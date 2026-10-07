La trei ani de la atacurile Hamas din 7 octombrie, liderii europeni condamnă terorismul și antisemitismul: „UE rămâne pregătită să contribuie la o pace durabilă, bazată pe soluția celor două state”

La trei ani de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, liderii europeni au condamnat miercuri terorismul și antisemitismul și au reafirmat necesitatea unei soluții durabile pentru conflictul din Orientul Mijlociu.

„Astăzi se împlinesc trei ani de la atacurile teroriste din 7 octombrie, din Israel. Îi onorăm pe cei care și-au pierdut viața și suntem alături de familiile care încă poartă greaua povară a durerii. Ne amintim de viețile tinere curmate la festivalul de muzică și de lunga suferință a ostaticilor”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

De asemenea, Ursula von der Leyen a subliniat că UE este alături de toți cei ale căror vieți au fost schimbate pentru totdeauna de atacurile din 7 octombrie și a avertizat că „barbaria și teroarea de nedescris” din acea zi nu trebuie să se mai repete niciodată.

„UE rămâne pregătită să contribuie la transformarea actualei încetări fragile a focului într-o pace durabilă, bazată pe soluția celor două state. Și rămâne la fel de ferm convinsă că nimic nu poate justifica terorismul”, a adăugat aceasta.

Today marks three years since the terrorist attacks of 7 October in Israel. We honour the victims and stand with the families who still carry the heavy weight of grief. We remember the young lives cut short at a music festival. And the long ordeal of the hostages. The EU stands with all those whose lives were forever changed by that day. The unspeakable savagery and terror of 7 October must never happen again. The EU remains ready to help turn today’s fragile ceasefire into a durable peace, based on a two-state solution. And remains equally convinced that nothing justifies terror. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 7, 2026

La rândul său, președintele Consiliului European, António Costa, a reafirmat sprijinul UE pentru dreptul Israelului de a exista în pace și securitate și a subliniat că soluția celor două state rămâne singura cale viabilă către o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu.

„Astăzi îi comemorăm pe cei care și-au pierdut viața în atacurile teroriste îngrozitoare comise de Hamas la 7 octombrie 2023, în Israel. Aducem un omagiu cetățenilor israelieni și străini masacrați în acea zi și suntem alături de familiile și cei dragi ai acestora. Îi avem, de asemenea, în vedere pe cei răniți și pe cei luați ostatici. Nu vom uita niciodată. Nimic nu poate justifica un asemenea act de teroare și astfel de atacuri nu trebuie să se mai repete niciodată”, a declarat acesta.

Today we remember the victims of the horrific Hamas attacks of 7 October 2023 in Israel. We pay tribute to the Israeli and foreign citizens massacred that day and stand with their families and loved ones. We also remember the injured and those taken hostage. We will never forget. Nothing can justify such terror, and it must never happen again. The EU will always defend Israel’s right to exist in peace and security. The two-State solution remains the only viable path to a just and lasting peace in the Middle East. — António Costa (@eucopresident) October 7, 2026

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis că instituția îi comemorează pe cei care și-au pierdut viața în atacurile din 7 octombrie și își reafirmă angajamentul de a combate terorismul, de a contribui la găsirea unei căi către pace și de a-și intensifica eforturile pentru combaterea antisemitismului.

„Astăzi, lumea marchează trei ani de la acea zi neagră de 7 octombrie 2023. De la acea dimineață fatidică în care teroriștii Hamas au masacrat 1.195 de persoane în Israel. De când 251 de persoane, inclusiv copii mici și vârstnici, au fost scoase cu forța din casele lor și luate ostatice. Unele zile rămân cu tine. Pentru atât de mulți oameni, rănile sunt încă deschise”, a spus ea.

Today the world marks three years since that black October 7th 2023. Since that fateful morning when Hamas terrorists massacred 1195 people in Israel. Since 251 people, including young children and the elderly, were dragged from their homes and taken hostage. Some days stay with you. The scars are still raw for so many. The @Europarl_EN remembers the victims of that day of horror as we recommit to ending terrorism, finding a path to peace and redoubling our efforts to stamp out the ancient evil of antisemitism. — Roberta Metsola (@EP_President) October 7, 2026

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a subliniat necesitatea respingerii ferme a oricărei forme de antisemitism în Europa și a afirmat că membrii comunităților evreiești trebuie să poată trăi în siguranță și fără teamă.

„Atacurile din 7 octombrie au fost un act barbar de terorism. Astăzi, suntem alături de Israel pentru a comemora fiecare viață pierdută și distrusă de teroriștii Hamas. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, supraviețuitori, familiile acestora și către toți cei care continuă să poarte durerea acelei zile cumplite. Hamas a provocat suferințe de nedescris poporului israelian și a lăsat în urmă distrugere. Hamas trebuie să se dezarmeze pentru ca Planul de pace pentru Gaza să poată avansa”, a subliniat Kaja Kallas.

The 7 October attacks were a barbaric act of terror. Today, we stand with Israel in remembering every life taken and destroyed at the hands of the Hamas terrorists. Our thoughts are with the victims, the survivors, their families and all those who continue to carry the pain of that terrible day. We must firmly reject any form of antisemitism across Europe. Jewish communities must be able to live openly, safely and without fear. Hamas brought unspeakable suffering to the Israeli people and left devastation in its wake. Hamas must disarm so that the Gaza Peace Plan to move forward. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 7, 2026

De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron a reafirmat angajamentul Franței de a combate antisemitismul și terorismul și de a acționa pentru pacea și securitatea tuturor.

„7 octombrie. Se împlinesc trei ani de la atacurile teroriste barbare comise de Hamas, care au curmat viețile a peste 1.200 de persoane, inclusiv 51 dintre compatrioții noștri. Se împlinesc trei ani de când împărtășim durerea statului Israel și a familiilor îndoliate. Trei ani mai târziu, nu uităm numele și chipurile: cele ale Mayei, lui Ohad, Valentin și ale atâtor altora”, a transmis acesta.

7 octobre. 3 ans que les attaques terroristes barbares du Hamas ont coûté la vie à plus de 1200 personnes, dont 51 de nos compatriotes. 3 ans que nous partageons la douleur de l’État d’Israël et des familles endeuillées. 3 ans plus tard, nous n’oublions ni les noms, ni les visages : ceux de Maya, d’Ohad, de Valentin, et de tant d’autres. Combattre l’antisémitisme et le terrorisme, partout et toujours, œuvrer pour la paix et la sécurité de tous : c’est l’engagement de la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 7, 2026

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru combaterea antisemitismului.

„Atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 marchează o ruptură profundă. Îi comemorăm pe cei care și-au pierdut viața și le împărtășim durerea. Trebuie să combatem antisemitismul cu și mai multă hotărâre. Femeile și bărbații evrei trebuie să poată trăi aici fără teamă”, a spus el.

Der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 markiert einen tiefen Einschnitt. Wir gedenken der Opfer, wir teilen ihren Schmerz. Antisemitismus müssen wir umso entschiedener entgegentreten. Jüdinnen und Juden sollen hier ohne Angst leben können. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 7, 2026

Astăzi se împlinesc trei ani de la atacul din 7 octombrie 2023, când Hamas a lovit teritoriul israelian, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând peste 250 de ostatici. Riposta Israelului a declanșat un război de amploare în Fâșia Gaza, în care și-au pierdut viața peste 67.000 de palestinieni. De ambele părți, majoritatea victimelor sunt civili.