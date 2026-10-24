La 70 de ani de la Revoluția anti-sovietică din 1956, Peter Magyar promite că Ungaria va fi un aliat european de încredere: Nu suntem o țară feribot care să plutească la nesfârșit între Est și Vest

U.E.
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Maia Sandu/ Facebook

Premierul ungar Peter Magyar a declarat vineri că țara sa depune eforturi pentru a fi un aliat de încredere în Uniunea Europeană, în încercarea de a recâștiga încrederea partenerilor săi europeni după cei 16 ani de putere ai lui Viktor Orbán, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Discursul său, rostit în ziua în care Ungaria marchează 70 de ani de la Revoluția din 1956 împotriva dominației sovietice, înăbușită brutal de Armata Roșie, a fost în contrast puternic cu cel al naționalistului Viktor Orbán, un aliat al Kremlinului care s-a folosit cu regularitate de această ocazie pentru a ataca Bruxellesul și pentru a compara Uniunea Europeană cu Uniunea Sovietică.

„Ungaria nu este o țară feribot, ea nu poate pluti la nesfârșit între Est și Vest. În 1956, poporul ungar a făcut o alegere clară: aparținem unei Europe libere și democratice”, a spus Peter Magyar mulțimii adunate în fața Parlamentului, la Budapesta.

„Vrem să fim aliați de încredere, capabili să stăm la masa comună cu capul ridicat și nu oportuniști care se izolează prin șantaj și urmează o cale separată”, a adăugat conservatorul pro-european.

La evenimentele organizate pentru a marca acest moment au participat lideri ai UE, premieri și alți demnitari străini din peste 40 de țări, inclusiv președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ținut un discurs la o ceremonie oficială în Parlament, boicotată de opoziție, inclusiv de partidul Fidesz al lui Viktor Orbán.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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