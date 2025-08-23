La 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov, Dan Motreanu semnalează asemănarea dintre Rusia lui Putin și URSS: Vladimir Putin încearcă să reinstaureze teroarea, promovează războiul și moartea

Eurodeputatul Dan Motreanu atrage atenția asupra încercărilor lui Vladimir Putin de a „reinstaura teroarea și disprețul față de drepturile omului”, la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov.

Ziua europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare este marcată în fiecare an pe 23 august, o dată cu valoare simbolică.

Această dată a fost aleasă pentru a aminti Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat în 1939, de Germania nazistă și de Uniunea Sovietică, document care conține și un protocol secret prin care cele două își împărțeau Europa de Est.

„Stalin și Hitler au redesenat discreționar granițele Europei și au extins și în alte țări deportarea, torturarea și asasinarea a milioane de persoane, practicate deja în URSS și Germania nazistă. Pentru România a început o perioadă groaznică. URSS ne-a luat Basarabia și Bucovina de Nord și a impus comunismul cu forța în țara noastră. Regimul comunist din România, sprijinit de URSS, a încercat să controleze populația prin teroare și să elimine elita politică și intelectuală a țării”, a amintit Motreanu.

Eurodeputatul a evidențiat teroarea prin care au trecut cei care s-au opus dictaturii comuniste.

„Oamenii care s-au opus dictaturii comuniste au fost arestați, bătuți, torturați fără milă, omorâți. Libertatea a fost obținută în decembrie 1989, când românii s-au ridicat împotriva dictaturii comuniste”, a continuat Dan Motreanu.

El a reliefat și diferențele fundamentale dintre Rusia lui Putin și Uniunea Europeană tocmai pentru a arăta că Moscova urmărește aceleași obiective ca acum 86 de ani.

„La 86 de ani după semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, Rusia condusă acum de Vladimir Putin, fost ofițer KGB, încearcă să reinstaureze teroarea și disprețul față de drepturile omului. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a provocat deja numeroase victime, inclusiv printre civilii ucraineni. Propaganda rusă lansează minciuni pe bandă rulantă, după modelul practicat de URSS. În timp ce Rusia condusă de Vladimir Putin promovează războiul și moartea, Uniunea Europeană este un proiect menit să mențină pacea. Așa l-au gândit fondatorii săi și așa este și în ziua de astăzi. Pentru a păstra acest model, trebuie să nu ne lăsăm mintea otrăvită de mizeriile emanate de propaganda rusă”, a conchis eurodeputatul.

„Libertatea, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt principii câștigate cu greu, dar pot fi erodate dacă nu sunt menținute și apărate în mod corespunzător. Uniunea Europeană va fi întotdeauna de partea celor care se dedică promovării demnității umane, justiției și egalității. Este responsabilitatea noastră colectivă să protejăm aceste valori”, a transmis și Comisia Europeană prin vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath.

Mesajele pe fondul unor informații revelatoare și îngrijorătoare privind România.

Potrivit unui sondaj INSCOP realizat în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Comunist (IICCMER), 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușeșcu a fost un lider bun pentru România.

În 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicita „proclamarea zilei de 23 august ca Zi europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare să fie comemorată cu demnitate și imparțialitate”.

Potrivit unui Eurobarometru publicat în mai 2025, aproape șapte din zece respondenți (69 %) sunt de acord că Uniunea Europeană este un loc de stabilitate într-o lume tulbure. Aproape nouă din zece europeni (88 %) sunt de acord că ar trebui să existe o cooperare bazată mai mult pe norme între țările și regiunile lumii.

În martie 2025, un Eurobarometru a arătat că aproape două treimi (65 %) dintre tinerii europeni sunt mulțumiți de modul în care funcționează democrația în UE, în timp ce peste o treime (34 %) dintre aceștia consideră că informațiile false și înșelătoare reprezintă cea mai mare amenințare la adresa democrației.