituțiile europene, inclusiv pentru finalizarea PNRR. De asemenea, a reafirmat angajamentele noului Executiv pentru menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar, concomitent cu promovarea măsurilor pentru relansarea economică a României.

În plan european, prim-ministrul Luca Niculescu a arătat că finalizarea negocierilor privind noul Cadru Financiar Multianual (2028-2034) este o prioritate imediată pentru România, ce urmărește ca viitorul buget consolidat să aibă o finanțare adecvată, care să permită prezervarea alocărilor pentru agricultură și coeziune.

Premierul român a punctat și faptul că, în 2027, la 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, intenționează să lanseze un proiect la nivel european menit să sprijine tinerii, prin creșterea competențelor și facilitarea accesului lor la locuri de muncă mai bine plătite. Președinta Comisiei Europene a salutat această inițiativa și a arătat că anul viitor va avea loc un Summit social, unde va putea fi abordată prioritatea Guvernului de la București.

Un alt obiectiv la nivel european este extinderea UE, premierul român pledând în favoarea unui proces derulat în funcție de progresele individuale ale statelor candidate și reafirmând sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina.

La întrevederea de la Palatul Victoria au participat, alături de premierul Luca Niculescu, vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Afacerilor Externe, Sebastian-Dănuț Neculăescu, ministrul Apărării Naționale, Ștefan Radu Oprea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Mihai Ghigiu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Oleg Ungureanu, consilierul de stat Luminița Odobescu, reprezentantul permanent al României pe lângă UE, Iulia Matei, directorul de cabinet al prim-ministrului, Mihaela Ștefan, și purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.