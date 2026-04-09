La un an de la lansare, planul de acțiune al UE privind continentul IA își atinge obiectivul. Industriile și talentul devin motoare ale inovării în IA

Planul de acțiune al Comisiei Europene privind continentul IA își confirmă, la un an de la lansare, obiectivul de a transforma industriile tradiționale puternice ale Europei și rezerva excepțională de talente în motoare ale inovării și accelerării inteligenței artificiale. Potrivit comunicatului oficial, progresele sunt vizibile în cadrul tuturor celor cinci piloni: infrastructură, date, talent, adoptare și IA de încredere.

UE și-a consolidat în mod semnificativ infrastructura de calcul. În prezent, compania are 19 fabrici de AI implementate în supercomputerele sale de top la nivel mondial, 13 antene AI Factory oferind acces regional și Gigafactories AI în curând. Acest lucru le oferă mai multor cercetători și întreprinderi nou-înființate capacitatea de care au nevoie pentru a construi modele de IA.

În ceea ce privește datele, Comisia a lansat Strategia privind uniunea datelor pentru a debloca potențialul accesului la date și al schimbului de date pe întregul continent. Omnibusul IA, introdus împreună cu acesta, urmărește să sprijine competitivitatea, oferind întreprinderilor securitate juridică și reducând costurile de asigurare a conformității prin norme simplificate.

Pilonul talentelor este la fel de important. O inițiativă-cheie a fost lansată în februarie, odată cu lansarea unui portal juridic UE-India pentru a facilita circulația talentelor în sectorul TIC. Se înregistrează progrese în ceea ce privește Academia de competențe în domeniul IA pentru a dezvolta programe specializate în domeniul IA generative și al tehnologiilor informatice avansate.

Sprijinind pilonul de adoptare, strategia Apply AI stimulează adoptarea IA în toate sectoarele industriale și publice, fiind deja alocate cereri de finanțare în valoare de 1 miliard EUR. Acestea sunt însoțite de inițiative specifice, cum ar fi rețeaua europeană de centre avansate de screening bazate pe IA și o mare provocare de frontieră în domeniul IA.

Construirea unui continent AI continuă. Comisia își menține angajamentul de a sprijini inovarea în domeniul IA, asigurându-se, în același timp, că IA în Europa este de încredere, sigură și aliniată la valorile democratice. Luna europeană a inovării în domeniul IA, cuprinsă între 14 octombrie și 17 noiembrie 2026, va prezenta progresele Europei.