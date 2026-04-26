La 40 de ani de la Cernobîl, UE acuză Rusia că pune în pericol securitatea nucleară în Ucraina și cere încetarea atacurilor asupra instalațiilor nucleare

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate au avertizat că atacurile Rusiei asupra infrastructurii nucleare din Ucraina subminează eforturile internaționale de securitate, la 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl.

„Cu prilejul acestei aniversări sumbre, cerem Rusiei să înceteze imediat toate atacurile asupra instalațiilor nucleare din Ucraina și să respecte principiile fundamentale privind siguranța și securitatea nucleară în timpul conflictelor armate”, se arată într-o declarație comună.

Executivul european subliniază că loviturile repetate ale Rusiei asupra structurii de protecție „New Safe Confinement” de la Cernobîl subminează decenii de eforturi internaționale și investiții de aproximativ 2,1 miliarde de euro destinate limitării consecințelor dezastrului.

În același timp, ocuparea „ilegală” de către Rusia a centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, „crește semnificativ riscurile pentru viața umană și pentru protecția mediului”, avertizează Comisia Europeană.

De asemenea, atacurile sistematice asupra infrastructurii energetice a Ucrainei afectează alimentarea stabilă cu energie electrică, esențială pentru funcționarea în siguranță a instalațiilor nucleare.

Uniunea Europeană atrage atenția că Rusia va fi trasă la răspundere pentru punerea în pericol a siguranței publice, solicitând, totodată, despăgubiri pentru daunele provocate și returnarea controlului asupra centralei de la Zaporojie către Ucraina.

Bruxelles-ul își reafirmă sprijinul pentru Ucraina și angajamentul pentru cele mai înalte standarde de siguranță nucleară la nivel global, făcând apel la comunitatea internațională să își intensifice eforturile, inclusiv pentru repararea structurii de protecție de la Cernobîl.

Inițiativa G7 de a discuta lucrările de reparație la situl de la Cernobîl în cadrul reuniunii din luna mai este descrisă drept „un pas important” în acest sens.

Potrivit Comisiei Europene, Uniunea a alocat până în prezent peste 1 miliard de euro pentru siguranță nucleară în Ucraina și este cel mai mare contributor la fondurile internaționale gestionate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru securizarea sitului de la Cernobîl.

UE a contribuit cu peste 423 milioane de euro la construcția structurii „New Safe Confinement”, iar anul trecut a alocat încă 37 milioane de euro pentru proiecte de siguranță nucleară. Reparațiile complete ale pagubelor provocate de atacurile recente ar putea necesita finanțări suplimentare de cel puțin 500 milioane de euro.

