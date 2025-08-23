ROMÂNIA
La 86 de ani de la “odiosul” Pact Ribbentrop-Molotov, Ilie Bolojan, aflat la Chișinău, face apel la construirea unei societăți “cu adevărat europene”
Premierul Ilie Bolojan a transmis sâmbătă un mesaj cu ocazia Zilei Europene a Comemorării Victimelor Stalinismului și Nazismului și a Zilei Naționale a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, subliniind importanța asumării adevărului istoric și a construcției unei societăți puternic ancorate în valorile europene.
„În urmă cu 86 de ani, la 23 august 1939, a fost semnat odiosul pact Ribbentrop-Molotov, prin care Europa de Est a fost împărțită între cele două regimuri totalitare – nazism și comunism, conduse de Hitler și Stalin”, a reamintit premierul.
Mesajul a fost difuzat de Guvern în timp ce premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de lucru în Republica Moldova, context în care a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova.
Acesta a subliniat că această dată rămâne „un simbol al cinismului și brutalității cu care aceste regimuri au distrus destine, au devastat comunități și au călcat în picioare libertatea”. Potrivit lui Bolojan, „totalitarismele secolului trecut au adus crime în masă, deportări, foamete și teroare, iar memoria acestor orori trebuie păstrată vie”.
Premierul a făcut apel la societatea românească să își asume lecțiile trecutului și să le transforme într-o fundație pentru viitor: „Conștientizând tragediile enorme provocate de aceste regimuri și asumând adevărul istoric, avem datoria să construim o societate dreaptă, puternică și cu adevărat europeană.”
Bolojan a avertizat că intoleranța, ura și violența nu pot fi niciodată soluții și nu trebuie ridicate la rang de politică de stat. „Trebuie să vorbim deschis despre trecut, să îl înțelegem și să învățăm lecțiile lui, astfel încât libertatea, respectul și demnitatea oamenilor să rămână valori fundamentale ale României de astăzi”, a conchis premierul.
Ilie Bolojan se află sâmbătă în Republica Moldova, în prima vizita pe care o efectuează din calitatea de prim-ministru. Aceasta are loc într-o zi încărcată de semnificații istorice de restriște, respectiv împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Hitler-Stalin, un tratat de neagresiune între Germania nazistă și URSS care a precedat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial.
Pactul a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia, teritoriul actualei Republici Moldova, aflată în componența României după Unirea din 1918. Pactul a creat premisele pentru ocupația sovietică a Basarabiei și încorporarea acesteia sub Uniunea Sovietică după 1944.
De la Chișinău și la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, Ilie Bolojan reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova: Vă vom susține ca un prieten statornic pe drumul ireversibil către UE
Premierul Ilie Bolojan și omologul său din Republica Moldova, Dorin Recean, au participat în această dimineață la o întâlnire de lucru la punctul de trecere a frontierei Leușeni – Albița, în contextul vizitei pe care șeful Executivului român o efectuează în Republica Moldova.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile s-au axat pe investițiile și măsurile necesare pentru a facilita circulația oamenilor și a mărfurilor, precum și pe aspectele care ţin de colaborarea economică, de proiectele mari de infrastructură conectivă.
Consolidarea cooperării transfrontaliere dintre România și Republica Moldova reprezintă o prioritate pentru țările noastre, astfel încât să implementăm împreună cele mai bune soluții pentru reducerea timpului de așteptare în punctele de trecere a frontierei de stat, în condiții de siguranță și eficiență, a subliniat prim-ministrul Ilie Bolojan.
„Vom construi în continuare noi punţi care să ne apropie şi mai mult, aşa cum se cuvine între ţări surori, care împărtăşesc o limbă, o istorie şi valori comune. Există o legătură deosebită şi unică între statele noastre. În ultimii 35 de ani, am transformat gardul de sârmă ghimpată într-un spaţiu al speranţei, al prieteniei şi solidarităţii. Trecerea de pe un mal al Prutului pe celălalt trebuie să faciliteze legăturile noastre. Apreciez eforturile de până acum ale ambelor părți, astfel încât, la ora actuală, avem operaționale 9 dintre cele 10 puncte de trecere a frontierei de pe Prut. Mai mult, în punctul de frontieră Albița – Leușeni, avem în implementare sistemul de control coordonat. Începând de mâine, va funcționa acest mod de control și în punctul dintre Galați și Giurgiulești, astfel încât să facem din frontiera dintre România și Republica Moldova un spațiu de tranzit sigur și facil pentru cetățenii noștri ”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.
De asemenea, premierul Ilie Bolojan a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova.
„Vom continua să fim alături de dumneavoastră, indiferent de vremuri. România respectă suveranitatea și independența Republicii Moldova, fiind partenerul fiecărui cetățean moldovean care își dorește să trăiască într-un stat prosper și liber. Parcursul european este calea către o viață mai bună și către consolidarea libertăților în această țară. Republica Moldova are acum șansa reală să se desprindă definitiv de urmările acestui pact care a plasat-o în sfera de influență a Moscovei și să se alăture popoarelor libere ale continentului nostru în cadrul Uniunii Europene. Aderarea la Uniune înseamnă ancorare în spațiul valorilor democratice, care aduc în sine siguranță și bunăstare. România va susține fără ezitare Republica Moldova, ca un prieten statornic și partener angajat alături de dumneavoastră pe drumul ireversibil către Europa”, a spus prim-ministrul, făcând trimitere la Pactul Ribbentrop – Molotov, semnat la 23 august 1939, conform Agerpres.
Premierul Dorin Recean a menționat că, până la sfârșitul acestui an, va fi pregătită infrastructura necesară pentru a institui controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Sculeni – Sculeni.
„Echipele de pe ambele maluri ale Prutului vor crea un grup de lucru care să analizeze opțiunile de modernizare a infrastructurii la frontieră, dar și organizarea controlului coordonat la punctele de trecere care au o infrastructură mai bine dezvoltată. Am discutat despre necesitatea de a accelera implementarea sistemului electronic de programare, astfel încât transportatorii să se înregistreze online și să știe exact timpul la care pot trece frontiera. Unele probleme pot fi gestionate printr-o mai bună organizare și coordonare internă a echipelor, astfel încât controalele să fie mai rapide, mai eficiente și sigure, în beneficiul tuturor cetățenilor”, a declarat prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.
Ilie Bolojan se află în vizită în Republica Moldova, prima pe care o efectuează din calitatea de prim-ministru, într-o cu o încărcătură istorică aparte pentru Europa de Est, împărțită în mod arbitrar de dictatorii Adolf Hitler și Iosif Stalin prin Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939. Acesta a mai efectuat o vizită la Chișinău, în calitatea de președinte interimar al României, unde a reiterat sprijinul ferm al țării noastre pentru parcursul european al Republicii Moldova.
Prezența lui Bolojan în Republica Moldova vine cu câteva zile înainte de călătoria președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, la Chișinău, așteptați pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova.
Țara vecină organizează pe 28 septembrie alegeri parlamentare, considerate cruciale pentru viitorul său european, pe care Rusia încearcă să îl deturneze prin acțiuni de ingerință, dezinformare și manipulare.
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, și-a exprimat convingerea că, „într-o zi cât mai apropiată”, Chișinău și București „vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent”.
Acesta l-a primit sâmbătă pe prim-ministrul Ilie Bolojan, aflat într-o vizită în țara vecină într-o zi cu o încărcătură istorică aparte pentru Europa de Est, împărțită în mod arbitrar de dictatorii Adolf Hitler și Iosif Stalin prin Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939.
„Relația dintre Republica Moldova și România s-a construit ani la rând pe legăturile între oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, pentru că este înrădăcinată în conștiința noastră. Ea nu poate fi distrusă de vremuri sau politicieni, dar poate fi întărită ca să asigure rezistența noastră în fața oricăror provocări străine și să aducă rezolvarea problemelor cetățenilor cât mai repede. Cu Ilie Bolojan – prim-ministru, cu Nicușor Dan – președinte, relațiile dintre Chișinău și București au fost ridicate la cel mai frățesc nivel”, a subliniat Recean în declarațiile de presă susținute alături de premierul Ilie Bolojan.
Prim-ministrul moldovean a amintit de „sprijinul reciproc” pe care și l-au arătat cele două țări „în fața greutăților, în fața interferenței unor forțe străine în alegerile noastre, dar am și celebrat în aceeași bucurie succesele fiecăruia”.
„Când pe podiumurile internaționale urcă Moldova sau România, când la fotbal câștigă Moldova sau România – trăim aceeași emoție de mândrie. România este alături de noi în construirea drumului european al Republicii Moldova la fiecare pas. Parteneriatul dintre guvernele noastre, companiile noastre, teatrele și universitățile noastre se materializează în rezultate concrete pentru oamenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a continuat Dorin Recean.
Acesta a mulțumit României pentru că sprijină Republica Moldova să devină independentă energetic.
Țara noastră livrează vecinului său de peste Prut 50% din „energia electrică la prețuri avantajoase”, existând proiecte de interconexiune, „vitale pentru securitatea energetică” a Republicii Moldova.
Premierul Dorin Recean a prezentat și o serie de „planuri ambițioase” în colaborarea cu țara noastră:
„Contăm și mai departe pe susținerea României când se discută cadrul financiar al Uniunii Europene pentru includerea țării noastre în planificarea bugetară europeană și pentru accesarea cât mai curând a fondurilor de pre-aderare. Finalizăm linia Vulcănești-Chișinău la Sud și pornim construcția a încă 2 linii – Bălți-Suceava la Nord și Strășeni-Gutinaș în Centru. Pe lângă Podul de la Ungheni-Ungheni, care va fi primul pod rutier permanent peste Prut construit în ultimele 6 decenii, avem în plan încă 4 poduri noi care vor face mai ușoară viața călătorilor, dar și a transportatorilor de mărfuri. Avem obligația să reducem timpii de așteptare în punctele de frontieră. Azi am avut o ședință de lucru cu toate instituțiile responsabile. Vom grăbi implementarea sistemului electronic de programare, așa încât transportatorii să se înregistreze online pentru a-și programa timpul exact de trecere a frontierei și este important să valorificăm punctele Lipcani–Rădăuți Prut și Leușeni–Albița în acest sens”, a arătat Recean.
O treime din exporturile noastre sunt cumpărate în România – de la conductoare electrice, la grâu, mobilier și, desigur, vinuri. Peste 1600 de companii cu capital românesc oferă locuri de muncă în Republica Moldova.
„Este important ca toate aceste cifre să crească – schimburile comerciale, numărul de locuri de muncă deschise, numărul de companii de succes care se deschid pe ambele maluri ale Prutului”, a mai spus premierul moldovean.
Adresându-se moldovenilor, premierul Dorin Recean a accentuat și importanța alegerilor, în contextul scrutinului parlamentar din toamnă.
„Toate acestea depind de modul în care ne vom alege viitorul. Pentru că viitorul se construiește, nu se ghicește. Moldova are de luat o decizie esențială la toamnă și sunt încrezător că neamul nostru va alege ce e mai bine pentru el”, a conchis oficialul de la Chișinău.
Ilie Bolojan se află în vizită în Republica Moldova, prima pe care o efectuează din calitatea de prim-ministru.
Acesta a mai efectuat o vizită la Chișinău, în calitatea de președinte interimar al României, unde a reiterat sprijinul ferm al țării noastre pentru parcursul european al Republicii Moldova.
Prezența lui Bolojan în Republica Moldova vine cu câteva zile înainte de călătoria președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, la Chișinău, așteptați pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova.
Țara vecină organizează pe 28 septembrie alegeri parlamentare, considerate cruciale pentru viitorul său european, pe care Rusia încearcă să îl deturneze prin acțiuni de ingerință, dezinformare și manipulare.
Sute de profesioniști au ales să se înscrie pentru poziții de conducere și administratori speciali în companiile de stat. Ministrul Radu Miruță: Singurele criterii de numire sunt competența și profesionalismul
Sute de profesioniști au răspuns apelului lansat de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și au ales să facă un pas înainte și să se înscrie pentru poziții de conducere și administratori speciali în companiile de stat.
Potrivit unui mesaj al ministerului publicat pe rețeaua de socializare Facebook, „acest interes confirmă că România are oameni pregătiți, gata să arate competență și integritate atunci când li se oferă șansa”.
„Am fost surprins că atâția oameni doresc să se implice și să facă treabă bună în companiile de stat. Le mulțumesc și le transmit tuturor care vor trimită CV, să o facă. Ușa rămâne deschisă pentru toți profesioniștii care vor ca aceste companii de stat să funcționeze. Vă repet că singurele criterii pe care le am în vedere când voi face numirile sunt de competența și profesionalismul”, a declarat ministrul Radu Miruță.
Ministerul a anunțat că, „în paralel, se lucrează la amendamente pentru Legea guvernanței corporative cu scopul de a aduce mai mult profesionalism și transparență: indicatori clari de performanță, anularea procedurilor ilegale, mandate limitate și evaluări independente la companiile strategice”.
„Reforma are un obiectiv simplu: companii de stat conduse de profesioniști, nu de interese politice”, mai precizează Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
MEDAT a lansat o procedură pe site-ul economie.gov.ro unde profesioniștii își pot încărca CV-ul pentru a intra în procesul de selecție pentru conducerea companiilor de stat sau pentru funcția de administratori speciali în societățile aflate în insolvență.
Cine poate aplica la rubrica „E timpul să schimbăm jocul în companiile de stat”?
- Juriști;
- Economiști cu experiență;
- Auditori financiari;
- Manageri performanți.
