La 80 de ani de la Hiroshima și Nagasaki, UE trage un semnal de alarmă privind amenințările nucleare actuale

Liderii grupurilor Socialiștilor&Democraților (S&D), ai Verzilor (Greens/EFA) și ai Stângii Unite Europene (GUE/NGL) din Parlamentul European au transmis, marți, o scrisoare comună președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, António Costa, și Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, prin care critică sever lipsa de reacție a Uniunii Europene față de acțiunile de genocid din Fâșia Gaza și cer suspendarea relațiilor privilegiate cu Israelul.

„Vă scriem, în calitate de cei mai înalți reprezentanți ai instituțiilor europene, pentru a ne exprima profunda îngrijorare față de lipsa continuă de acțiune a Uniunii Europene în fața situației catastrofale din Gaza și din teritoriile palestiniene ocupate și pentru a solicita luarea de măsuri imediate”, se arată în debutul apelului semnat de liderii celor trei grupuri politice, Iratxe García Pérez (S&D), Bas Eickhout și Terry Reintke (Verzii/EFA), Manon Aubry și Martin Schirdewan (GUE/NGL).

The EU must act urgently.

With @TheProgressives and @Left_EU, we call on @vonderleyen, @eucopresident and @kajakallas to:

– Suspend the EU-Israel Association Agreement

– Enforce an embargo on arms used to fuel war in Gaza

– Ensure humanitarian access in Gaza

Our joint letter: pic.twitter.com/6n9bQLQkpe

— Greens/EFA in the EU Parliament 🌍 (@GreensEFA) August 5, 2025