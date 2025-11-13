La Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită, ICI București a evidențiat expertiza institutului în domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și transformarea digitală

Președintele Nicușor Dan l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului, pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

Cu acest prilej, șeful statului a încurajat noul Guvern „să acționeze hotărât și responsabil, având în centrul preocupărilor creșterea economică, bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova și integrarea în Uniunea Europeană”.

„România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană”, a mai transmis președintele Nicușor Dan.

La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a mulțumit pentru „tot ceea ce faceți pentru noi”, subliniind că este „prima noastră vizită oficială și ne bucurăm foarte mult că ne ducem la prietenii noștri, la frații noștri”. Șeful guvernului de la Chișinău a apreciat contribuția directă a președintelui la parcursul european al Republicii Moldova.

„Ați contribuit și dumneavoastră foarte mult, prin toți diplomații din Europa și din alte țări, la acest proces și vă mulțumim foarte mult. Pentru noi este foarte important, avem o oportunitate unică și sigur că, cu toate cele ce se întâmplă în zonă, războiul din Ucraina, parcursul european pentru noi nu e doar o direcție strategică, ci o mișcare de supraviețuire și de protejare, de securitate națională”, a afirmat Munteanu, la întâlnirea cu președintele.

Șeful Executivului de la Chișinău se află în prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului.

Ulterior, el se va întâlni cu președinții Senatului, Mircea Abrudean, și cu cel al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Parlament.

Ceremonia oficială a primirii de către premierul Ilie Bolojan este programată la ora 11:30, la Palatul Victoria.

Cei doi prim-miniștri vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuții în plenul celor două delegații oficiale, la finalul cărora vor susține declarații comune de presă.

În cursul după-amiezii, premierul moldovean va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, și de Principele Radu.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu vor discuta pe teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, în contextul geostrategic actual.