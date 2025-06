La 80 de ani de la bătălia de la Okinawa, Japonia își ia angajamentul ferm de a reduce bazele militare americane de pe teritoriul său

Ministrul de externe britanic, David Lammy, a reiterat necesitatea „stabilității regionale” în Orientul Mijlociu, după discuții cu oficiali americani, în timp ce Israelul a continuat să lovească luni ținte în Iran, informează presa internațională și Agerpres.

Aceste declarații au fost făcute după o convorbire între președintele american Donald Trump și prim-ministrul Keir Starmer, desfășurată în urma atacurilor aeriene americane asupra a trei situri nucleare iraniene.

David Lammy a discutat, la rândul său, cu secretarul de stat american Marco Rubio.

„Discuție importantă în această seară cu Marco Rubio despre situația din Orientul Mijlociu. Vom continua să colaborăm cu aliații noștri pentru a ne proteja cetățenii, a asigura stabilitatea regională și a avansa spre o soluție diplomatică”, a scris Lammy, pe X.

— David Lammy (@DavidLammy) June 22, 2025