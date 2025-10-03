U.E.
La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, Merz avertizează că “o axă de state autocratice contestă democrația liberală ca niciodată după Războiul Rece” și cere apărarea libertății: Strălucirea ei se diminuează
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe” de națiuni autocratice care vizează democrația liberală mai agresiv decât în orice alt moment de după Războiul Rece. De aceea, Germania și Europa trebuie să facă mai mult pentru a-și revigora economiile, pentru a rămâne un pol de atracție într-o lume tot mai dominată de autocrații, este semnalul cu care Merz a ales să marcheze aniversarea a 35 de ani de la reunificarea Germaniei.
Ceremoniile acestui moment jubiliar au fost organizate de vineri în orașul Saarbrücken, reședința landului Saarland, aflat la granița cu Franța, iar invitatul special al cancelarului Merz și președintelui federal Frank-Walter Steinmeier a fost președintele francez Emmanuel Macron.
Într-un discurs care părea conceput pentru a se ridica deasupra retoricii polarizante ce a marcat tot mai mult politica germană în ultimii ani – inclusiv propria sa campanie electorală din acest an – Merz a spus că atât populația, cât și politicienii trebuie să abordeze problemele structurale cu care se confruntă Germania, relatează Reuters.
„Sărbătorim 35 de ani de unitate în pace. Timp de decenii am fost divizați, dar în curând vom fi trăit într-o singură țară la fel de mult timp cât am trăit în țări separate”, a spus Merz în discursul său, citat de Deutsche Welle.
Merz a afirmat că această zi este o „ocazie festivă” și a trecut în revistă cât de multe s-au schimbat de la căderea Zidului Berlinului și reunificarea Germaniei. Liderul german a vorbit despre necesitatea unei „noi unități” în Germania și a întrebat ce tip de țară dorește Germania să fie în viitor.
„Centrele de putere din lume se schimbă într-o măsură nemaiîntâlnită de la sfârșitul Războiului Rece. O axă de state autocratice care contestă ordinea liberală din întreaga lume reprezintă o provocare directă pentru democrațiile occidentale. De aceea trebuie să ne recâștigăm capacitatea de a ne apăra libertatea”, a declarat el în fața unei audiențe din care a făcut parte și președintele Emmanuel Macron, care a susținut la rândul său un discurs.
Merz a afirmat că „strălucirea a ceea ce noi, în Occident, numim democrație liberală se diminuează în mod vizibil”, adăugând că „nu mai este de la sine înțeles că lumea se va orienta spre noi, că va urma valorile noastre ale democrației liberale”, a scris și Politico Europe.
„Ordinea economică globală este rescrisă. Se ridică bariere vamale și egoismul crește. Și acest lucru ne slăbește economic”, a continuat el, reluând tonul grav al unor avertismente recente în care a evaluat că Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” și că „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă de autocrații”.
Merz a preluat mandatul în februarie, după o campanie marcată uneori de o retorică emoțională, atât din partea sa, cât și a adversarilor, pe tema migrației, într-un moment în care economia germană, dependentă de exporturi și tehnologie de vârf, se confruntă cu cea mai mare provocare din ultimele decenii.
Deși numărul imigranților este în scădere de câțiva ani, sondajele arată că migrația se află pe primele locuri în lista preocupărilor publicului, iar partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, pentru care migrația este o temă centrală, îi devansează pe conservatorii lui Merz în unele sondaje.
Economia, puternic afectată de protecționismul american și de ofensiva competitivă a Chinei, a înregistrat abia o creștere minimă de la sfârșitul pandemiei, contribuind la o stare generală de nemulțumire.
„Anii de migrație neregulată și necontrolată în Germania au polarizat țara noastră și au săpat noi diviziuni în societate”, a spus Merz, solicitându-le totodată cetățenilor să recunoască valoarea de a trăi într-o democrație guvernată de statul de drept.
„Politica, statul, guvernul au responsabilitatea lor”, a spus el. „Dar amploarea provocării trebuie înțeleasă de noi toți, de fiecare cetățean al țării noastre”.
Ziua Reunificării comemorează încheierea, în 1990, a divizării Germaniei într-un stat democratic occidental și unul estic controlat de sovietici, simbolizată de Zidul Berlinului care despărțea capitala țării.
După sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în 1945, Germania învinsă a fost împărțită în patru zone de ocupație, controlate de puterile aliate: Statele Unite, Franța, Marea Britanie și Uniunea Sovietică.
În 1949, au apărut două state: Republica Federală Germană (RFG) democratică în vest și Republica Democrată Germană (RDG) socialistă în est, aceasta din urmă fiind sub control sovietic. De atunci, Germania a fost divizată.
Cetățenii Germaniei de Est aveau voie să călătorească în Vest numai în condiții stricte. Frontierele RDG erau păzite cu strictețe, iar în jurul Berlinului de Vest, care aparținea RFG, a fost construit un zid masiv pentru a împiedica cetățenii RDG să părăsească țara.
La 35 de ani de la reunificare, există încă o diferență mare între fosta Germanie de Est și cea de Vest, chiar și în rândul tinerilor care au trăit doar într-o țară unificată. Un raport citat de DW arată că în orașele mici și în regiunile rurale, transportul public și serviciile medicale nu mai sunt garantate în mod cuprinzător în statele din est, iar oamenii câștigă venituri sub medie și sunt mai susceptibili să depindă de ajutoarele sociale. În același timp, birourile fiscale din land-urile vestice au raportat averi cumulate ale cetățenilor de peste 100 de miliarde de euro, față de doar șapte miliarde în land-urile din est, reprezentând o diferență de aproape patru ori mai mult în vest pe cap de locuitor.
Angela Merkel deplânge faptul că Merz nu a invitat “pe cineva din Europa de Est” alături de Macron la 35 de ani de la reunificarea Germaniei
Fostul cancelar german Angela Merkel, primul lider german post-Război Rece provenit din estul fost comunist, a criticat vineri decizia guvernului condus de unul dintre succesorii săi, Friedrich Merz, de a nu avea un invitat special din Europa de Est sau din estul Germaniei la ceremoniile prilejuite de împlinirea a 35 de la reunificarea Germaniei.
Ceremoniile acestui moment jubiliar au fost organizate de vineri în orașul Saarbrücken, reședința landului Saarland, aflat la granița cu Franța, iar invitatul special al cancelarului Merz și președintelui federal Frank-Walter Steinmeier a fost președintele francez Emmanuel Macron.
Merkel, care s-a retras din viața publică în 2021 după 16 ani petrecuți în poziția de cancelar al Germaniei, a evitat de multe ori să critice politica țării sale după ieșirea din arena politică, însă de această dată a făcut o excepție.
Referindu-se la oaspeții invitați la ceremoniile de Ziua Unității Germane, Merkel a declarat la postul de televiziune ZDF că pe lângă președintele francez Emmanuel Macron, pe care îl apreciază, nu au fost chemați și invitați de onoare din Est.
„Dar poate că s-ar fi putut invita și pe cineva din Europa de Est sau din Germania de Est ca invitat special, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la reunificarea Germaniei”, a spus Merkel, conform Der Spiegel.
Criticată la rândul său pentru politica ușilor deschise pentru migranți și pentru abordarea împăciuitoare față de președintele rus Vladimir Putin, în contextul dependenței energetice a Germaniei de gazul rusesc, Angela Merkel nu l-a socotit pe Friedrich Merz între aliații săi în cadrul CDU, formațiune pe care a condus-o aproape două decenii.
Friedrich Merz a preluat conducerea CDU după eșecul electoral al creștin-democraților în 2021, iar la alegerile anticipate din februarie 2025 a revenit pe primul loc în preferințele electoratului, ceea ce l-a propulsat pe rivalul lui Merkel în poziția de cancelar.
Printre momentele cheie ale ceremoniilor de la Saarbrücken au fost discursurile cancelarului Merz și invitatului de onoare, Emmanuel Macron.
Merz a avertizat că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe” de națiuni autocratice care vizează democrația liberală mai agresiv decât în orice alt moment de după Războiul Rece. De aceea, Germania și Europa trebuie să facă mai mult pentru a-și revigora economiile, pentru a rămâne un pol de atracție într-o lume tot mai dominată de autocrații, este semnalul cu care cancelarul german a ales să marcheze aniversarea a 35 de ani de la reunificarea Germaniei.
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că, în ciuda promisiunii de pace și prosperitate care a venit odată cu reunificarea Germaniei și a tuturor realizărilor, „totul rămâne fragil”.
„Există falii, fracturi în democrațiile noastre”, a spus Macron, adăugând că ceea ce s-a întâmplat acum 35 de ani trebuie reamintit.
„Generația noastră are acum de ales: să fim neîncrezători, obosiți, să alegem extremele care sunt promisiuni false sau vrem să ne ridicăm și să trăim această nouă eră și să o transformăm într-o eră curajoasă, hotărâtă, împreună”, a conchis el, în aplauzele publicului.
Acum 35 ani nu doar Germania s-a reunificat, ci și Europa, afirmă Macron, dând de ales generației sale între “curaj” și “extreme cu promisiuni false”: Totul rămâne fragil în democrațiile noastre
Președintele francez Emmanuel Macron a descris vineri drept o mare onoare invitația primită din partea Germaniei de a celebra 35 de ani de la reunificarea principalului partener și aliat european al Franței, spunând că s-a simțit „onorat și smerit” de această ocazie.
Într-un discurs la ceremoniile organizate la Saarbrücken, Macron a vorbit despre semnificația unității germane, descriind reunificarea drept „un punct de cotitură în istorie”, relatează Deutsche Welle.
El a spus că avea 12 ani pe 3 octombrie 1990, dar a înțeles totuși că „se întâmpla ceva special”. Liderul francez a subliniat că nu doar Germania s-a reunificat acum 35 de ani, ci și Europa.
„Părea atât de imposibil. Imaginați-vă acum 75 de ani, cum și-ar fi putut cineva imagina că dușmanii împotriva cărora purtam războaie puteau deveni prieteni”, a spus Macron, în discursul rostit în fața cancelarului Friedrich Merz și a audienței reunite în capitala landului Saarland, aflat la granița cu Franța.
Președintele francez a declarat că, în ciuda promisiunii de pace și prosperitate care a venit odată cu reunificarea și a tuturor realizărilor, „totul rămâne fragil”.
„Există falii, fracturi în democrațiile noastre”, a spus Macron, adăugând că ceea ce s-a întâmplat acum 35 de ani trebuie reamintit.
„Generația noastră are acum de ales: să fim neîncrezători, obosiți, să alegem extremele care sunt promisiuni false sau vrem să ne ridicăm și să trăim această nouă eră și să o transformăm într-o eră curajoasă, hotărâtă, împreună”, a conchis Macron, în aplauzele publicului.
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat anterior că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe" de națiuni autocratice care vizează democrația liberală mai agresiv decât în orice alt moment de după Războiul Rece.
Într-un discurs care părea conceput pentru a se ridica deasupra retoricii polarizante ce a marcat tot mai mult politica germană în ultimii ani – inclusiv propria sa campanie electorală din acest an – Merz a spus că atât populația, cât și politicienii trebuie să abordeze problemele structurale cu care se confruntă Germania.
„Sărbătorim 35 de ani de unitate în pace. Timp de decenii am fost divizați, dar în curând vom fi trăit într-o singură țară la fel de mult timp cât am trăit în țări separate”, a spus Merz în discursul său.
Merz a afirmat că această zi este o „ocazie festivă” și a trecut în revistă cât de multe s-au schimbat de la căderea Zidului Berlinului și reunificarea Germaniei. Liderul german a vorbit despre necesitatea unei „noi unități” în Germania și a întrebat ce tip de țară dorește Germania să fie în viitor.
„Centrele de putere din lume se schimbă într-o măsură nemaiîntâlnită de la sfârșitul Războiului Rece. O axă de state autocratice care contestă ordinea liberală din întreaga lume reprezintă o provocare directă pentru democrațiile occidentale. De aceea trebuie să ne recâștigăm capacitatea de a ne apăra libertatea”, a declarat el în fața unei audiențe din care a făcut parte și Macron.
Merz a afirmat că „strălucirea a ceea ce noi, în Occident, numim democrație liberală se diminuează în mod vizibil”, adăugând că „nu mai este de la sine înțeles că lumea se va orienta spre noi, că va urma valorile noastre ale democrației liberale”.
„Ordinea economică globală este rescrisă. Se ridică bariere vamale și egoismul crește. Și acest lucru ne slăbește economic”, a continuat el, reluând tonul grav al unor avertismente recente în care a evaluat că Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” și că „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă de autocrații”.
Ziua Reunificării comemorează încheierea, în 1990, a divizării Germaniei într-un stat democratic occidental și unul estic controlat de sovietici, simbolizată de Zidul Berlinului care despărțea capitala țării.
