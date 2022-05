La 77 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Germania îl acuză pe Putin că a spulberat “visul unei epoci a păcii în Europa” pentru a sădi “coşmarul unui război”

De Ziua Victoriei în Europa, care marchează astăzi 77 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, premierul britanic a transmis că în acest an trebuie să ne gândim și la cei care au murit și suferit în urma invaziei ilegale a Rusiei în Ucraina.

„În ziua în care ne amintim de cei care și-au sacrificat viața pentru libertatea și viitorul nostru, ne gândim și la cei care au murit și au suferit în urma invaziei ilegale a Rusiei în Ucraina. Respectul și recunoștința noastră față de cei care au luptat în conflictele anterioare ne întărește hotărârea de a sprijini poporul ucrainean în lupta sa. Nu vom uita sacrificiile care au fost făcute de-a lungul generațiilor pentru a asigura pacea și libertatea în Europa”, a transmis premierul Boris Johnson într-un mesaj video postat pe contul de Twitter.

On VE Day, as we remember those who sacrificed their lives in WW2, we also think of those who’ve died and suffered in Russia’s illegal invasion of Ukraine.

Our respect for those who fought strengthens our determination to support Ukrainians today. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/bbDW3Di4tZ

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 8, 2022