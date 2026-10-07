La trei ani de la atacurile Hamas din 7 octombrie, liderii europeni condamnă terorismul și antisemitismul: „UE rămâne pregătită să contribuie la o pace durabilă, bazată pe soluția celor două state”

INTERNAȚIONALU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union 2024

La trei ani de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, liderii europeni au condamnat miercuri terorismul și antisemitismul și au reafirmat necesitatea unei soluții durabile pentru conflictul din Orientul Mijlociu.

„Astăzi se împlinesc trei ani de la atacurile teroriste din 7 octombrie, din Israel. Îi onorăm pe cei care și-au pierdut viața și suntem alături de familiile care încă poartă greaua povară a durerii. Ne amintim de viețile tinere curmate la festivalul de muzică și de lunga suferință a ostaticilor”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

De asemenea, Ursula von der Leyen a subliniat că UE este alături de toți cei ale căror vieți au fost schimbate pentru totdeauna de atacurile din 7 octombrie și a avertizat că „barbaria și teroarea de nedescris” din acea zi nu trebuie să se mai repete niciodată.

„UE rămâne pregătită să contribuie la transformarea actualei încetări fragile a focului într-o pace durabilă, bazată pe soluția celor două state. Și rămâne la fel de ferm convinsă că nimic nu poate justifica terorismul”, a adăugat aceasta.

La rândul său, președintele Consiliului European, António Costa, a reafirmat sprijinul UE pentru dreptul Israelului de a exista în pace și securitate și a subliniat că soluția celor două state rămâne singura cale viabilă către o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu.

„Astăzi îi comemorăm pe cei care și-au pierdut viața în atacurile teroriste îngrozitoare comise de Hamas la 7 octombrie 2023, în Israel. Aducem un omagiu cetățenilor israelieni și străini masacrați în acea zi și suntem alături de familiile și cei dragi ai acestora. Îi avem, de asemenea, în vedere pe cei răniți și pe cei luați ostatici. Nu vom uita niciodată. Nimic nu poate justifica un asemenea act de teroare și astfel de atacuri nu trebuie să se mai repete niciodată”, a declarat acesta.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis că instituția îi comemorează pe cei care și-au pierdut viața în atacurile din 7 octombrie și își reafirmă angajamentul de a combate terorismul, de a contribui la găsirea unei căi către pace și de a-și intensifica eforturile pentru combaterea antisemitismului.

„Astăzi, lumea marchează trei ani de la acea zi neagră de 7 octombrie 2023. De la acea dimineață fatidică în care teroriștii Hamas au masacrat 1.195 de persoane în Israel. De când 251 de persoane, inclusiv copii mici și vârstnici, au fost scoase cu forța din casele lor și luate ostatice. Unele zile rămân cu tine. Pentru atât de mulți oameni, rănile sunt încă deschise”, a spus ea.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a subliniat necesitatea respingerii ferme a oricărei forme de antisemitism în Europa și a afirmat că membrii comunităților evreiești trebuie să poată trăi în siguranță și fără teamă.

„Atacurile din 7 octombrie au fost un act barbar de terorism. Astăzi, suntem alături de Israel pentru a comemora fiecare viață pierdută și distrusă de teroriștii Hamas. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, supraviețuitori, familiile acestora și către toți cei care continuă să poarte durerea acelei zile cumplite. Hamas a provocat suferințe de nedescris poporului israelian și a lăsat în urmă distrugere. Hamas trebuie să se dezarmeze pentru ca Planul de pace pentru Gaza să poată avansa”, a subliniat Kaja Kallas.

De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron a reafirmat angajamentul Franței de a combate antisemitismul și terorismul și de a acționa pentru pacea și securitatea tuturor.

„7 octombrie. Se împlinesc trei ani de la atacurile teroriste barbare comise de Hamas, care au curmat viețile a peste 1.200 de persoane, inclusiv 51 dintre compatrioții noștri. Se împlinesc trei ani de când împărtășim durerea statului Israel și a familiilor îndoliate. Trei ani mai târziu, nu uităm numele și chipurile: cele ale Mayei, lui Ohad, Valentin și ale atâtor altora”, a transmis acesta.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru combaterea antisemitismului.

„Atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 marchează o ruptură profundă. Îi comemorăm pe cei care și-au pierdut viața și le împărtășim durerea. Trebuie să combatem antisemitismul cu și mai multă hotărâre. Femeile și bărbații evrei trebuie să poată trăi aici fără teamă”, a spus el.

Astăzi se împlinesc trei ani de la atacul din 7 octombrie 2023, când Hamas a lovit teritoriul israelian, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând peste 250 de ostatici. Riposta Israelului a declanșat un război de amploare în Fâșia Gaza, în care și-au pierdut viața peste 67.000 de palestinieni. De ambele părți, majoritatea victimelor sunt civili.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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