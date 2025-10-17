Connect with us

ROMÂNIA

La conferința „Contribuția Europei de Sud-Est la Securitatea Energetică Europeană”, ICI București a subliniat rolul transformării digitale în sprijinul inovării și securității energetice

Published

43 minutes ago

on

© ICI București/ Facebook

ICI București a participat la conferința internațională „Contribuția Europei de Sud-Est la Securitatea Energetică Europeană”, eveniment desfășurat luni, 13 octombrie 2025, la București.

Conferința a fost organizată de filiala din România a Universității SWISS UMEF University of Applied Sciences Institute Geneva, prin intermediul Fundației Centrul de Excelență SWISS – Europa Centrală și de Est, reunind lideri, experți și factori de decizie de prestigiu din mediul academic, guvernamental și de afaceri.

Evenimentul a avut ca obiectiv principal facilitarea dialogului privind rolul strategic al Europei de Sud-Est în consolidarea securității și rezilienței energetice a Uniunii Europene, într-un context marcat de transformări geopolitice și tranziția către energie verde.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții ICI București au subliniat importanța transformării digitale și a infrastructurilor de cercetare avansate în sprijinul inovării și securității energetice la nivel regional.

Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

ROMÂNIA

Ministrul Finanțelor l-a invitat la București pe șeful agenției federale a SUA pentru investiții strategice, pentru a extinde dialogul privind atragerea de capital american în România

Published

24 minutes ago

on

October 17, 2025

By

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit vineri la Washington cu Ben Black, directorul general al U.S. International Development Finance Corporation (DFC), agenția federală a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente, la doar câteva zile dupǎ confirmarea sa oficială în funcție.

Într-un mesaj pe facebook, Nazare a precizat că tema principală a întâlnirii, pe care a calificat-o „drept productivă”, a fost identificarea de „proiecte comune de investiții” și modalități prin care România poate atrage capital american. El l-a invitat pe Ben Black la București pentru a continua dialogul și a avansa potențiale parteneriate.

„Am discutat despre proiecte comune de investiții și despre oportunitățile prin care putem atrage capital american în România şi l-am invitat pe Ben la Bucureşti, pentru a extinde acest dialog”, a scris ministrul.

Citiți și România, prezentă la Atlantic Council și Hudson Institute ca „partener relevant pentru regiunea Europei de Sud-Est”. Nazare: România trebuie să fie proactivă în promovarea intereselor sale economice

Întâlnirea face parte din agenda delegației Ministerului Finanțelor pe durata Reuniunii Anuale a Fondului Monetar Internațional și a Grupului Băncii Mondiale (14–18 octombrie 2025), pe care Nazare o conduce la Washington D.C. Oficialul menționează că programul include sesiuni de lucru, reuniuni bilaterale și întâlniri cu investitori, toate având scopul consolidării relațiilor cu partenerii internaționali și prezentării perspectivelor economice ale României.

„Continuăm, prin întrevederile din aceste zile de la Washington, să deschidem noi căi de dialog și noi oportunități pentru consolidarea relației economice cu Statele Unite”, a adăugat Nazare în postare.

 

Continue Reading

ROMÂNIA

România, prezentă la Atlantic Council și Hudson Institute ca „partener relevant pentru regiunea Europei de Sud-Est”. Nazare: România trebuie să fie proactivă în promovarea intereselor sale economice

Published

51 minutes ago

on

October 17, 2025

By

© Ministerul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut, joi la Washington D.C., intervenții la Atlantic Council și Hudson Institute, două dintre cele mai influente think-tank-uri americane în domeniul politicii externe, economice și de securitate, unde a prezentat direct direcțiile actuale ale politicii economice românești, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Intervențiile au făcut parte din agenda delegației conduse de Nazare la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional și a Grupului Băncii Mondiale, în perioada 14–18 octombrie 2025.

În postarea sa, ministrul subliniază rolul României în dialogul strategic transatlantic și prezintă principalele direcții promovate în discuțiile cu decidenţi, investitori şi parteneri internaţionali. 

„România a fost prezentă nu doar ca invitat, ci ca partener relevant pentru regiunea Europei de Sud-Est. Cele două institute oferă o platformă de dialog strategic între decidenți, investitori și parteneri internaționali interesați de stabilitatea și dezvoltarea regiunii”, a transmis Alexandru Nazare.

Potrivit sursei citate, ministrul Finanțelor a prezentat priorităţile economice ale guvernului român, axate pe consolidare fiscală şi disciplină bugetară, atragerea capitalului privat şi stimularea investiţiilor, dezvoltarea infrastructurii strategice şi cooperarea regională pentru parteneriate economice durabile. Nazare a atras atenţia asupra importanţei unei abordări proactive pentru promovarea intereselor economice naţionale şi asupra legăturii dintre reforme şi calitatea creşterii economice viitoare.

Ministrul a mai subliniat condițiile pentru consolidarea poziției României în regiune: „Dacă securizăm fondurile europene disponibile, dacă accelerăm atragerea de investiții și implementăm reformele asumate, România are toate condițiile sǎ își consolideze poziția economică în regiune.”

Nazare a mai evidenţiat potenţialul proiectelor energetice strategice, în special în contextul interesului investitorilor americani: „Iar proiecte strategice precum Neptun Deep vor transforma România în principalul producător de gaze naturale al Uniunii Europene, deschizând calea pentru potențiale investiții americane în sectorul petrochimic.”

Pe lângă intervențiile la think-tank-uri, agenda delegației include sesiuni de lucru la reuniunile FMI-Banca Mondială, întâlniri bilaterale și discuții cu investitori, toate menite să consolideze relațiile cu partenerii internaționali și să clarifice perspectivele macroeconomice ale României. 

Continue Reading

ROMÂNIA

Ministerul Sănătății, discuții cu Departamentul de Justiție al SUA despre un posibil parteneriat pentru integritate și eficiență în sistemul de sănătate

Published

1 hour ago

on

October 17, 2025

By

© Ministerul Sănătății

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat inițierea unui dialog cu autoritățile americane pentru dezvoltarea unui parteneriat menit să consolideze integritatea și eficiența în sistemul de sănătate românesc. În cadrul unei întâlniri desfășurate la Washington, oficialul român a discutat cu reprezentanți ai Departamentului de Justiție al SUA despre implementarea unor mecanisme și sisteme digitale avansate, similare celor utilizate în Statele Unite, care pot detecta automat nereguli în decontarea serviciilor medicale. 

Reprezentanții Departamentului de Justiție au prezentat sisteme inteligente și algoritmi avansați capabili să identifice decontări sau internări fictive în unitățile sanitare. De asemenea, oficialii români și americani nu au discutat doar despre partea de sancțiuni, ci mai ales despre mecanismele corective, care pot descuraja fenomenul și pot conduce la un sistem mai eficient și mai echitabil pentru pacienți.

„Mulțumesc reprezentanților Departamentului de Justiție al SUA pentru deschiderea și sprijinul oferit în perspectiva unui parteneriat viitor și a unui schimb de experiență benefic pentru sistemul sanitar românesc”, a mai transmis ministrul sănătății. 

Sistemul de sănătate românesc, care se confruntă cu o subfinanțare ce are efecte negative vizibile în accesul echitabil al pacienților la servicii medicale, este afectat și de decontări fictive, precum concediile medicale sau internări care nu există în realitate. 

Continue Reading

