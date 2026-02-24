U.E.
La patru ani de când Europa s-a trezit în sunetul bombelor rusești asupra Ucrainei, Macron evocă un “triplu eșec al Rusiei”: A întărit NATO, a stimulat Europa și a arătat fragilitatea unui imperiu din altă epocă
Președintele francez Emmanuel Macron a transmis, marți, un mesaj amplu pe X la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, denunțând un război de agresiune și reafirmând sprijinul ferm al Franței și al Europei pentru Kiev.
„Acum patru ani, Europa s-a trezit în sunetul bombelor rusești care cădeau asupra Ucrainei”, a declarat liderul de la Palatul Élysée.
El a vorbit despre „patru ani ai unui război de agresiune ales de Rusia, în sfidare flagrantă a dreptului internațional, a suveranității unui popor și a vieții umane”.
Macron a descris impactul conflictului asupra populației civile, evocând „patru ani de orașe lovite, de școli și spitale distruse, de infrastructură energetică vizată metodic pentru a arunca familiile în frig și teroare”. Potrivit acestuia, bilanțul uman este dramatic: „patru ani: 15.000 de civili ucraineni uciși”, precum și „patru ani de vieți frânte — violență, violuri, tortură, crime de război și teroare” și „mii de copii ucraineni smulși din țara și din familiile lor”.
Four years ago, Europe awoke to the sound of Russian bombs falling on Ukraine.
Four years of a war of aggression chosen by Russia, in blatant defiance of international law, of a people’s sovereignty, and of human life.
Four years of cities struck,…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2026
În același timp, președintele francez a subliniat rezistența Kievului. „Și totuși, de patru ani Ucraina rezistă și rămâne neclintită”, a afirmat el. Referindu-se la evoluția de pe front, Macron a arătat că „doar 1% din teritoriul ucrainean a fost ocupat după stabilizarea frontului în noiembrie 2022. Luna trecută, Ucraina chiar a recâștigat teren”.
În privința pierderilor ruse, liderul francez a susținut că „peste 1,2 milioane de soldați ruși au fost răniți sau uciși — cel mai ridicat număr de pierderi de luptă rusești de la Al Doilea Război Mondial încoace”, calificând conflictul drept „un triplu eșec pentru Rusia: militar, economic și strategic”. Potrivit acestuia, războiul „a întărit NATO — tocmai extinderea pe care Rusia dorea să o împiedice — a galvanizat europenii pe care spera să-i slăbească și a scos la iveală fragilitatea unui imperialism din altă epocă”.
Macron a reafirmat sprijinul european pentru Ucraina, precizând că „Europa a mobilizat deja 170 de miliarde de euro” și că liderii au convenit asupra „unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a oferi Ucrainei o finanțare previzibilă în următorii doi ani”. „Nu există nicio justificare pentru a pune acest lucru sub semnul întrebării. Acum trebuie să îl punem în aplicare”, a insistat el.
În plan militar, Franța și Europa vor continua sprijinul „pentru ca Ucraina să reziste — și pentru ca Rusia să înțeleagă că timpul nu este de partea sa”. De asemenea, Parisul va menține sancțiunile și va continua acțiunile împotriva „flotei din umbră” a Rusiei.
În plan diplomatic, președintele francez a amintit că „la Paris, pe 6 ianuarie, am construit o convergență solidă cu Statele Unite privind viitoarele garanții de securitate”, iar noua reuniune „trebuie să ne permită să mergem mai departe”, subliniind că interesele europenilor vor fi „luate pe deplin în considerare”, inclusiv în privința viitoarei arhitecturi de securitate a continentului.
În încheiere, Emmanuel Macron s-a adresat direct celor care mizează pe oboseala Occidentului: „Celor care cred că pot conta pe oboseala noastră: se înșală. Suntem și vom rămâne alături de Ucraina.”
Rusia a lansat în zorii zilei de 24 februarie 2022 o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei – terestră, aeriană şi navală -, cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial. Anunțul a fost făcut de președintele rus Vladimir Putin, în vreme ce președintele Volodimir Zelenski a decretat legea marțială în Ucraina ca urmare a atacurilor Rusiei, afirmând că țara sa este în stare de război. Răspunsul coordonat al Occidentului a presupus primele valuri de sancțiuni europene, americane, canadiene și la nivelul G7 împotriva Rusiei, summit-uri de urgență ale Consiliului European, NATO și G7 și activarea în premieră a planurilor de apărare ale Alianței Nord-Atlantice pentru flancul estic și a Forței sale de Reacție Rapidă.
După patru ani de la declanșarea conflictului, curajul ucrainenilor și sprijinul financiar, militar și umanitar al Occidentului s-au dovedit decisive pentru ca Rusia să nu câștige războiul declanșat împotriva Ucrainei. Potrivit datelor Institutului Kiel, Europa și Statele Unite au furnizat Ucrainei sprijin de peste 315 miliarde de euro, cu sprijinul european cifrat la 200 de miliarde de euro, iar cel american la 115 miliarde. Totodată, europenii au mai angajat un ajutor financiar, militar și umanitar de încă 178 de miliarde de euro care urmează a fi alocat în viitor.
Dincolo de front, războiul a produs una dintre cele mai grave crize umanitare din Europa postbelică. Milioane de ucraineni au fost strămutați intern sau au fugit în statele membre ale Uniunea Europeană. Infrastructura energetică a fost și este ținta unor atacuri repetate, iar economia ucraineană este susținută prin pachete consistente de asistență financiară și militară din partea Occidentului.
Războiul a remodelat și politica de securitate a Europei. NATO și-a consolidat flancul estic, iar state tradițional neutre precum Finlanda și Suedia au decis să adere la Alianță, invocând amenințarea reprezentată de Rusia. În paralel, Uniunea Europeană a impus 19 pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, a aprobat decuplarea de energia rusească, îndeosebi gaze naturale și petrol, și a accelerat discuțiile privind autonomia strategică și investițiile în industria de apărare. Cel de-al 20-lea pachet de măsuri restrictive la adresa Rusiei este în curs de negociere.
Pentru a marca acest moment, președintele Consiliului European, Antonio Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află marți la Kiev pentru a reafirma sprijinul de neclintit pentru Ucraina. În același timp, la cartierul general al NATO de la Bruxelles are loc o ceremonie găzduită de secretarul general al Alianței, Mark Rutte.
În seara zilei de 24 februarie, dar trecut de miezul nopții în Europa, va susține și președintele american Donald Trump primul său discurs anual privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte. Revenirea sa la Casa Albă, relațiile tensionat-cordiale cu Zelenski și cu liderii europeni și dialogul reluat cu președintele rus Vladimir Putin, au alimentat perspectiva unei eventuale negocieri rapide cu Rusia, însă Moscova nu s-a arătat dispusă la concesii. Ucraina și Europa cer o pace justă și durabilă, iar aliații europeni au format o Coaliție de Voință pentru Ucraina condusă de Franța și Marea Britanie pentru a garanta că un nou război nu va mai avea loc pe sol european.
Reuniți la începutul lunii ianuarie la Paris, membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, au convenit într-o declarație comună asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen lung pentru Forțele Armate ale Ucrainei, crearea unei forțe multinaționale pentru Ucraina, asumarea unor angajamente obligatorii de intervenție în cazul unui viitor atac al Rusiei și aprofundarea cooperării în domeniul apărării cu Kievul.
COMISIA EUROPEANA
Statele membre amenință să dea Comisia în judecată pentru acordarea de competențe suplimentare Parlamentului European în procesul decizional și afectarea echilibrului instituțional
Statele membre ale Uniunii Europene, reunite în Consiliu, amenință cu acțiuni legale în legătură cu un acord recent între Parlamentul European și Comisia Europeană, care ar acorda legislativului european competențe suplimentare care ar putea afecta echilibrul instituțional stabilit prin Tratate, potrivit unei scrisori obținute de Politico.
Scrisoarea, a cărei formulare finală urmează să fie aprobată miercuri de statele membre, contestă acordul-cadru încheiat anul trecut între Parlament și Comisie, care extinde rolul legislativului în procesul decizional.
Consiliul UE, care reprezintă guvernele naționale, și Parlamentul European sunt co-legiuitori și adoptă împreună legislația propusă de Comisie. În ultimii ani, Parlamentul a încercat să își consolideze influența în procesul legislativ, inclusiv prin acorduri interinstituționale și prin acțiuni în fața Curții de Justiție atunci când a considerat că prerogativele sale sunt limitate.
„Consiliul și-a exprimat în mod repetat rezervele puternice” față de acest acord, se arată în proiectul de scrisoare, precum și față de „compatibilitatea sa cu principiile prevăzute în Tratate”.
Nemulțumirea statelor membre vizează în special angajamentul Comisiei de a asigura Consiliului și Parlamentului „tratament egal” în procesul legislativ.
„Nu este cazul pentru acest lucru”, se afirmă în draftul de scrisoare, invocând faptul că Tratatele fondatoare ale UE conferă Consiliului competențe distincte și, în anumite situații, superioare celor ale Parlamentului.
Un alt punct sensibil îl reprezintă creșterea influenței eurodeputaților în negocierile internaționale, inclusiv în contextul acordului comercial cu grupul Mercosur, a cărui implementare a fost amânată de Parlament după ce capitalele ajunseseră la un compromis.
Potrivit documentului, dacă Parlamentul și Comisia nu modifică secțiunile considerate „problematice”, „Consiliul își rezervă dreptul de a lua orice măsuri adecvate pentru a-și apăra prerogativele, inclusiv sesizarea Curții”, referire la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Acordul-cadru a fost semnat în septembrie de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după nouă luni de negocieri. Documentul urmează să fie ratificat de plenul Parlamentului în martie, iar ulterior aprobat formal de Comisie.
Negociatorul-șef al Parlamentului, eurodeputatul german Sven Simon, a respins criticile privind un dezechilibru instituțional.
„Sunt încrezător în evaluarea noastră privind competențele și echilibrul instituțional și nu văd niciun motiv de îngrijorare în privința unor eventuale proceduri în fața Curții de Justiție”, a declarat acesta pentru Politico.
El a adăugat că este „regretabil” faptul că statele membre par „tot mai preocupate de defensiva instituțională, reflexe naționale și detalii procedurale, în loc să se concentreze pe responsabilitatea comună de a avansa decisiv proiectul european”.
COMISIA EUROPEANA
Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au ajuns marți dimineață la Kiev pentru a discuta pașii următori în direcția unei păci juste și durabile în favoarea Ucrainei și pentru a exprima sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru această țară, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.
Cu acest prilej, a fost publicată și o declarație comună a președintelui Consiliului European, a președintei Comisiei Europene și a președintei Parlamentului European, marcând împlinirea a patru ani de la începutul războiului.
In Kyiv for the tenth time since the start of the war.
To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.
To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.
And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026
„Astăzi, în urmă cu patru ani, Rusia și-a început războiul de agresiune la scară largă și ilegal împotriva Ucrainei. Încă o dată, aducem un omagiu poporului curajos al Ucrainei, care continuă să reziste și să își apere țara”, se arată în declarație.
Liderii europeni subliniază că Rusia nu și-a atins obiectivele militare și acuză Moscova că vizează în mod deliberat infrastructura civilă și critică a Ucrainei, inclusiv rețele energetice, spitale, școli și clădiri rezidențiale, în plină iarnă.
„Obiectivul nostru este o pace cuprinzătoare, justă și durabilă pentru Ucraina, bazată pe principiile Cartei ONU și pe dreptul internațional. Respectarea suveranității și a integrității teritoriale este piatra de temelie. Nicio țară nu își poate anexa vecinul. Frontierele nu pot fi schimbate prin forță. Agresorul nu poate fi recompensat”, transmit cei trei lideri.
Four years of an unjust war of aggression.⁰
Four years of unshakable Ukrainian courage.⁰
Four years of unwavering European support.
One shared resolve: to secure a just and lasting peace in Ukraine.
That’s why we are here in Kyiv today. pic.twitter.com/KJJ7levHnp
— António Costa (@eucopresident) February 24, 2026
Aceștia subliniază importanța menținerii solidarității transatlantice și globale cu Ucraina, într-un context internațional și geopolitic dificil.
Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul de a continua sprijinul politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic pentru Ucraina, rămânând cel mai mare donator al țării.
Pe lângă cele aproape 200 miliarde de euro acordate din 2022, liderii europeni au convenit alocarea a 90 miliarde de euro pentru perioada 2026–2027, pentru a ajuta Ucraina să își acopere nevoile bugetare și de apărare.
„60 miliarde de euro din acest pachet de sprijin vor fi destinate nevoilor militare (programul ‘Porcupine’). Prima plată va fi efectuată cât mai curând posibil”, se precizează în declarație.
În această iarnă, UE și statele membre au furnizat asistență energetică fără precedent, sisteme de apărare antiaeriană și anti-dronă, precum și ajutor umanitar, inclusiv un nou pachet de generatoare și sprijin de urgență. Totodată, Bruxelles-ul lucrează cu autoritățile ucrainene la un nou plan de securitate și pregătire energetică, axat pe repararea și consolidarea rețelelor, repornirea rapidă a centralelor avariate și dezvoltarea producției descentralizate de energie regenerabilă.
„Războiul de uzură al lui Putin epuizează treptat Rusia, iar noi suntem hotărâți să exercităm presiuni suplimentare pentru a opri agresiunea și pentru a o determina să se angajeze în negocieri reale”, se arată în document.
UE anunță că va intensifica presiunile asupra sectorului energetic și financiar rus și va adopta măsuri suplimentare împotriva „flotei din umbră”.
În paralel, Uniunea și statele membre sunt pregătite să contribuie, în conformitate cu competențele lor, la garanții de securitate „robuste și credibile”, astfel încât Rusia să nu mai poată ataca Ucraina în viitor.
De asemenea, liderii europeni reafirmă angajamentul pentru tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele comise și pentru pagubele provocate, inclusiv prin operaționalizarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei și a unei Comisii Internaționale pentru Cereri de Despăgubire, în cadrul Consiliului Europei.
În final, declarația subliniază că viitorul unei Ucraine sigure și prospere se află în Uniunea Europeană.
„Ucraina poate conta pe sprijinul nostru deplin pentru aderarea la UE și pentru reconstrucția postbelică. Suntem alături de Ucraina. Pentru o pace justă și durabilă. Pentru o Ucraină puternică și suverană într-o Europă puternică și suverană”, mai transmit cei trei lideri.
U.E.
Friedrich Merz denunță „barbaria” Rusiei lui Putin și semnalează că modul în care se va încheia războiul din Ucraina „va avea un impact de durată asupra vieților noastre și a rolului nostru în lume”
Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat luni Rusia lui Putin că se află la „cel mai profund nivel de barbarie”, în pragul împlinirii a patru ani de când Moscova a invadat Ucraina, anunță France Presse, citat de Agerpres.
Oficialul german a mai arătat că „Rusia nu câștigă aceste război” și că recurge la propagandă, parte a războiului psihologic rus, pentru a influența opinia publică.
„Asta face parte din propagandă și se înscrie în cadrul războiului psihologic. Rusia vrea să ne facă să credem asta, dar faptele sunt cu totul altele”, a declarat cancelarul german la un eveniment organizat la Berlin în sprijinul Kievului, în prezența ambasadorului Ucrainei în Germania.
„Pe front, Rusia nu mai câștigă teren, ci dimpotrivă. Luna februarie a fost marcată de câștiguri uimitoare ale armatei ucrainene, iar economia rusă suferă mult mai mult de pe urma sancțiunilor și a războiului decât ne lasă să credem uneori presa”, a adăugat liderul german.
În contextul dinamizării discuțiilor privind pacea în Ucraina, Friedrich Merz a atras atenția că „modul în care vom pune capăt acestui război în Europa va avea un impact de durată asupra vieților noastre și a rolului nostru în lume.”
Marți se împlinesc patru ani de când Rusia a declanșat un război neprovocat, nejustificat și ilegal împotriva Ucrainei, încălcând suveranitatea acesteia și dreptul internațional.
În semn de solidaritate și din dorința de a reitera sprijinul neclintit al UE, pe 24 februarie, președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la Kiev, în Ucraina, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
În cadrul vizitei, aceștia vor participa la evenimentul oficial de marcare a celor patru ani de război. De asemenea, vor vizita un obiectiv de infrastructură energetică avariat de atacurile cu rachete rusești.
Liderii vor participa, de asemenea, la o reuniune a Coaliției de Voință, convocată de președintele francez Emmanuel Macron și de prim-ministrul britanic Keir Starmer.
În contextul în care agresiunea Rusiei intră în al cincilea an, reuniunea va reafirma angajamentul celor 35 de țări participante de a sprijini Ucraina în realizarea unei păci durabile și solide, asigurând securitatea atât a Ucrainei, cât și a Europei.
De altfel, Uniunea Europeană a susținut Ucraina încă de la început în eforturile sale de a-și exercita dreptul inerent la autoapărare împotriva războiului de agresiune pe scară largă al Rusiei. UE a adoptat sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei.
De asemenea, UE și statele sale membre sunt principalii furnizori de sprijin financiar, economic, militar și umanitar pentru Ucraina.
De la începutul războiului de agresiune al Rusiei, acestea au acordat 193,3 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei și poporului său. Asistența include:
- 103,3 miliarde de euro în sprijin financiar, economic și umanitar
- 69,3 miliarde de euro în sprijin militar
- 17 miliarde de euro în sprijin pentru refugiații din UE
- 3,7 miliarde de euro din veniturile provenite din activele rusești imobilizate
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Statele membre amenință să dea Comisia în judecată pentru acordarea de competențe suplimentare Parlamentului European în procesul decizional și afectarea echilibrului instituțional
România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar, asigură Nicușor Dan la patru ani de la invazia Rusiei. El participă la o nouă reuniune a Coaliției de Voință
Friedrich Merz reiterează sprijinul Germaniei pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă: „Soarta Ucrainei este soarta noastră”
Guvernul României sprijină și este solidar cu Ucraina în lupta pentru libertate, suveranitate și pace, afirmă Bolojan la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina
Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică
“Acum este momentul Europei”: Macron și Stubb au lansat, la Elysee, negocierile pentru un Parteneriat Strategic între Franța și Finlanda
Marea Britanie anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei” în Ucraina. Keir Starmer: Kremlinul nu va câștiga acest război
“Un fost om de stat nesemnificativ”: Purtătorul de cuvânt al MAE român reacționează după ce Dmitri Medvedev a numit-o “șobolan” pe Kaja Kallas
Friedrich Merz efectuează o vizită în China pentru a stabili o cooperare bilaterală mai strânsă într-o nouă eră comercială
La patru ani de când Europa s-a trezit în sunetul bombelor rusești asupra Ucrainei, Macron evocă un “triplu eșec al Rusiei”: A întărit NATO, a stimulat Europa și a arătat fragilitatea unui imperiu din altă epocă
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Trending
-
SĂNĂTATE4 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA5 days ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
INTERVIURI1 week ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
ROMÂNIA1 week ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
SĂNĂTATE4 days ago
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație