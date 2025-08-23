EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
La 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov, Dan Motreanu semnalează asemănarea dintre Rusia lui Putin și URSS: Vladimir Putin încearcă să reinstaureze teroarea, promovează războiul și moartea
Eurodeputatul Dan Motreanu atrage atenția asupra încercărilor lui Vladimir Putin de a „reinstaura teroarea și disprețul față de drepturile omului”, la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov.
Ziua europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare este marcată în fiecare an pe 23 august, o dată cu valoare simbolică.
Această dată a fost aleasă pentru a aminti Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat în 1939, de Germania nazistă și de Uniunea Sovietică, document care conține și un protocol secret prin care cele două își împărțeau Europa de Est.
„Stalin și Hitler au redesenat discreționar granițele Europei și au extins și în alte țări deportarea, torturarea și asasinarea a milioane de persoane, practicate deja în URSS și Germania nazistă. Pentru România a început o perioadă groaznică. URSS ne-a luat Basarabia și Bucovina de Nord și a impus comunismul cu forța în țara noastră. Regimul comunist din România, sprijinit de URSS, a încercat să controleze populația prin teroare și să elimine elita politică și intelectuală a țării”, a amintit Motreanu.
Eurodeputatul a evidențiat teroarea prin care au trecut cei care s-au opus dictaturii comuniste.
„Oamenii care s-au opus dictaturii comuniste au fost arestați, bătuți, torturați fără milă, omorâți. Libertatea a fost obținută în decembrie 1989, când românii s-au ridicat împotriva dictaturii comuniste”, a continuat Dan Motreanu.
El a reliefat și diferențele fundamentale dintre Rusia lui Putin și Uniunea Europeană tocmai pentru a arăta că Moscova urmărește aceleași obiective ca acum 86 de ani.
„La 86 de ani după semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, Rusia condusă acum de Vladimir Putin, fost ofițer KGB, încearcă să reinstaureze teroarea și disprețul față de drepturile omului. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a provocat deja numeroase victime, inclusiv printre civilii ucraineni. Propaganda rusă lansează minciuni pe bandă rulantă, după modelul practicat de URSS. În timp ce Rusia condusă de Vladimir Putin promovează războiul și moartea, Uniunea Europeană este un proiect menit să mențină pacea. Așa l-au gândit fondatorii săi și așa este și în ziua de astăzi. Pentru a păstra acest model, trebuie să nu ne lăsăm mintea otrăvită de mizeriile emanate de propaganda rusă”, a conchis eurodeputatul.
„Libertatea, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt principii câștigate cu greu, dar pot fi erodate dacă nu sunt menținute și apărate în mod corespunzător. Uniunea Europeană va fi întotdeauna de partea celor care se dedică promovării demnității umane, justiției și egalității. Este responsabilitatea noastră colectivă să protejăm aceste valori”, a transmis și Comisia Europeană prin vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath.
Mesajele pe fondul unor informații revelatoare și îngrijorătoare privind România.
Potrivit unui sondaj INSCOP realizat în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Comunist (IICCMER), 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușeșcu a fost un lider bun pentru România.
Nostalgia comunismului după 35 de ani de la revoluția libertății și democrației: Majoritatea românilor cred că regimul comunist a fost “mai degrabă bun”. Ceaușescu, reabilitat în memoria colectivă
În 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicita „proclamarea zilei de 23 august ca Zi europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare să fie comemorată cu demnitate și imparțialitate”.
Potrivit unui Eurobarometru publicat în mai 2025, aproape șapte din zece respondenți (69 %) sunt de acord că Uniunea Europeană este un loc de stabilitate într-o lume tulbure. Aproape nouă din zece europeni (88 %) sunt de acord că ar trebui să existe o cooperare bazată mai mult pe norme între țările și regiunile lumii.
În martie 2025, un Eurobarometru a arătat că aproape două treimi (65 %) dintre tinerii europeni sunt mulțumiți de modul în care funcționează democrația în UE, în timp ce peste o treime (34 %) dintre aceștia consideră că informațiile false și înșelătoare reprezintă cea mai mare amenințare la adresa democrației.
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
Republica Moldova se află într-un moment decisiv înaintea alegerilor din septembrie, iar Parlamentul European va adopta atunci o rezoluție „fără precedent”, menită să tragă un semnal de alarmă privind ingerințele Federației Ruse și să reafirme sprijinul ferm pentru aderarea țării la Uniunea Europeană, a anunțat eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Legislativului european, responsabil pentru relația cu Chișinăul.
„Este evident că Federația Rusă nu își dorește ca forțele pro-europene să câștige alegerile din septembrie. Motivul este clar: dacă acest lucru se va întâmpla, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană devine ireversibil, iar influența Moscovei la Chișinău va dispărea”, a scris Negrescu pe Facebook.
Acesta a subliniat că scrutinul reprezintă, de fapt, un test pentru viitorul european al țării: „Alegerile din septembrie reprezintă, de fapt, un nou referendum privind ambiția Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană. Ele vor arăta cât de rapid își dorește acest stat să devină parte a familiei europene.”
Negrescu a anunțat, totodată, deschiderea în această toamnă a unui birou al Parlamentului European la Chișinău, la inițiativa sa, cu sprijinul președintei legislativului european, Roberta Metsola. „Biroul va sprijini direct transpunerea legislației europene și va aduce mai aproape Europa de cetățenii moldoveni. Biroul va fi condus de un cetățean român cu experiență, confirmând încă o dată triunghiul sprijinului pentru Republica Moldova: Chișinău – București – Bruxelles.”
Oficialul european a precizat că instituția pe care o reprezintă a fost mereu „cea care a reacționat cel mai rapid în sprijinul cetățenilor moldoveni”, amintind majorările de granturi, prefinanțările crescute și direcționarea fondurilor europene către educație, sprijin pentru seniori și reducerea facturilor la energie.
„În cadrul plenarei din septembrie a legislativului european, vom adopta o rezoluție fără precedent. Un document ferm, unic prin faptul că este adoptat chiar înaintea unor alegeri, care trage un semnal de alarmă privind ingerințele Federației Ruse și reafirmă clar sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a declarat Victor Negrescu.
Acesta a adăugat că integrarea în UE înseamnă consolidarea, nu pierderea suveranității: „Republica Moldova nu își pierde suveranitatea prin integrarea europeană. Din contră, câștigă forță, protecție și sprijin din partea unei comunități unite care apără democrația și libertatea.”
„Cetățenii Republicii Moldova pot, în septembrie, să transmită ferm că viitorul lor este european”, a conchis eurodeputatul.
Eurodeputatul Virgil Popescu își continuă angajamentul: Voi susține ferm consolidarea relațiilor energetice transatlantice, pentru a garanta securitatea energetică de care România și Europa au nevoie
Voi susține ferm consolidarea relațiilor transatlantice în domeniul energiei pentru a garanta independența și securitatea energetică de care România și Europa au nevoia, a subliniat eurodeputatul Virgil Popescu.
Recent, Statele Unite și Uniunea Europeană au publicat o declarație comună care trasează cadrul pentru un comerț și investiții transatlantice echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase.
„Energia este inima parteneriatului transatlantic. Ea definește relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite și, implicit, legătura strategică dintre România și SUA”, a evidențiat Popescu.
Acesta a amintit de eforturile pe care le-a întreprins din calitatea de ministru al Energiei pentru a consolida Parteneriatul Strategic dintre România și SUA pe dimensiunea energetică.
„Ca ministru al Energiei, am pus bazele unui parteneriat solid între România și SUA: un acord strategic și investiții comune care au pus bazele dezvoltării programului nuclear civil al României. Astăzi, ca europarlamentar, îmi continui angajamentul. Voi susține ferm consolidarea relațiilor energetice transatlantice, pentru a garanta independența și securitatea energetică de care România și Europa au nevoie”, a conchis europarlamentarul.
Statele Unite și Uniunea Europeană au publicat miercuri detaliile „celui mai mare acord comercial din istorie” care prevede că Europa va achiziționa produse energetice din SUA de 750 de miliarde de dolari.
Înțelegerea va ajuta Uniunea Europeană să își pună în aplicare planul de a închide „robinetul pentru gazul rusesc” până la finalul lui 2027.
Dan Motreanu: Drumurile și podurile din Suceava și Neamț afectate de inundații vor fi refăcute cu fonduri europene. Guvernul va accesa și Fondul de Solidaritate al UE
Drumurile județene și podurile distruse de inundațiile din județele Suceava și Neamț vor fi reconstruite cu bani europeni, a anunțat eurodeputatul PNL Dan Motreanu. Potrivit acestuia, guvernul condus de Ilie Bolojan a obținut 15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii rutiere.
„Solidaritatea europeană se vede cel mai bine în momentele dificile”, a transmis Motreanu într-o postare pe Facebook.
El a explicat că aceste fonduri pot fi accesate rapid datorită unor reguli noi aprobate anul trecut în Parlamentul European, care permit utilizarea flexibilă a banilor europeni pentru gestionarea dezastrelor naturale, precum inundațiile și incendiile de vegetație.
Proiectele de reconstrucție vor fi finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), fiind disponibilă și o prefinanțare suplimentară de până la 25% din suma totală. În paralel, Fondul Social European Plus va putea acoperi scheme de muncă, acces la servicii medicale și bunuri de bază pentru comunitățile afectate.
Citiți și Mecanismul european RESTORE, aplicat în premieră în România: 15 milioane de euro alocate în sprijinul comunităților afectate de inundații în Neamț și Suceava
Motreanu a adăugat că guvernul a declanșat și procedurile de accesare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, pentru a sprijini eforturile de redresare.
Totodată, Executivul a luat măsuri pentru sprijinirea familiilor lovite de inundații, prin ajutoare de urgență cuprinse între 15.000 și 30.000 de lei, dar și prin acoperirea a până la 90% din valoarea pagubelor pentru repararea sau reconstruirea locuințelor. Cetățenii afectați au primit și bunuri de strictă necesitate – apă, alimente, îmbrăcăminte.
