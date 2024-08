La 85 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov, UE condamnă “violența și ocupația nazistă și sovietică în Europa”

European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC), o nouă fabrică de microcipuri care urmează să fie construită în Dresda, Saxonia, va fi prima care va produce așa-numitele cipuri de înaltă performanță în UE, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timpul unei vizite efectuate în această săptămână la fabrica în curs de dezvoltare.

“Acest nou centru se califică, în temeiul Legii europene privind cipurile, drept o instalație unică. Acesta va fabrica produse care nu sunt prezente sau planificate în nicio altă instalație din întreaga Europă. Aceasta înseamnă că această instalație are, de asemenea, dreptul la sprijin financiar național”, a declarat von der Leyen, într-un discurs, adăugând că Comisia Europeană a aprobat un ajutor de stat german în valoare de 5 miliarde de euro pentru a sprijini ESMC în construcția și funcționarea fabricii sale.

The new ESMC chips fab in Dresden is an endorsement of Europe as a global innovation powerhouse.

Bolstering Europe’s tech resilience.

And creating 11,000 jobs across Europe.

Today, we've authorised State Aid to the project worth around €5bn

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 20, 2024