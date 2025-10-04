ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
La întâlnirea board-ului Centrului Regional al OCDE, Luca Niculescu a evidențiat implicarea României – de la sprijinul acordat R. Moldova și Ucrainei, până la proiectele dedicate Balcanilor de Vest
Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și responsabil pentru procesul de aderare a României la OCDE, a participat vineri la reuniunea Consiliului Consultativ al Centrului OCDE de la Istanbul. La întâlnire au participat înalți oficiali din cadrul Guvernului Republicii Turcia și al Secretariatului OCDE, reprezentanți ai unor state membre și candidate pentru aderarea la Organizație, precum și alți parteneri ai OCDE.
În cadrul discuțiilor, Luca Niculescu a evidențiat implicarea activă a României – de la sprijinul acordat Republicii Moldova și Ucrainei, până la proiectele dedicate Balcanilor de Vest.
„O zi intensă la Istanbul, alături de colegii din board-ul Centrului Regional al OCDE. E un loc unde guverne, mediul de afaceri și societatea civilă din regiune se conectează la expertiza și standardele OCDE. Am vorbit despre implicarea României – de la sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, până la proiectele dedicate Balcanilor de Vest. Și l-am invitat pe directorul centrului, foarte dinamicul Achraf Bouali, să vină la București, pentru a organiza împreună un eveniment” , a scris Luca Niculescu, pe Facebook.
Potrivit unui comunicat al MAE, remis CaleaEuropeană.ro, reuniunea Consiliului Consultativ din acest an a abordat activitățile desfășurate de Centru până în prezent, printre care prima ediție a conferinței la nivel înalt Emerging Markets Forum din luna aprilie. Totodată, reuniunea a ocazionat un schimb de opinii privind viitoarele priorități strategice ale Centrului. În acest context, a fost evidențiată contribuția Centrului la promovarea valorilor OCDE la nivel global, precum și la facilitarea cooperării internaționale și a dialogului între regiuni.
Secretarul de stat Luca Niculescu, în calitate de membru al Consiliului Consultativ al Centrului de la Istanbul, a salutat activitățile desfășurate de Centru în 2025 și a reconfirmat sprijinul autorităților române față de acțiunile viitoare ale acestuia, inclusiv prin împărtășirea de bune practici și expertiză în diferite domenii. De asemenea, coordonatorul național a salutat extinderea activității Centrului până în anul 2029 și a reiterat angajamentul României față de promovarea standardelor OCDE la nivel global.
În ce privește direcția strategică a Centrului în perioada următoare, oficialul român a evidențiat relevanța orientării acesteia în domenii precum combaterea schimbărilor climatice, transformarea digitală, aprovizionarea cu resurse minerale critice, sporirea conectivității regionale și promovarea cooperării cu sectorul privat în proiecte care beneficiază de asistență oficială pentru dezvoltare.
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
România a făcut pași importanți în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), reușind să închidă 15 dintre cele 25 de comitete necesare, obiectivul final fiind obținerea statutului de membru până în 2026.
Potrivit lui Luca Niculescu, ne așteaptă o perioadă extrem de intensă de dialog cu OCDE, România sperând să închidă și ultimele comitete rămase.
Ambasadoarea Germaniei atenționează că fără reducerea deficitului și perspectivă stabilă pentru investitori, economia României rămâne la limita instabilității: Aderarea la OCDE, o ancoră solidă
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) va reprezenta „un semn de apreciere” și „va facilita investițiile”, confirmând astfel progresul țării pe plan economic și instituțional, a declarat noua ambasadoare a Germaniei la București, Angela Ganninger, într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la reunificarea țării.
„Aderarea României la OCDE va fi un pas foarte important. Este un semn de apreciere, dar și o ancoră solidă pentru consolidarea reformelor și pentru facilitarea investițiilor”, a subliniat diplomata germană.
Ganninger a avertizat însă că stabilitatea economică rămâne un obiectiv prioritar și că reducerea deficitului este necesară pentru a evita riscul de instabilitate.
„Este important să se reducă deficitul, pentru că o economie stabilă este necesară. Altfel, economia rămâne mereu la limita instabilității. Așadar, reformele sunt importante și necesare”, a punctat ea.
Ambasadoarea a evidențiat și rolul predictibilității pentru investitori.
„Din perspectiva mediului de afaceri, transparența și stabilitatea sunt foarte importante, pentru a putea planifica. Când investești, vrei să faci planuri pe termen lung, nu doar pentru două-trei luni. Ai nevoie de un mediu stabil. Transparența este esențială. Companiile trebuie să înțeleagă în ce direcție merg lucrurile. Altfel, vor fi prudente și vor aștepta să vadă ce se întâmplă”, a explicat Ganninger.
Ea a recunoscut că reformele structurale reprezintă „o sarcină dificilă” pentru orice guvern, însă a subliniat că dialogul constant cu mediul de afaceri poate crea premisele unui progres fără a afecta inutil economia.
„Nu le este deloc ușor guvernanților să se ocupe de această sarcină. Este un efort uriaș și nu va fi ușor. Dar, atât timp cât guvernul comunică cu mediul de afaceri și înțelege nevoile și preocupările acestuia, există o cale de a merge înainte fără a afecta în mod inutil afacerile”, a mai spus ambasadoarea Germaniei.
Citiți și BNR: Investițiile străine directe în România au scăzut cu peste 1 miliard de euro în 2024. 88,7% provin din țările OCDE. Olanda, Germania și Austria, principalii investitori
În opinia sa, apartenența la OCDE va confirma „stabilitatea democratică și angajamentul european” al României și va consolida poziția țării în arhitectura economică internațională, oferind totodată un impuls pentru aprofundarea relațiilor economice bilaterale cu Germania, principalul partener comercial al României.
Însă, Ganninger a insistat asupra transparenței.
“Transparența este foarte importantă pentru ca investitorii să aibă o perspectivă stabilă. OCDE oferă un cadru cu reguli clare pe care investitorii se bazează. Unii investitori investesc doar în țări membre OCDE, tocmai pentru că acolo există un cadru de reglementare coerent“, a conchis ea.
BNR: Investițiile străine directe în România au scăzut cu peste 1 miliard de euro în 2024. 88,7% provin din țările OCDE. Olanda, Germania și Austria, principalii investitori. Franța, devansată de Cipru
Fluxul net al investițiilor străine directe (ISD) a scăzut în 2024 la 5,6 miliarde de euro, de la 6,7 miliarde de euro în anul precedent, potrivit datelor publicate marți de Banca Națională a României (BNR) în raportul anual al investițiilor străine directe care arată că țările membre ale Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) și partenerii-cheie ai acesteia cumulează aproape 90% din totalul ISD. Raportul BNR se suprapune cu avertismentele privind vulnerabilitățile economice consemnată de un raport al Departamentului de Stat al SUA privind climatul investițional, care subliniază că România continuă să fie percepută ca o piață cu potențial pentru investitorii străini, dar imaginea sa este serios umbrită de probleme structurale persistente.
În raportul său anual, BNR precizează că fluxul net de ISD a însumat anul trecut 5,6 miliarde de euro, din care 4,6 miliarde de euro au fost participații la capitalurile proprii, iar 1 miliard de euro au fost instrumente de natura datoriei.
Suma de 4,6 miliarde de euro rezultă din aportul la capital, în valoare de 1,51 miliarde de euro, și profitul reinvestit în întreprinderile cu ISD, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, informează sursa citată.
Instrumentele de natura datoriei au însumat 1 miliard de euro, determinate prin diferența dintre datorii, de 2 miliarde de euro, și creanțe, de 1 miliard de euro, în relația cu investitorii străini direcți și companiile din cadrul grupurilor acestora.
Potrivit raportului, țările membre ale Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) și partenerii-cheie ai acesteia cumulează 88,7% din soldul total ISD, în creștere cu 1,7 puncte procentuale comparativ cu anul 2023.
Astfel, la 31 decembrie 2024, principalele țări prin care capitalul străin a fost investit în România sunt Țările de Jos (20,2% din soldul total al ISD), Germania (13,2%), Austria (13,2%), Cipru (6,9%), Franța (6,9%) și Italia (5,8%).
Repartizarea din raportul BNR a fost realizată în funcție de țara de rezidență a investitorilor care dețin în mod direct cel puțin 10 la sută din capitalul social al întreprinderilor ISD din România.
Majoritatea ISD provin din țările membre ale Uniunii Europene (86,3%), în special din zona euro. În ceea ce privește investițiile realizate de țări din afara Uniunii Europene, principalele țări partenere au fost Elveția, Marea Britanie, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii, Israel și Japonia.
Primele trei poziții au rămas neschimbate, cu Țările de Jos pe primul loc (creștere de 3,9%), urmate de Germania (+11,0%) și Austria (+11,9%). Clasamentul primelor 12 țări, fiecare cu investiții de peste 3 000 milioane euro, s-a menținut relativ stabil față de anul anterior, singura repoziționare fiind înregistrată de Cipru, care a urcat pe locul patru, devansând Franța, pe fondul unei creșteri de +8,1% (+650 milioane euro).
Italia și Elveția și-au consolidat locurile șase și șapte prin creșteri robuste, de +9,3%, respectiv +12,8%; pe ultimele locuri în clasament, Belgia și Grecia au consemnat scăderi (-4,8%, respectiv -16,7%), în timp ce Ungaria și Marea Britanie și-au păstrat pozițiile, în pofida unor ajustări moderate (-1,2%, respectiv -3,1%).
În ceea ce privește evoluția soldului ISD în perioada 2014-2024, Țările de Jos și-au menținut prima poziție în permanență, locul doi fiind ocupat alternativ de Germania și Austria. Dintre țările din afara Uniunii Europene, Elveția rămâne principalul investitor străin, al cărui sold a crescut cu 4,3 miliarde euro (+192%), urmată de Marea Britanie (+1,5 miliarde de euro, +102%), Turcia (creștere modestă, de numai 464 milioane euro, +80%) și Emiratele Arabe Unite (+767 milioane euro, creștere de peste 15 ori a soldului ISD).
OCDE-Roadmaps to New Nuclear 2025: România își reafirmă angajamentul de a dezvolta proiecte pe energie nucleară, dar insistă pentru o finanțare mai clară
Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a reafirmat angajamentul României de a dezvolta proiecte pe energie nucleară și a insistat pentru o finanțare mai clară, inclusiv din fonduri europene, în cadrul conferinței internaționale „Roadmaps to New Nuclear 2025”, organizată de Agenția pentru Energie Nucleară a OCDE (NEA) la Paris, informează un comunicat.
Evenimentul a reunit lideri guvernamentali, reprezentanți ai industriei energetice și instituții financiare internaționale, fiind un forum esențial pentru conturarea viitorului energiei nucleare la nivel global.
În cadrul intervenției sale, Cristian Bușoi a prezentat angajamentele și planurile României în domeniul energiei nucleare, evidențiind investițiile strategice în retehnologizarea Unității 1 și construirea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, precum și dezvoltarea proiectului de reactoare modulare de mici dimensiuni (SMR) de la Doicești.
Totodată, Cristian Bușoi a declarat că România acordă o atenție deosebită pregătirii forței de muncă, prin extinderea programelor de formare profesională și consolidarea colaborării cu mediul academic și sectorul industrial.
Cristian Bușoi a co-prezidat Sesiunea 1 – „Finanțare”, subliniind importanța asigurării unui cadru financiar solid și predictibil pentru dezvoltarea noilor capacități pentru energia nucleară.
„Finanțarea este o prioritate absolută – esențială pentru securitatea energetică, pentru obiectivele de decarbonizare și pentru competitivitatea economică a Europei și a lumii. Este nevoie de mecanisme clare și transparente, acceptate social și susținute de parteneriate între guverne, industrie și instituții financiare”, a declarat secretarul de stat.
În marja conferinței, secretarul de stat Cristian Bușoi a avut discuții bilaterale cu oficiali din SUA și Ucraina: Michael Goff, secretar adjunct pentru energie nucleară în cadrul Departamentului Energiei al SUA, Svetlana Grinchuk, noul ministru al Energiei din Ucraina, căreia i-a reafirmat sprijinul României pentru interconectarea energetică, și Jeff Wilson, reprezentant Exim SUA, cu care a discutat despre oportunitățile de finanțare pentru proiectele din sectorul energiei nucleare din România.
Participarea României la această conferință subliniază poziția sa activă și angajamentul ferm față de dezvoltarea energiei nucleare ca pilon strategic pentru un viitor energetic sustenabil, sigur și competitiv în regiune și la nivel european.
