La doi ani de la „atacul terorist” comis de Hamas, România reiterează angajamentul în susținerea securității Israelului, în combaterea antisemitismului și în contribuirea la o pace durabilă în Orientul Mijlociu

România rămâne ferm angajată în susținerea securității Israelului, în combaterea antisemitismului și în contribuirea la o pace durabilă în Orientul Mijlociu – atât la nivel național, bilateral, cât și în cadrul organismelor internaționale, transmite Ministerul Afacerilor Externe cu ocazia comemorării tragediei din 7 octombrie.

„Astăzi, în Israel și în întreaga lume, inclusiv în rândul comunităților evreiești din România, este o zi a comemorării tragice. Ne amintim de atacul terorist de pe 7 octombrie – cel mai grav act de antisemitism de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Peste o mie de oameni au fost uciși cu brutalitate, familii întregi au fost șterse de pe fața pământului, sute de persoane – inclusiv cetățeni români – au fost răpite și luate ostatice. Comunități întregi au fost distruse”, a amintit MAE într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

În această zi, Ministerul Afacerilor Externe transmite „solidaritate familiilor lor și întregii comunități afectate” și onorează memoria victimelor.

„Au trecut doi ani de la acele evenimente. Doi ani în care zeci de familii încă mai așteaptă întoarcerea celor dragi din Gaza. Doi ani de violențe și victime suplimentare, atât în Israel, cât și în Gaza”, continuă MAE.

Instituția reafirmă sprijinul țării noastre față de dreptul Israelului de a trăi în siguranță, o siguranță durabilă în întreaga regiune” care „poate fi atinsă doar prin pace”.

În egală măsură, MAE reiterează că „ostaticii trebuie să se întoarcă acasă, iar Hamas – autorii masacrului din 7 octombrie – trebuie înlăturați”.

Ministerul evidențiază că planul propus de președintele american Donald Trump „poate duce la o încetare a focului, urmată de ajutor umanitar și pași reali către pace”.

„Populația civilă din Gaza suferă. Antisemitismul este în creștere la nivel global. De aceea, România rămâne ferm angajată în susținerea securității Israelului, în combaterea antisemitismului și în contribuirea la o pace durabilă în Orientul Mijlociu – atât la nivel național, bilateral, cât și în cadrul organismelor internaționale. Avem datoria morală față de victime ca #NeverAgain să nu fie doar un slogan. Doar prin excluderea organizațiilor teroriste și prin eforturi internaționale concrete pentru realizarea soluției celor două state, putem asigura securitatea Israelului și stabilitatea regiunii. Astăzi comemorăm. Dar tocmai de aceea, astăzi este și o zi în care speranța pentru pace trebuie să rămână vie”, conchide MAE.

Astăzi se împlinesc doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023, când Hamas a lovit teritoriul israelian, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând peste 250 de ostatici. Riposta Israelului a declanșat un război de amploare în Fâșia Gaza, în care și-au pierdut viața peste 67.000 de palestinieni.

De ambele părți, majoritatea victimelor sunt civili.