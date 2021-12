La doi ani de la instalarea Comisiei von der Leyen, UE lansează „Global Gateway”, noua strategie europeană în materie de conectivitate în valoare de 300 de miliarde de euro

Comisia Europeană a prezentat miercuri, 1 decembrie 201, la doi ani de la instalarea Ursulei von der Leyen în funcția de președintă, noua strategie europeană în materie de conectivitate, denumită „Global Gateway” (Poarta Globală), prin care Uniunea Europeană va investi în infrastructură de calitate, într-un mod echitabil și durabil.

Global Gateway va crea conexiuni durabile și de încredere pentru a aborda cele mai presante provocări globale, de la schimbările climatice, la îmbunătățirea securității sanitare și stimularea competitivității și a lanțurilor de aprovizionare globale. Global Gateway se referă la creșterea investițiilor care promovează valorile democratice și standardele înalte, buna guvernanță și transparența, parteneriate egale, infrastructuri ecologice și sigure și care catalizează investițiile din sectorul privat, se arată în comunicatul oficial.

De asemenea, Global Gateway va sprijini tranziția ecologică și digitală la nivel mondial, mobilizând până la 300 de miliarde de euro până în 2027. Noua strategie de conectivitate va crea o piață pentru hidrogenul regenerabil, cât și cabluri din fibră optică subacvatice și se va concentra pe transporturi, sănătate și educație.

„Timp de doi ani, Comisia Europeană s-a concentrat asupra tranziției ecologice și digitale în Europa. Am investit masiv în infrastructură și competențe. Astăzi, cu Global Gateway, arătăm că Europa își va sprijini partenerii din întreaga lume să facă același lucru”, a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter.

„Multe țări au nevoie de un partener de încredere pentru a concepe proiecte durabile și de calitate. Proiecte care să fie implementate cu toată transparența și care să aducă beneficii sociale și economice de durată comunităților locale. Global Gateway este această ofertă pozitivă”, a adăugat ea.

Many countries need a trusted partner to design sustainable, quality projects.⁰

Projects that are implemented in all transparency and that deliver lasting social and economic benefits to local communities. ⁰#GlobalGateway is that positive offer. pic.twitter.com/p0HrCwEIqY

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 1, 2021