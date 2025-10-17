La conferința „Contribuția Europei de Sud-Est la Securitatea Energetică Europeană”, ICI București a subliniat rolul transformării digitale în sprijinul inovării și securității energetice

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit vineri la Washington cu Ben Black, directorul general al U.S. International Development Finance Corporation (DFC), agenția federală a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente, la doar câteva zile dupǎ confirmarea sa oficială în funcție.

Într-un mesaj pe facebook, Nazare a precizat că tema principală a întâlnirii, pe care a calificat-o „drept productivă”, a fost identificarea de „proiecte comune de investiții” și modalități prin care România poate atrage capital american. El l-a invitat pe Ben Black la București pentru a continua dialogul și a avansa potențiale parteneriate.

„Am discutat despre proiecte comune de investiții și despre oportunitățile prin care putem atrage capital american în România şi l-am invitat pe Ben la Bucureşti, pentru a extinde acest dialog”, a scris ministrul.

Citiți și România, prezentă la Atlantic Council și Hudson Institute ca „partener relevant pentru regiunea Europei de Sud-Est”. Nazare: România trebuie să fie proactivă în promovarea intereselor sale economice

Întâlnirea face parte din agenda delegației Ministerului Finanțelor pe durata Reuniunii Anuale a Fondului Monetar Internațional și a Grupului Băncii Mondiale (14–18 octombrie 2025), pe care Nazare o conduce la Washington D.C. Oficialul menționează că programul include sesiuni de lucru, reuniuni bilaterale și întâlniri cu investitori, toate având scopul consolidării relațiilor cu partenerii internaționali și prezentării perspectivelor economice ale României.

„Continuăm, prin întrevederile din aceste zile de la Washington, să deschidem noi căi de dialog și noi oportunități pentru consolidarea relației economice cu Statele Unite”, a adăugat Nazare în postare.