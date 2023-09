La quatrième édition du hackathon ”Jeu parle français” a réuni des participants d’Europe centrale et orientale pour développer des jeux vidéo éducatifs et récréatifs. Qui sont les gagnants

Du 13 au 17 septembre 2023, la quatrième édition du hackathon ”Jeu parle français” s’est déroulée avec succès dans sa première version hybride, rassemblant des participants venus de plusieurs pays d’Europe centrale et orientale pour développer des jeux vidéo éducatifs et ludiques, à la fois en ligne via Discord, ainsi qu’en présentiel à l’Université Nationale de Science et Technologie POLITEHNICA Bucarest, en Roumanie.

Conformément à un communiqué de presse envoyé à CaleaEuropeană.ro, l’événement a été créé et organisé par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en collaboration avec le Centre Régional Francophone pour l’Europe Centrale et Orientale (CREFECO) et Serious Evo International, avec le précieux soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie en Europe Centrale et Orientale et de l’Université POLITEHNICA de Bucarest.

”L’événement s’est déroulé dans des conditions optimales avec une forte implication de l’Université Nationale de Science et Technologie POLITEHNICA Bucarest, qui a accueilli l’intégralité du hackathon. Les équipes, présentes sur place et en ligne, ont bénéficié d’un accompagnement de qualité. Les participants ont créé des jeux de haute qualité, tous centrés sur le thème crucial du développement durable”, indique également le communiqué de presse.

Au total, 11 équipes ont participé, dont 6 en présentiel (2 d’Albanie et 4 de Roumanie) et 5 en ligne sur Discord (1 équipe de Géorgie, 1 de Moldavie et 3 de Roumanie). Les équipes ont été aidé par des coachs de différents domaines connexes aux jeux vidéo, parmi lesquels nous pouvons nommer : Lavinia Enache, Nizar Djalal Adnani, Lamine Talakela, Amine Adnani, Alexandru Bratosin, Gregory Rondin, Karim Koriche, Mounib Mazouzi et Hary Zouhair.

Les équipes gagnantes ont été déterminées par un jury d’experts, qui a évalué chaque projet en fonction de critères tels que la créativité, la qualité pédagogique et la pertinence par rapport au thème du développement durable. Les lauréats se sont démarqués par leur capacité à aborder des enjeux complexes de manière ludique.

Les équipes gagnantes sont :

1ère place – Les éco-acteurs (Albanie) – Martin Vila (Université Epoka Tirana); Krisea Ziu (Université de médecine, Tirana); Kamela Sinomati (section bilingue du lycée Asim Vokshi, Tirana);

2ème place – Petits et grands à la fois (Albanie) – Tesi Nikolla (Université Polytechnique, Tirana); Elektra Kadriaj (Université de beaux-arts, Tirana); Arbri Stafa (Université de médecine, Tirana);

3ème place – Victor Stoian (Collège national Tudor Vladimirescu, Targu-Jiu).

Les jeux seront disponibles sur la plateforme jeuparlefrancais.org.

Le hackathon s’est tenu du 13 au 17 septembre 2023, à la fois en ligne via Discord et Zoom, ainsi qu’en présentiel à l’Université POLITEHNICA de Bucarest, en Roumanie.

”Jeu parle français” est un hackathon annuel qui vise à promouvoir l’innovation pédagogique à travers le jeu vidéo tout en renforçant la communauté des talents francophones en Europe centrale et orientale.