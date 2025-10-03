Connect with us

U.E.

La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, Merz avertizează că “o axă de state autocratice contestă democrația liberală ca niciodată după Războiul Rece” și cere apărarea libertății: Strălucirea ei se diminuează

Published

3 hours ago

on

© CDU

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe” de națiuni autocratice care vizează democrația liberală mai agresiv decât în orice alt moment de după Războiul Rece. De aceea, Germania și Europa trebuie să facă mai mult pentru a-și revigora economiile, pentru a rămâne un pol de atracție într-o lume tot mai dominată de autocrații, este semnalul cu care Merz a ales să marcheze aniversarea a 35 de ani de la reunificarea Germaniei.

Ceremoniile acestui moment jubiliar au fost organizate de vineri în orașul Saarbrücken, reședința landului Saarland, aflat la granița cu Franța, iar invitatul special al cancelarului Merz și președintelui federal Frank-Walter Steinmeier a fost președintele francez Emmanuel Macron.

Într-un discurs care părea conceput pentru a se ridica deasupra retoricii polarizante ce a marcat tot mai mult politica germană în ultimii ani – inclusiv propria sa campanie electorală din acest an – Merz a spus că atât populația, cât și politicienii trebuie să abordeze problemele structurale cu care se confruntă Germania, relatează Reuters.

Sărbătorim 35 de ani de unitate în pace. Timp de decenii am fost divizați, dar în curând vom fi trăit într-o singură țară la fel de mult timp cât am trăit în țări separate”, a spus Merz în discursul său, citat de Deutsche Welle.

Merz a afirmat că această zi este o „ocazie festivă” și a trecut în revistă cât de multe s-au schimbat de la căderea Zidului Berlinului și reunificarea Germaniei. Liderul german a vorbit despre necesitatea unei „noi unități” în Germania și a întrebat ce tip de țară dorește Germania să fie în viitor.

Centrele de putere din lume se schimbă într-o măsură nemaiîntâlnită de la sfârșitul Războiului Rece. O axă de state autocratice care contestă ordinea liberală din întreaga lume reprezintă o provocare directă pentru democrațiile occidentale. De aceea trebuie să ne recâștigăm capacitatea de a ne apăra libertatea”, a declarat el în fața unei audiențe din care a făcut parte și președintele Emmanuel Macron, care a susținut la rândul său un discurs.

Merz a afirmat că „strălucirea a ceea ce noi, în Occident, numim democrație liberală se diminuează în mod vizibil”, adăugând că „nu mai este de la sine înțeles că lumea se va orienta spre noi, că va urma valorile noastre ale democrației liberale”, a scris și Politico Europe.

Ordinea economică globală este rescrisă. Se ridică bariere vamale și egoismul crește. Și acest lucru ne slăbește economic”, a continuat el, reluând tonul grav al unor avertismente recente în care a evaluat că Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” și că „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă de autocrații”.

Merz a preluat mandatul în februarie, după o campanie marcată uneori de o retorică emoțională, atât din partea sa, cât și a adversarilor, pe tema migrației, într-un moment în care economia germană, dependentă de exporturi și tehnologie de vârf, se confruntă cu cea mai mare provocare din ultimele decenii.

Deși numărul imigranților este în scădere de câțiva ani, sondajele arată că migrația se află pe primele locuri în lista preocupărilor publicului, iar partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, pentru care migrația este o temă centrală, îi devansează pe conservatorii lui Merz în unele sondaje.

Economia, puternic afectată de protecționismul american și de ofensiva competitivă a Chinei, a înregistrat abia o creștere minimă de la sfârșitul pandemiei, contribuind la o stare generală de nemulțumire.

„Anii de migrație neregulată și necontrolată în Germania au polarizat țara noastră și au săpat noi diviziuni în societate”, a spus Merz, solicitându-le totodată cetățenilor să recunoască valoarea de a trăi într-o democrație guvernată de statul de drept.

„Politica, statul, guvernul au responsabilitatea lor”, a spus el. „Dar amploarea provocării trebuie înțeleasă de noi toți, de fiecare cetățean al țării noastre”.

Ziua Reunificării comemorează încheierea, în 1990, a divizării Germaniei într-un stat democratic occidental și unul estic controlat de sovietici, simbolizată de Zidul Berlinului care despărțea capitala țării.

După sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în 1945, Germania învinsă a fost împărțită în patru zone de ocupație, controlate de puterile aliate: Statele Unite, Franța, Marea Britanie și Uniunea Sovietică.

În 1949, au apărut două state: Republica Federală Germană (RFG) democratică în vest și Republica Democrată Germană (RDG) socialistă în est, aceasta din urmă fiind sub control sovietic. De atunci, Germania a fost divizată.

Cetățenii Germaniei de Est aveau voie să călătorească în Vest numai în condiții stricte. Frontierele RDG erau păzite cu strictețe, iar în jurul Berlinului de Vest, care aparținea RFG, a fost construit un zid masiv pentru a împiedica cetățenii RDG să părăsească țara.

La 35 de ani de la reunificare, există încă o diferență mare între fosta Germanie de Est și cea de Vest, chiar și în rândul tinerilor care au trăit doar într-o țară unificată. Un raport citat de DW arată că în orașele mici și în regiunile rurale, transportul public și serviciile medicale nu mai sunt garantate în mod cuprinzător în statele din est, iar oamenii câștigă venituri sub medie și sunt mai susceptibili să depindă de ajutoarele sociale. În același timp, birourile fiscale din land-urile vestice au raportat averi cumulate ale cetățenilor de peste 100 de miliarde de euro, față de doar șapte miliarde în land-urile din est, reprezentând o diferență de aproape patru ori mai mult în vest pe cap de locuitor.

Related Topics:

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

U.E.

Angela Merkel deplânge faptul că Merz nu a invitat “pe cineva din Europa de Est” alături de Macron la 35 de ani de la reunificarea Germaniei

Published

31 minutes ago

on

October 3, 2025

By

© Bundesregierung

Fostul cancelar german Angela Merkel, primul lider german post-Război Rece provenit din estul fost comunist, a criticat vineri decizia guvernului condus de unul dintre succesorii săi, Friedrich Merz, de a nu avea un invitat special din Europa de Est sau din estul Germaniei la ceremoniile prilejuite de împlinirea a 35 de la reunificarea Germaniei.

Ceremoniile acestui moment jubiliar au fost organizate de vineri în orașul Saarbrücken, reședința landului Saarland, aflat la granița cu Franța, iar invitatul special al cancelarului Merz și președintelui federal Frank-Walter Steinmeier a fost președintele francez Emmanuel Macron.

Merkel, care s-a retras din viața publică în 2021 după 16 ani petrecuți în poziția de cancelar al Germaniei, a evitat de multe ori să critice politica țării sale după ieșirea din arena politică, însă de această dată a făcut o excepție.

Referindu-se la oaspeții invitați la ceremoniile de Ziua Unității Germane, Merkel a declarat la postul de televiziune ZDF că pe lângă președintele francez Emmanuel Macron, pe care îl apreciază, nu au fost chemați și invitați de onoare din Est.

„Dar poate că s-ar fi putut invita și pe cineva din Europa de Est sau din Germania de Est ca invitat special, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la reunificarea Germaniei”, a spus Merkel, conform Der Spiegel.

Criticată la rândul său pentru politica ușilor deschise pentru migranți și pentru abordarea împăciuitoare față de președintele rus Vladimir Putin, în contextul dependenței energetice a Germaniei de gazul rusesc, Angela Merkel nu l-a socotit pe Friedrich Merz între aliații săi în cadrul CDU, formațiune pe care a condus-o aproape două decenii.

Friedrich Merz a preluat conducerea CDU după eșecul electoral al creștin-democraților în 2021, iar la alegerile anticipate din februarie 2025 a revenit pe primul loc în preferințele electoratului, ceea ce l-a propulsat pe rivalul lui Merkel în poziția de cancelar.

Printre momentele cheie ale ceremoniilor de la Saarbrücken au fost discursurile cancelarului Merz și invitatului de onoare, Emmanuel Macron.

Merz a avertizat că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe” de națiuni autocratice care vizează democrația liberală mai agresiv decât în orice alt moment de după Războiul Rece. De aceea, Germania și Europa trebuie să facă mai mult pentru a-și revigora economiile, pentru a rămâne un pol de atracție într-o lume tot mai dominată de autocrații, este semnalul cu care cancelarul german a ales să marcheze aniversarea a 35 de ani de la reunificarea Germaniei.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că, în ciuda promisiunii de pace și prosperitate care a venit odată cu reunificarea Germaniei și a tuturor realizărilor, „totul rămâne fragil”.

„Există falii, fracturi în democrațiile noastre”, a spus Macron, adăugând că ceea ce s-a întâmplat acum 35 de ani trebuie reamintit.

„Generația noastră are acum de ales: să fim neîncrezători, obosiți, să alegem extremele care sunt promisiuni false sau vrem să ne ridicăm și să trăim această nouă eră și să o transformăm într-o eră curajoasă, hotărâtă, împreună”, a conchis el, în aplauzele publicului.

Continue Reading

U.E.

Acum 35 ani nu doar Germania s-a reunificat, ci și Europa, afirmă Macron, dând de ales generației sale între “curaj” și “extreme cu promisiuni false”: Totul rămâne fragil în democrațiile noastre

Published

2 hours ago

on

October 3, 2025

By

© Elysee/ X

Președintele francez Emmanuel Macron a descris vineri drept o mare onoare invitația primită din partea Germaniei de a celebra 35 de ani de la reunificarea principalului partener și aliat european al Franței, spunând că s-a simțit „onorat și smerit” de această ocazie.

Într-un discurs la ceremoniile organizate la Saarbrücken, Macron a vorbit despre semnificația unității germane, descriind reunificarea drept „un punct de cotitură în istorie”, relatează Deutsche Welle.

El a spus că avea 12 ani pe 3 octombrie 1990, dar a înțeles totuși că „se întâmpla ceva special”. Liderul francez a subliniat că nu doar Germania s-a reunificat acum 35 de ani, ci și Europa.

„Părea atât de imposibil. Imaginați-vă acum 75 de ani, cum și-ar fi putut cineva imagina că dușmanii împotriva cărora purtam războaie puteau deveni prieteni”, a spus Macron, în discursul rostit în fața cancelarului Friedrich Merz și a audienței reunite în capitala landului Saarland, aflat la granița cu Franța.

Președintele francez a declarat că, în ciuda promisiunii de pace și prosperitate care a venit odată cu reunificarea și a tuturor realizărilor, „totul rămâne fragil”.

„Există falii, fracturi în democrațiile noastre”, a spus Macron, adăugând că ceea ce s-a întâmplat acum 35 de ani trebuie reamintit.

Generația noastră are acum de ales: să fim neîncrezători, obosiți, să alegem extremele care sunt promisiuni false sau vrem să ne ridicăm și să trăim această nouă eră și să o transformăm într-o eră curajoasă, hotărâtă, împreună”, a conchis Macron, în aplauzele publicului.

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat anterior că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe” de națiuni autocratice care vizează democrația liberală mai agresiv decât în orice alt moment de după Războiul Rece. De aceea, Germania și Europa trebuie să facă mai mult pentru a-și revigora economiile, pentru a rămâne un pol de atracție într-o lume tot mai dominată de autocrații, este semnalul cu care Merz a ales să marcheze aniversarea a 35 de ani de la reunificarea Germaniei.

Într-un discurs care părea conceput pentru a se ridica deasupra retoricii polarizante ce a marcat tot mai mult politica germană în ultimii ani – inclusiv propria sa campanie electorală din acest an – Merz a spus că atât populația, cât și politicienii trebuie să abordeze problemele structurale cu care se confruntă Germania.

Sărbătorim 35 de ani de unitate în pace. Timp de decenii am fost divizați, dar în curând vom fi trăit într-o singură țară la fel de mult timp cât am trăit în țări separate”, a spus Merz în discursul său.

Merz a afirmat că această zi este o „ocazie festivă” și a trecut în revistă cât de multe s-au schimbat de la căderea Zidului Berlinului și reunificarea Germaniei. Liderul german a vorbit despre necesitatea unei „noi unități” în Germania și a întrebat ce tip de țară dorește Germania să fie în viitor.

Centrele de putere din lume se schimbă într-o măsură nemaiîntâlnită de la sfârșitul Războiului Rece. O axă de state autocratice care contestă ordinea liberală din întreaga lume reprezintă o provocare directă pentru democrațiile occidentale. De aceea trebuie să ne recâștigăm capacitatea de a ne apăra libertatea”, a declarat el în fața unei audiențe din care a făcut parte și Macron.

Merz a afirmat că „strălucirea a ceea ce noi, în Occident, numim democrație liberală se diminuează în mod vizibil”, adăugând că „nu mai este de la sine înțeles că lumea se va orienta spre noi, că va urma valorile noastre ale democrației liberale”.

Ordinea economică globală este rescrisă. Se ridică bariere vamale și egoismul crește. Și acest lucru ne slăbește economic”, a continuat el, reluând tonul grav al unor avertismente recente în care a evaluat că Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” și că „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă de autocrații”.

Ziua Reunificării comemorează încheierea, în 1990, a divizării Germaniei într-un stat democratic occidental și unul estic controlat de sovietici, simbolizată de Zidul Berlinului care despărțea capitala țării.

Continue Reading

CONSILIUL UE

UE prelungește cu încă un an sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate

Published

4 hours ago

on

October 3, 2025

By

© European Union 2022 - Source : EP

Consiliul UE a decis astăzi să prelungească cu un an, până pe 9 octombrie 2026, sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate. Potrivit comunicatului oficial, măsura vine în contextul continuării activităților hibride ale Rusiei, inclusiv manipularea informațiilor externe și interferența în afacerile UE, ale statelor membre și ale partenerilor săi.

În total, măsurile restrictive adoptate ca urmare a activităților destabilizatoare ale Rusiei se aplică în prezent unui număr de 47 de persoane și 15 entități. Persoanele și entitățile incluse pe listă fac obiectul înghețării activelor, iar cetățenilor și întreprinderilor din UE li se interzice să le pună la dispoziție fonduri, active financiare sau resurse economice. Persoanele fizice se confruntă, de asemenea, cu o interdicție de călătorie care le interzice să intre sau să tranziteze teritoriile UE.

La 8 octombrie 2024, Consiliul a adoptat un cadru de măsuri restrictive ca răspuns la acțiunile destabilizatoare ale Rusiei. Regimul de sancțiuni vizează persoanele implicate în acțiuni și politici ale guvernului Federației Ruse care subminează valorile fundamentale ale UE și ale statelor sale membre, securitatea, stabilitatea, independența și integritatea acestora. Regimul de sancțiuni vizează, de asemenea, persoanele responsabile de activități hibride împotriva țărilor terțe și a organizațiilor internaționale.

În mai 2025, UE a extins domeniul de aplicare al cadrului de măsuri restrictive pentru a permite vizarea activelor corporale legate de activitățile destabilizatoare ale Rusiei, a susținătorilor financiari ai activităților destabilizatoare și pentru a permite suspendarea licențelor de difuzare ale mijloacelor de informare în masă rusești implicate în dezinformare.

În plus, la 18 iulie 2025, o declarație a Înaltului Reprezentant în numele UE a condamnat campaniile hibride persistente ale Rusiei împotriva UE, a statelor sale membre și a partenerilor săi. Declarația a subliniat că, în ultimii ani, UE a observat un model deliberat și sistematic de comportament rău intenționat atribuit Rusiei, cum ar fi atacuri cibernetice, acte de sabotaj, perturbarea infrastructurilor critice, atacuri fizice, manipularea și interferența informațiilor și alte acțiuni secrete sau coercitive. Aceste activități s-au intensificat și mai mult de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei și este foarte probabil să persiste în viitorul previzibil.

UE și statele sale membre vor continua să utilizeze întreaga gamă de instrumente disponibile pentru a proteja, preveni, descuraja și răspunde la astfel de comportamente răuvoitoare.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
U.E.31 minutes ago

Angela Merkel deplânge faptul că Merz nu a invitat “pe cineva din Europa de Est” alături de Macron la 35 de ani de la reunificarea Germaniei
ROMÂNIA1 hour ago

DOCUMENT Ce conține raportul despre anularea alegerilor din România pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni
U.E.2 hours ago

Acum 35 ani nu doar Germania s-a reunificat, ci și Europa, afirmă Macron, dând de ales generației sale între “curaj” și “extreme cu promisiuni false”: Totul rămâne fragil în democrațiile noastre
U.E.3 hours ago

La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, Merz avertizează că “o axă de state autocratice contestă democrația liberală ca niciodată după Războiul Rece” și cere apărarea libertății: Strălucirea ei se diminuează
POLITICĂ3 hours ago

Ilie Bolojan, la 100 de zile de guvernare: Am recâștigat credibilitatea financiară a României și am asigurat accesul la fonduri UE. Urmează susținerea economiei și atragerea de investiții străine
CONSILIUL UE4 hours ago

UE prelungește cu încă un an sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate
INDIA4 hours ago

Keir Starmer va efectua săptămâna viitoare prima vizită în India în calitate de premier britanic pentru a consolida legăturile în domeniul tehnologiei
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ4 hours ago

Șefa BCE cere reguli mai stricte pentru fondurile de investiții pentru a evita noi crize financiare
ROMÂNIA5 hours ago

România, între semnatarii unei declarații europene pentru soluții inovatoare împotriva imigrației ilegale
COMISIA EUROPEANA5 hours ago

Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa

COMISIA EUROPEANA5 hours ago

Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
INTERVIURI9 hours ago

VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
REPUBLICA MOLDOVA21 hours ago

Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
COMISIA EUROPEANA2 days ago

Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
ROMÂNIA2 days ago

Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
ROMÂNIA3 days ago

“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI1 week ago

Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
U.E.1 week ago

Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
SUA1 week ago

Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
PARLAMENTUL EUROPEAN2 weeks ago

Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă

Trending