La un an de la raportul-fanion, Draghi afirmă că țările UE “nu au înțeles gravitatea momentului”: Modelul european de creștere “se stinge rapid”

Uniunea Europeană rămâne tot mai mult în urma rivalilor globali în ceea ce privește creșterea economică, iar guvernele nu reușesc să înțeleagă urgența de a acționa, a declarat marți fostul președinte al Băncii Centrale Europene și prim-ministru al Italiei, Mario Draghi.

Draghi, care a prezentat în urmă cu 12 luni, la solicitarea Comisiei Europene, un raport de amploare privind competitivitatea UE, a spus că modelul de creștere al Uniunii „se stinge rapid”, vulnerabilitățile se acumulează și nu există o cale clară de finanțare a investițiilor necesare.

Precizările sale au fost făcute la Bruxelles, alături de președinta executivului european Ursula von der Leyen, în cadrul unui eveniment menit să marcheze un an de la lansarea raportului devenit în instituțiile UE un fel de “doctrina Draghi“.

Ursula von der Leyen, și Mario Draghi au deschis o conferință la nivel înalt pentru a analiza progresele înregistrate de Comisie în punerea în aplicare a recomandărilor formulate în raportul Draghi privind viitorul competitivității europene.

One year ago, Mario Draghi presented his report on competitiveness. The first act of the new Commission was to translate it into policies and actions. This is the urgency mindset we promised ↓

https://t.co/4G64HFxMKG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025

El a afirmat că blocul european a venit cu planuri ambițioase, dar că avansează prea încet și guvernele „nu au înțeles gravitatea momentului”.

„A continua ca de obicei înseamnă să ne resemnăm cu faptul că rămânem în urmă. O cale diferită cere o nouă viteză, o altă amploare și intensitate. Înseamnă să acționăm împreună, nu să ne fragmentăm eforturile”, le-a spus Draghi oficialilor europeni, inclusiv președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles, relatează Reuters.

Draghi a abordat o serie de provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană, aflată acum sub presiunea tarifelor impuse de SUA și a unui deficit comercial cu China care s-a extins cu 20% din decembrie 2024.

În domeniul inteligenței artificiale, Uniunea Europeană construia gigafabrici și extindea capacitatea centrelor de date, dar decalajele erau evidente. Statele Unite au produs anul trecut 40 de modele fundamentale de mari dimensiuni – bazate pe învățare din seturi ample de date –, China 15, iar UE doar trei.

Draghi a spus că este nevoie de mai multe acțiuni pentru a elimina barierele privind extinderea în Europa, reglementările privind utilizarea datelor și adoptarea inteligenței artificiale de către industrie.

Prețurile la energie, precum gazul natural aproape de patru ori mai scump decât în Statele Unite, reprezintă, de asemenea, o constrângere pentru tehnologie, cererea de electricitate pentru AI fiind prognozată să crească cu 70% în Europa până în 2030.

Europa avea probleme structurale de rezolvat, dar principala măsură luată de țările UE a fost subvenționarea prețurilor, pentru o ușurare temporară.

„Cu cât împingem mai mult reformele, cu atât capitalul privat va interveni mai mult și cu atât mai puțini bani publici vom avea nevoie. Desigur, această cale va rupe tabuuri vechi de mult timp, dar restul lumii și le-a încălcat deja pe ale lor”, a spus Draghi.

În septembrie 2024, Mario Draghi a prezentat raportul său de referință privind competitivitatea Europei, identificând barierele în calea creșterii și propunând soluții concrete pentru ca Europa să nu piardă cursa globală în care Statele Unite și China par să fie mereu cu câțiva pași înainte.

Inspirată de aceste recomandări, Comisia Europeană a lansat în ianuarie 2025 „busola competitivității”, un plan menit să redea dinamismul Uniunii. Din cele 65 de inițiative emblematice și 30 legislative, în doar șase luni fuseseră adoptate deja 33, respectiv 13 (28% dintre acestea intrând deja în vigoare), iar peste 1 trilion de euro au fost mobilizați pentru inovare, tehnologii curate și securitate.

Citiți și Un an de la Raportul Draghi privind viitorul competitivității europene: Comisia indică progrese în materie de inovare, debirocratizare, apărare, industrializare curată și comerț

Rezultatele includ 200 miliarde de euro pentru gigafabrici de AI, o nouă strategie cuantică și un plan pentru start-up-uri și scale-up-uri; 150 miliarde de euro investiți în apărare prin inițiativa SAFE; peste 100 miliarde de euro pentru decarbonizare prin Clean Industrial Deal, cu planuri de acțiune pentru auto, oțel și chimicale și noi obiective climatice pentru 2040; 70 miliarde de euro pentru companii inovatoare prin TechEU și o strategie pentru uniunea economisirii și investițiilor; 8,4 miliarde euro economii obținute prin simplificare și o strategie reînnoită pentru piața unică; precum și acorduri comerciale majore cu Mercosur și Mexic, cu negocieri în curs cu India și Indonezia.

Conferința la nivel înalt de marcare a unui an de la raportul Draghi are loc la scurt timp după discursul privind Starea Uniunii din 2025, în care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat următoarea etapă pentru consolidarea competitivității Europei, inclusiv investiții în tehnologii digitale și curate, noi măsuri pentru reducerea costurilor pentru afaceri și finalizarea uniunii economisirii și investițiilor, o foaie de parcurs a pieței unice până în 2028, care să acopere capitalul, serviciile, energia, telecomunicațiile, „al 28-lea regim” și o nouă „a cincea libertate” pentru cunoaștere și inovare și noi inițiative în inteligența artificială, tehnologia cuantică, baterii și tehnologii curate.