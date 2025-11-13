ROMÂNIA
La Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită, ICI București a evidențiat expertiza institutului în domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și transformarea digitală
ICI București a participat, pe 10 noiembrie, la Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală în domeniul infrastructurii portuare și investițiilor, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR).
Delegația Arabiei Saudite a inclus companii din sectoare diverse și strategice precum dezvoltări imobiliare și construcții, agricultură, logistică și transporturi, IT&C, producție de mobilier, servicii de consultanță.
În cadrul discuțiilor, delegația ICI București a evidențiat expertiza institutului în domenii precum inteligență artificială, securitate cibernetică, transformare digitală și blockchain, precum și proiectele derulate alături de parteneri naționali și internaționali.
REPUBLICA MOLDOVA
România susține o aderare accelerată a R. Moldova la UE, i-a transmis președintele Camerei Deputaților premierului Alexandru Munteanu
România susține o aderare accelerată a Republicii Moldova la UE, i-a transmis președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, premierului Alexandru Munteanu, într-o întrevedere avută joi, cu ocazia primei vizite externe a oficialului moldovean de la preluarea mandatului.
„I-am transmis, astăzi, prim-ministrului, Alexandru Munteanu, susținerea pe care România o are, fără echivoc, pentru o aderare accelerată a Republicii Moldova la UE și începerea, de îndată, a negocierilor pe capitole”, a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.
De asemenea, șeful Camerei Deputaților a subliniat că „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, acest lucru fiind necesar „să se traducă printr-o cooperare economică mai intensă și mai multe proiecte comune cu fonduri europene în interesul tuturor”.
„Consider că sprijinul politic înseamnă dialog permanent cu partidele proeuropene din Republica Moldova, colaborare între Parlamentele celor două țări, dar și consolidarea relației între administrațiile locale şi creșterea prezenței companiilor românești în Republica Moldova. Războiul din Ucraina a arătat cât de fragilă este regiunea noastră. De aceea, susținem consolidarea capacităților administrative și de apărare ale Republicii Moldova, prin parteneriate cu Uniunea Europeană, NATO și România”, a mai spus Sorin Grindeanu.
Comisia Europeană a prezentat săptămâna trecută pachetul anual de extindere, document prin care instituția își exprimă sprijinul pentru obiectivul „ambițios, dar realizabil” al Republicii Moldova de a încheia „provizoriu” negocierile de aderare la UE până în 2028.
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a afirmat, marți, cu ocazia unei vizite la Chișinău, că Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, dar a atenționat că până la aderarea propriu-zisă mai sunt încă multe lucruri de făcut.
În context, România a solicitat deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova.
REPUBLICA MOLDOVA
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe noul premier moldovean: România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al R. Moldova, în special privind modernizarea statului, reformele și integrarea europeană
Președintele Nicușor Dan l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului, pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.
Cu acest prilej, șeful statului a încurajat noul Guvern „să acționeze hotărât și responsabil, având în centrul preocupărilor creșterea economică, bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova și integrarea în Uniunea Europeană”.
„România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană”, a mai transmis președintele Nicușor Dan.
La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a mulțumit pentru „tot ceea ce faceți pentru noi”, subliniind că este „prima noastră vizită oficială și ne bucurăm foarte mult că ne ducem la prietenii noștri, la frații noștri”. Șeful guvernului de la Chișinău a apreciat contribuția directă a președintelui la parcursul european al Republicii Moldova.
„Ați contribuit și dumneavoastră foarte mult, prin toți diplomații din Europa și din alte țări, la acest proces și vă mulțumim foarte mult. Pentru noi este foarte important, avem o oportunitate unică și sigur că, cu toate cele ce se întâmplă în zonă, războiul din Ucraina, parcursul european pentru noi nu e doar o direcție strategică, ci o mișcare de supraviețuire și de protejare, de securitate națională”, a afirmat Munteanu, la întâlnirea cu președintele.
Șeful Executivului de la Chișinău se află în prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului.
Ulterior, el se va întâlni cu președinții Senatului, Mircea Abrudean, și cu cel al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Parlament.
Ceremonia oficială a primirii de către premierul Ilie Bolojan este programată la ora 11:30, la Palatul Victoria.
Cei doi prim-miniștri vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuții în plenul celor două delegații oficiale, la finalul cărora vor susține declarații comune de presă.
În cursul după-amiezii, premierul moldovean va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, și de Principele Radu.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu vor discuta pe teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, în contextul geostrategic actual.
ROMÂNIA
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
Profesorul universitar Sorin Costreie va fi numit, cel mai probabil săptămâna aceasta, consilier pentru educație în cadrul Administrației Prezidențiale, potrivit unei declarații de presă făcute miercuri de președintele Nicușor Dan.
„Consilier probabil că săptămâna asta, vom numi prin decret, pentru educație – domnul Costreie va fi”, a declarat șeful statului, care a adăugat că, imediat după numire, acesta „va contacta sindicatele, va contacta Ministerul, va cere de la fiecare dintre aceste două părți date relevante, de exemplu cu cât s-a redus numărul de oameni care făceau plata cu ora, câți din profesori nu acoperă exact disciplina pentru care ei sunt, în fine, toate datele pe care sindicatele sau ministerul le consideră relevante, și vom avea o discuție cu datele pe masă, ca să vedem unde suntem”.
Sorin Costreie, profesor la Universitatea din București – Facultatea de Filosofie, figurează în prezent pe post de consilier onorific pentru învățământ superior în cabinetul ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, alături de care a stat și în primul mandat al acestuia.
De asemenea, în perioada februarie 2020-iunie 2023, Sorin Costreie a fost consilier pe teme de educație al premierilor liberali Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă și, pentru câteva zile, Cătălin Predoiu.
În trecut, Sorin Costreie a ocupat mai multe poziții de conducere în mediul universitar, în prezent fiind președintele rețelei universitare europene UNICA (din 2023). În 2019 a fost numit și responsabil pentru coordonarea instituțională în alianța universitară europeană CIVIS, la nivelul Universității din București.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
