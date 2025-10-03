La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, Merz avertizează că “noi alianțe ale autocrațiilor atacă democrația liberală”, cerând “o nouă unitate” în Germania și Europa

Germania și Europa trebuie să facă mai mult pentru a-și revigora economiile, pentru a rămâne un pol de atracție într-o lume tot mai dominată de autocrații, este semnalul cu care cancelarul federal german Friedrich Merz a ales să marcheze aniversarea a 35 de ani de la reunificarea Germaniei.

Ceremoniile acestui moment jubiliar au fost organizate de vineri în orașul Saarbrücken, reședința landului Saarland, aflat la granița cu Franța, iar invitatul special al cancelarului Merz și președintelui federal Frank-Walter Steinmeier a fost președintele francez Emmanuel Macron.

Într-un discurs care părea conceput pentru a se ridica deasupra retoricii polarizante ce a marcat tot mai mult politica germană în ultimii ani – inclusiv propria sa campanie electorală din acest an – Merz a spus că atât populația, cât și politicienii trebuie să abordeze problemele structurale cu care se confruntă Germania, relatează Reuters.

„Sărbătorim 35 de ani de unitate în pace. Timp de decenii am fost divizați, dar în curând vom fi trăit într-o singură țară la fel de mult timp cât am trăit în țări separate”, a spus Merz în discursul său, citat de Deutsche Welle.

Merz a afirmat că această zi este o „ocazie festivă” și a trecut în revistă cât de multe s-au schimbat de la căderea Zidului Berlinului și reunificarea Germaniei. Liderul german a vorbit despre necesitatea unei „noi unități” în Germania și a întrebat ce tip de țară dorește Germania să fie în viitor.

„Se formează noi alianțe ale autocrațiilor împotriva noastră, care atacă democrația liberală ca mod de viață”, a declarat el în fața unei audiențe din care a făcut parte și președintele Emmanuel Macron, care a susținut la rândul său un discurs.

Es ist unser Land. Stehen wir in Einigkeit für das Recht und für die Freiheit. pic.twitter.com/C5AVz7nazI — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 3, 2025

„Ordinea economică globală este rescrisă. Se ridică bariere vamale și egoismul crește. Și acest lucru ne slăbește economic”, a continuat el, reluând tonul grav al unor avertismente recente în care a evaluat că Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” și că „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă de autocrații”.

Merz a preluat mandatul în februarie, după o campanie marcată uneori de o retorică emoțională, atât din partea sa, cât și a adversarilor, pe tema migrației, într-un moment în care economia germană, dependentă de exporturi și tehnologie de vârf, se confruntă cu cea mai mare provocare din ultimele decenii.

Deși numărul imigranților este în scădere de câțiva ani, sondajele arată că migrația se află pe primele locuri în lista preocupărilor publicului, iar partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, pentru care migrația este o temă centrală, îi devansează pe conservatorii lui Merz în unele sondaje.

Economia, puternic afectată de protecționismul american și de ofensiva competitivă a Chinei, a înregistrat abia o creștere minimă de la sfârșitul pandemiei, contribuind la o stare generală de nemulțumire.

„Anii de migrație neregulată și necontrolată în Germania au polarizat țara noastră și au săpat noi diviziuni în societate”, a spus Merz, solicitându-le totodată cetățenilor să recunoască valoarea de a trăi într-o democrație guvernată de statul de drept.

„Politica, statul, guvernul au responsabilitatea lor”, a spus el. „Dar amploarea provocării trebuie înțeleasă de noi toți, de fiecare cetățean al țării noastre”.

Ziua Reunificării comemorează încheierea, în 1990, a divizării Germaniei într-un stat democratic occidental și unul estic controlat de sovietici, simbolizată de Zidul Berlinului care despărțea capitala țării

După sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în 1945, Germania învinsă a fost împărțită în patru zone de ocupație, controlate de puterile aliate: Statele Unite, Franța, Marea Britanie și Uniunea Sovietică.

În 1949, au apărut două state: Republica Federală Germană (RFG) democratică în vest și Republica Democrată Germană (RDG) socialistă în est, aceasta din urmă fiind sub control sovietic. De atunci, Germania a fost divizată.

Cetățenii Germaniei de Est aveau voie să călătorească în Vest numai în condiții stricte. Frontierele RDG erau păzite cu strictețe, iar în jurul Berlinului de Vest, care aparținea RFG, a fost construit un zid masiv pentru a împiedica cetățenii RDG să părăsească țara.

La 35 de ani de la reunificare, există încă o diferență mare între fosta Germanie de Est și cea de Vest, chiar și în rândul tinerilor care au trăit doar într-o țară unificată. Un raport citat de DW arată că în orașele mici și în regiunile rurale, transportul public și serviciile medicale nu mai sunt garantate în mod cuprinzător în statele din est, iar oamenii câștigă venituri sub medie și sunt mai susceptibili să depindă de ajutoarele sociale. În același timp, birourile fiscale din land-urile vestice au raportat averi cumulate ale cetățenilor de peste 100 de miliarde de euro, față de doar șapte miliarde în land-urile din est, reprezentând o diferență de aproape patru ori mai mult în vest pe cap de locuitor.