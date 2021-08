La un an de la ”alegerile fraudate din Belarus”, România reiterează sprijinul față de poporul care ”solicită în mod legitim respectarea drepturilor și libertăților sale fundamentale”

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a reiterat într-un mesaj transmis cu ocazia împlinirii a unui an de la ”alegerile fraudate din Belarus” sprjijinul României față de poporul din această țară, care ”solicită în mod legitim respectarea drepturilor și libertăților sale fundamentale”.

”Autoritățile din Belarus trebuie să pună capăt de îndată represaliilor”, a completat Aurescu în mesajul difuzat pe Twitter.

One year since the forged elections in Belarus. RO🇷🇴 stands by the people of Belarus as they legitimately demand respect for their fundamental rights and freedoms. The Belarusian authorities must immediately put an end to the repression.

