La întâlnirea board-ului Centrului Regional al OCDE, Luca Niculescu a evidențiat implicarea României – de la sprijinul acordat R. Moldova și Ucrainei, până la proiectele dedicate Balcanilor de Vest

Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și responsabil pentru procesul de aderare a României la OCDE, a participat vineri la reuniunea Consiliului Consultativ al Centrului OCDE de la Istanbul. La întâlnire au participat înalți oficiali din cadrul Guvernului Republicii Turcia și al Secretariatului OCDE, reprezentanți ai unor state membre și candidate pentru aderarea la Organizație, precum și alți parteneri ai OCDE.

În cadrul discuțiilor, Luca Niculescu a evidențiat implicarea activă a României – de la sprijinul acordat Republicii Moldova și Ucrainei, până la proiectele dedicate Balcanilor de Vest.

„O zi intensă la Istanbul, alături de colegii din board-ul Centrului Regional al OCDE. E un loc unde guverne, mediul de afaceri și societatea civilă din regiune se conectează la expertiza și standardele OCDE. Am vorbit despre implicarea României – de la sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, până la proiectele dedicate Balcanilor de Vest. Și l-am invitat pe directorul centrului, foarte dinamicul Achraf Bouali, să vină la București, pentru a organiza împreună un eveniment” , a scris Luca Niculescu, pe Facebook.

Potrivit unui comunicat al MAE, remis CaleaEuropeană.ro, reuniunea Consiliului Consultativ din acest an a abordat activitățile desfășurate de Centru până în prezent, printre care prima ediție a conferinței la nivel înalt Emerging Markets Forum din luna aprilie. Totodată, reuniunea a ocazionat un schimb de opinii privind viitoarele priorități strategice ale Centrului. În acest context, a fost evidențiată contribuția Centrului la promovarea valorilor OCDE la nivel global, precum și la facilitarea cooperării internaționale și a dialogului între regiuni.

Secretarul de stat Luca Niculescu, în calitate de membru al Consiliului Consultativ al Centrului de la Istanbul, a salutat activitățile desfășurate de Centru în 2025 și a reconfirmat sprijinul autorităților române față de acțiunile viitoare ale acestuia, inclusiv prin împărtășirea de bune practici și expertiză în diferite domenii. De asemenea, coordonatorul național a salutat extinderea activității Centrului până în anul 2029 și a reiterat angajamentul României față de promovarea standardelor OCDE la nivel global. În ce privește direcția strategică a Centrului în perioada următoare, oficialul român a evidențiat relevanța orientării acesteia în domenii precum combaterea schimbărilor climatice, transformarea digitală, aprovizionarea cu resurse minerale critice, sporirea conectivității regionale și promovarea cooperării cu sectorul privat în proiecte care beneficiază de asistență oficială pentru dezvoltare. România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.

În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.

România a făcut pași importanți în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), reușind să închidă 15 dintre cele 25 de comitete necesare, obiectivul final fiind obținerea statutului de membru până în 2026.

Potrivit lui Luca Niculescu, ne așteaptă o perioadă extrem de intensă de dialog cu OCDE, România sperând să închidă și ultimele comitete rămase.