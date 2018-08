La un an de la marșul neonazist din Charlottesville, Donald Trump condamnă ”toate tipurile de rasism și acte de violență”

Președintele american, Donald Trump, a condamnat sâmbătă ”toate tipurile de rasisim și acte de violență”, invocând necesitatea unității naționale, la un an de la marșul neonazist din Charlottesville, din statul Virginia, în cadrul căruia au izbucnit ciocniri între susținătorii supremației albilor și contramanifestanți, informează AFP, citat de Agerpres.

”Marşul de la Charlottesville, în urmă cu un an, a dus la moarte şi divizări lipsite de sens”, a menționat liderul de la Casa Albă în cadrul unui mesaj postat pe pagina sa de Twitter, acesta fiind, de altfel criticat în trecut că nu a condamnat niciodată în mod vădit manifestațiile neonaziste de acum un an.

The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts of violence. Peace to ALL Americans!

