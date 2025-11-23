INTERNAȚIONAL
La Summitul G20, Ursula von der Leyen a prezentat planul global al UE pentru dezvoltarea inteligenței artificiale
La Summitul G20, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj clar: viitorul inteligenței artificale trebuie să servească binele comun. „Acum este momentul să acționăm împreună, pentru a fi de partea bună a istoriei.”
Șefa Executivului European a prezentat strategia UE pentru AI, contruită pe trei direcții majore:
1.Investiții masive în infrastructura AI:
UE dezvoltă „AI Gigafactories”, centre uriașe de calcul menite să ofere acces accesibil la resurse avansate de procesare pentru cercetători, start-up-uri și instituții publice, precum spitale. Dacă inițial erau planificate 15 astfel de centre, interesul companiilor este uriaș: au fost depuse peste 74 de propuneri.
2. Adoptarea principiului „AI First”:
Europa încurajează companiile și instituțiile să pornească de la o întrebare simplă: „Cum poate AI să ajute?” – fie că vorbim de economie, administrație sau servicii publice.
3. Parteneriate internaționale:
UE își propune să împărtășească aceste capacități tehnologice cu restul lumii. Un exemplu este proiectul „Destination Earth”, un model digital capabil să prevadă fenomene extreme cu o precizie fără precedent.
Acesta este deja folosit global, inclusiv în Caraibe, unde modelele europene au oferit avertizări timpurii cu 15 zile înainte de uraganul Melissa , și urmează să fie extins în Africa prin parteneriate UE–Africa. Pe continentul african, UE sprijină dezvoltarea de „AI Factories” locale și conectarea acestora la ecosistemul european, inclusiv prin inițiativa „GenAI for Africa”, care facilitează colaborarea între companii europene și parteneri africani.
Președintele Volodimir Zelenski: Eforturile tuturor celor care caută o pace autentică și durabilă sunt importante
„Eforturile tuturor celor care caută o pace autentică și durabilă sunt importante”, a transmis președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în urma unei convorbiri telefonice cu premierul britanic, Keir Starmer.
Reprezentanți din Ucraina, Statele Unite și formatul E3, și anume Regatul Unit, Franța și Germania, discută azi, în Elveția despre propunerea de pace făcută de SUA: „Marea majoritate a liderilor europeni sunt gata să ofere asistență și să se implice. Consultările sunt în curs la diferite niveluri, iar eforturile tuturor celor care caută o pace autentică și durabilă sunt importante”, se arată în comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev.
Președintele Consiliului European Antonio Costa a anunțat convocarea tuturor celor 27 de lideri ai Uniunii Europene la o reuniune specială dedicată situației din Ucraina, ce va avea loc luni, în marja Summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda.
Întâlnirea urmărește coordonarea poziției europene în legătură cu evoluțiile recente ale eforturilor internaționale de negociere a unui plan de pace.
Liderii europeni au respins forma actuală a planului Trump-Putin și pledează pentru modificarea acestuia, care constituie o „bază care necesita lucrări suplimentare”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Zelenski îi mulțumește pentru “sprijin” lui Nicușor Dan după ce liderul român s-a alăturat liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit vineri seară omologului său român Nicușor Dan pentru mesajul de susținere transmis în aceeași zi, mesaj în care șeful statului a salutat eforturile pentru pace ale președintelui american Donald Trump și s-a alăturat liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina.
”Îți mulțumesc pentru sprijinul tău”, a transmis Zelenski într-o reacție la un mesaj anterior al lui Nicușor Dan.
Securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare, a transmis, vineri, președintele Nicușor Dan, care a subliniat că urmărește “cu cea mai mare atenție” cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva țării vecine.
Într-un mesaj difuzat pe X, președintele a salutat “eforturile reînnoite ale președintelui Donald Trump de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unei păci negociate și durabile”, referindu-se la propunerea unui plan de pace elaborat de Statele Unite ale Americii în colaborare cu Federația Rusă, plan care ar oferi Ucrainei garanții similare cu cele prevăzute în articolul 5 al Tratatului NATO, dar care prevede concesii teritoriale.
“Este, de asemenea, o bună ocazie, pentru a reafirma că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare”, a continuat Nicușor Dan.
Președintele a indicat că se alătură “mesajului altor lideri europeni care au asigurat azi Ucraina de sprijinul lor continuu”, cu trimitere la convorbirea telefonică pe care președintele Ucrainei a avut-o cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii.
“Susținerea suveranității Ucrainei, alături de SUA, mi se pare la fel de importantă. Trăim un moment important care ne cere tuturor maturitate, viziune și curaj. Circumstanțele demonstrează mai mult ca niciodată importanța unui dialog transatlantic intens și onest, în spiritul solidarității dintre aliați și al complementarității intereselor dintre UE și NATO”, a adăugat șeful statului.
“Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm dinamica actuală și din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de maximă importanță pentru România”, a conchis Nicușor Dan.
Reuniți sâmbătă în Africa de Sud la summitul G20, mai mulți lideri europeni și liderii celor doi aliați non-europeni din G7, Canada și Japonia, au adoptat o declarație comună în care au salutat eforturile Statelor Unite de a facilita pacea în Ucraina, considerând însă că proiectul planului în 28 de puncte oferă o bază utilă pentru discuții care necesită îmbunătățiri.
Ei au reafirmat principiul fundamental conform căruia frontierele nu pot fi modificate prin forță și și-au exprimat îngrijorarea față de propunerile care ar limita capacitățile militare ale Ucrainei, considerând că acestea ar expune țara unor riscuri viitoare. De asemenea, au subliniat că orice elemente ale planului care implică Uniunea Europeană sau NATO trebuie aprobate de membrii celor două organizații.
Declarația a fost semnată de președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, președintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Țărilor de Jos, Dick Schoof, prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Ucraina se confruntă cu alegerea de a pierde un partener major sau propria demnitate, a afirmat, vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un discurs video extraordinar adresat națiunii ucrainene în timp ce analizează răspunsul la propunerea de acord de pace cu Rusia din partea Statelor Unite.
În ceea ce-l privește, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut consultări sâmbătă cu mai mulți lideri europeni, după ce cu o zi în urmă a discutat și la telefon cu vicepreședintele american J.D. Vance, cu care a convenit că vor fi organizate runde de discuții la nivelul consilierilor pentru securitate națională din SUA, Europa și Ucraina pe marginea planului.
Astfel, oficiali ucraineni, americani și europeni urmează să se întâlnească duminică la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Rusia nu poate impune condițiile sale Ucrainei și Europei, reacționează tranșant Tusk după o discuție cu Zelenski privind planul de pace propus de SUA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost asigurat sâmbătă, într-o convorbire telefonică, de prim-ministrul polonez Donald Tusk că Varșovia susține eforturile comune ale Ucrainei și Europei cu privire la planul de pace propus de Statele Unite, care prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina.
“Cu puțin timp în urmă, Volodimir Zelenski și-a prezentat poziția cu privire la propunerea americană de pace într-o conversație telefonică. Este nevoie de eforturi comune. Rusia nu poate impune condițiile sale Ucrainei și Europei“, a scris Tusk, pe Facebook, după discuția telefonică cu Zelenski,
“Tot ceea ce privește Polonia trebuie convenit cu guvernul polonez“, a insistat acesta, în condițiile în care planul propus de Statele Unite prevede că avioane de luptă europene vor fi staționate în Polonia ca parte a măsurilor de securitate post-conflict.
Cu o zi înainte, Tusk a afirmat că “toate deciziile privind Polonia vor fi luate de polonezi“.
La rândul său, președintele ucrainean a scris pe rețeaua socială X că i-a împărtășit lui Tusk “detalii despre eforturile noastre diplomatice cu SUA și Europa”.
“Este important pentru noi ca toți partenerii care ne-au fost alături încă de la începutul acestui război să fie pe deplin informați despre situație. Ne coordonăm eforturile pentru a ne asigura că Europa este implicată în acest proces. Mulțumesc prim-ministrului și întregului popor polonez pentru sprijinul acordat. Știm că putem conta întotdeauna pe Polonia și apreciem foarte mult acest lucru”, a adăugat Zelenski.
Reuniți sâmbătă în Africa de Sud la summitul G20, mai mulți lideri europeni și liderii celor doi aliați non-europeni din G7, Canada și Japonia, au adoptat o declarație comună în care au salutat eforturile Statelor Unite de a facilita pacea în Ucraina, considerând însă că proiectul planului în 28 de puncte oferă o bază utilă pentru discuții care necesită îmbunătățiri.
Ei au reafirmat principiul fundamental conform căruia frontierele nu pot fi modificate prin forță și și-au exprimat îngrijorarea față de propunerile care ar limita capacitățile militare ale Ucrainei, considerând că acestea ar expune țara unor riscuri viitoare. De asemenea, au subliniat că orice elemente ale planului care implică Uniunea Europeană sau NATO trebuie aprobate de membrii celor două organizații.
Declarația a fost semnată de președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, președintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Țărilor de Jos, Dick Schoof, prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Ucraina se confruntă cu alegerea de a pierde un partener major sau propria demnitate, a afirmat, vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un discurs video extraordinar adresat națiunii ucrainene în timp ce analizează răspunsul la propunerea de acord de pace cu Rusia din partea Statelor Unite.
În ceea ce-l privește, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut consultări sâmbătă cu mai mulți lideri europeni, după ce cu o zi în urmă a discutat și la telefon cu vicepreședintele american J.D. Vance, cu care a convenit că vor fi organizate runde de discuții la nivelul consilierilor pentru securitate națională din SUA, Europa și Ucraina pe marginea planului.
Astfel, oficiali ucraineni, americani și europeni urmează să se întâlnească duminică la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
