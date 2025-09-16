COMISIA EUROPEANA
La un an de la raportul-fanion, Draghi afirmă că țările UE “nu au înțeles gravitatea momentului”: Modelul european de creștere “se stinge rapid”
Uniunea Europeană rămâne tot mai mult în urma rivalilor globali în ceea ce privește creșterea economică, iar guvernele nu reușesc să înțeleagă urgența de a acționa, a declarat marți fostul președinte al Băncii Centrale Europene și prim-ministru al Italiei, Mario Draghi.
Draghi, care a prezentat în urmă cu 12 luni, la solicitarea Comisiei Europene, un raport de amploare privind competitivitatea UE, a spus că modelul de creștere al Uniunii „se stinge rapid”, vulnerabilitățile se acumulează și nu există o cale clară de finanțare a investițiilor necesare.
Precizările sale au fost făcute la Bruxelles, alături de președinta executivului european Ursula von der Leyen, în cadrul unui eveniment menit să marcheze un an de la lansarea raportului devenit în instituțiile UE un fel de “doctrina Draghi“.
Ursula von der Leyen, și Mario Draghi au deschis o conferință la nivel înalt pentru a analiza progresele înregistrate de Comisie în punerea în aplicare a recomandărilor formulate în raportul Draghi privind viitorul competitivității europene.
El a afirmat că blocul european a venit cu planuri ambițioase, dar că avansează prea încet și guvernele „nu au înțeles gravitatea momentului”.
„A continua ca de obicei înseamnă să ne resemnăm cu faptul că rămânem în urmă. O cale diferită cere o nouă viteză, o altă amploare și intensitate. Înseamnă să acționăm împreună, nu să ne fragmentăm eforturile”, le-a spus Draghi oficialilor europeni, inclusiv președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles, relatează Reuters.
Draghi a abordat o serie de provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană, aflată acum sub presiunea tarifelor impuse de SUA și a unui deficit comercial cu China care s-a extins cu 20% din decembrie 2024.
În domeniul inteligenței artificiale, Uniunea Europeană construia gigafabrici și extindea capacitatea centrelor de date, dar decalajele erau evidente. Statele Unite au produs anul trecut 40 de modele fundamentale de mari dimensiuni – bazate pe învățare din seturi ample de date –, China 15, iar UE doar trei.
Draghi a spus că este nevoie de mai multe acțiuni pentru a elimina barierele privind extinderea în Europa, reglementările privind utilizarea datelor și adoptarea inteligenței artificiale de către industrie.
Prețurile la energie, precum gazul natural aproape de patru ori mai scump decât în Statele Unite, reprezintă, de asemenea, o constrângere pentru tehnologie, cererea de electricitate pentru AI fiind prognozată să crească cu 70% în Europa până în 2030.
Europa avea probleme structurale de rezolvat, dar principala măsură luată de țările UE a fost subvenționarea prețurilor, pentru o ușurare temporară.
„Cu cât împingem mai mult reformele, cu atât capitalul privat va interveni mai mult și cu atât mai puțini bani publici vom avea nevoie. Desigur, această cale va rupe tabuuri vechi de mult timp, dar restul lumii și le-a încălcat deja pe ale lor”, a spus Draghi.
În septembrie 2024, Mario Draghi a prezentat raportul său de referință privind competitivitatea Europei, identificând barierele în calea creșterii și propunând soluții concrete pentru ca Europa să nu piardă cursa globală în care Statele Unite și China par să fie mereu cu câțiva pași înainte.
Inspirată de aceste recomandări, Comisia Europeană a lansat în ianuarie 2025 „busola competitivității”, un plan menit să redea dinamismul Uniunii. Din cele 65 de inițiative emblematice și 30 legislative, în doar șase luni fuseseră adoptate deja 33, respectiv 13 (28% dintre acestea intrând deja în vigoare), iar peste 1 trilion de euro au fost mobilizați pentru inovare, tehnologii curate și securitate.
Citiți și Un an de la Raportul Draghi privind viitorul competitivității europene: Comisia indică progrese în materie de inovare, debirocratizare, apărare, industrializare curată și comerț
Rezultatele includ 200 miliarde de euro pentru gigafabrici de AI, o nouă strategie cuantică și un plan pentru start-up-uri și scale-up-uri; 150 miliarde de euro investiți în apărare prin inițiativa SAFE; peste 100 miliarde de euro pentru decarbonizare prin Clean Industrial Deal, cu planuri de acțiune pentru auto, oțel și chimicale și noi obiective climatice pentru 2040; 70 miliarde de euro pentru companii inovatoare prin TechEU și o strategie pentru uniunea economisirii și investițiilor; 8,4 miliarde euro economii obținute prin simplificare și o strategie reînnoită pentru piața unică; precum și acorduri comerciale majore cu Mercosur și Mexic, cu negocieri în curs cu India și Indonezia.
Conferința la nivel înalt de marcare a unui an de la raportul Draghi are loc la scurt timp după discursul privind Starea Uniunii din 2025, în care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat următoarea etapă pentru consolidarea competitivității Europei, inclusiv investiții în tehnologii digitale și curate, noi măsuri pentru reducerea costurilor pentru afaceri și finalizarea uniunii economisirii și investițiilor, o foaie de parcurs a pieței unice până în 2028, care să acopere capitalul, serviciile, energia, telecomunicațiile, „al 28-lea regim” și o nouă „a cincea libertate” pentru cunoaștere și inovare și noi inițiative în inteligența artificială, tehnologia cuantică, baterii și tehnologii curate.
“Business as usual” nu mai merge, declară von der Leyen la un an de la raportul Draghi, cerând reducerea dependențelor externe și eliminarea barierelor pieței unice: Un start-up IA din România trebuie să se poată dezvolta
La un an după prezentarea raportului Draghi privind viitorul competitivității europene, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că Europa nu își mai poate permite să rămână captivă dependențelor externe, fie ele de materii prime critice, energie sau apărare.
În deschiderea conferinței „One Year After the Draghi Report”, von der Leyen a reamintit că miza este una directă pentru locuri de muncă, salarii și competitivitatea companiilor europene.
„Competitivitatea este despre locuri de muncă. Este despre salarii bune pentru oameni și profituri bune pentru companii. Este despre modul nostru de viață european”, a spus ea.
Șefa Comisiei a punctat trei direcții fundamentale din raportul Draghi: reducerea decalajului de inovare față de SUA și China, accelerarea tranziției verzi și diminuarea dependențelor.
Dacă în domeniul digital Europa are progrese notabile – cu patru supercomputere în top 10 mondial și o creștere cu 67 % a firmelor care adoptă AI în 2025 – obstacolele persistă.
„Un start-up de inteligență artificială din Portugalia sau România trebuie să se poată dezvolta fără bariere pe întreg continentul. Astăzi nu este cazul”, a subliniat von der Leyen, citând datele FMI potrivit cărora barierele din piața unică echivalează cu un tarif de 45% la bunuri și 110% la servicii.
În energie, dependența de combustibili fosili importați menține costurile ridicate și inegale între state, în timp ce la materii prime critice situația este alarmantă: China controlează 75% din prelucrarea cobaltului, 90% din cea a pământurilor rare și 100% din grafit.
„Aceasta este o situație critică – fără îndoială. Dar nu este inevitabilă. Cu politici corecte, putem construi independența Europei”, a spus ea, amintind acordurile cu Mercosur, Mexic sau Indonezia și lansarea a 47 de proiecte strategice în Europa, de la litiu în Portugalia la reciclarea bateriilor în Italia.
Ursula von der Leyen a pledat și pentru investiții masive în apărare prin inițiativa SAFE și planul „Readiness 2030”, cu un volum total de 800 miliarde €, reafirmând însă coordonarea cu NATO.
În paralel, a cerut aprobarea urgentă a pachetului de simplificare, care ar reduce cu 8 miliarde de euro anual costurile administrative ale firmelor.
„Fiecare stat membru a aprobat raportul Draghi. Știm cu toții ce trebuie făcut. Business as usual nu mai funcționează. Europa trebuie să decidă, să acționeze și să livreze. Putem muta munții când avem ambiție, unitate și urgență. Este alegerea noastră. Să o facem din nou – pentru prosperitate, pentru independență și pentru Europa”, a conchis ea.
Trei proiecte din România, sprijinite de Erasmus+, printre câștigătoarele Premiilor europene pentru predare inovatoare 2025
Un număr de 117 profesori și școli din peste 30 de țări europene și din afara UE au fost recompensați pentru excelența în predare și inovare educațională, în cadrul ediției din 2025 a Premiilor europene pentru predare inovatoare, susținute de Erasmus+, și acordate de Comisia Europeană. Printre câștigători se numără și trei proiecte din România, coordonate de cadre didactice și instituții care au integrat în activitatea lor principii de sustenabilitate, incluziune și cetățenie activă.
„Realizările laureaților Premiilor europene pentru predare inovatoare din 2025 reprezintă un exemplu al eforturilor susținute și devotamentului cadrelor didactice, cărora le sunt recunoscătoare, fiecăruia în parte. Aceste cadre didactice au oferit un exemplu demn de urmat pentru generațiile viitoare de profesori. Profesorii sunt coloana vertebrală a societăților noastre. Nu numai că le oferă copiilor și tinerilor cunoștințele de care au nevoie pentru viitoarea lor carieră, ci și, mai important, îi pregătesc pentru viața de adulți, înzestrându-i cu competențe de bază, printre care simțul civic și cunoștințele civice. Sunt convinsă că nivelul de pregătire, de competitivitate și de cultură democratică al unei societăți este strâns legat de educație. Și de uniunea noastră a competențelor. Aștept cu nerăbdare să îi întâlnesc pe acești deschizători de drumuri cu ocazia ceremoniei de decernare a premiilor din 8-9 decembrie de la Bruxelles”, a transmis Roxana Mînzatu, Vicepreședinta executivă a CE pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.
Proiectul „Be Smart, Be Green!”, coordonat de Școala Gimnazială „Vasile Conta” din Iași, a promovat educația pentru mediu și responsabilitatea civică în rândul elevilor. Prin activități creative și practice, elevii au dobândit competențe verzi și au fost inspirați să devină cetățeni activi în lupta împotriva schimbărilor climatice.
Proiectul „Rangers of Change”, coordonat de Școala Gimnazială nr. 195 din București, a îmbinat în mod inovator învățarea limbilor străine cu educația climatică, sprijinind integrarea refugiaților și dezvoltarea cadrelor didactice. Inițiativa a promovat multilingvismul, incluziunea și cetățenia responsabilă, valorificând identitățile culturale și sociale ale elevilor migranți și refugiați. Participanții au exersat limba engleză și au învățat termeni în greacă, spaniolă, portugheză, lituaniană și ucraineană.
Al treilea proiect, „Green skills, gamification and cross-cultural communication for improved heritage projects”, coordonat de Centrul Cultural Județean Harghita, a oferit instruire și mentorat pentru profesioniști din domeniul patrimoniului și pentru dezvoltatori comunitari din zone rurale. Accentul a fost pus pe sustenabilitate, incluziune, digitalizare și colaborare internațională, fiind elaborate două ghiduri practice care sprijină centrele culturale rurale în conceperea unor proiecte orientate spre viitor, ce valorifică patrimoniul natural și cultural local.
Prin aceste premii, Comisia Europeană oferă recunoaștere cadrelor didactice și instituțiilor care folosesc metode inovatoare, interactive și incluzive, pregătind cursanții de toate vârstele pentru a participa activ la viața publică și pentru a promova valorile Uniunii Europene, precum libertatea, solidaritatea și incluziunea.
Câștigătorii vor avea ocazia de a-și împărtăși bunele practici unui public mai larg, cu ocazia evenimentului „Premiul european pentru predare inovatoare 2025”, care va avea loc în perioada 8-9 decembrie la Bruxelles și online. Proiectele câștigătoare vor fi prezentate pe mai multe platforme: site-ul web al Premiului european pentru predare inovatoare, canalele de comunicare socială Erasmus+, portalul Spațiului european al educației și Platforma europeană pentru educația școlară
Raport Comisia Europeană: O integrare mai bună pe piața muncii a grupurilor subreprezentate poate contribui la atenuarea deficitului de competențe și de forță de muncă
O mai bună integrare pe piața muncii a grupurilor subreprezentate – cum ar fi femeile, persoanele în vârstă, migranții și persoanele cu handicap – poate contribui la atenuarea deficitului de competențe și de forță de muncă și la compensarea schimbărilor demografice care riscă să reducă forța de muncă a UE cu până la 18 milioane până în 2050, transmite Comisia Europeană, într-un comunicat.
Raportul Comisiei din 2025 privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa (ESDE) subliniază că o cincime din populația în vârstă de muncă, aproximativ 51 de milioane de persoane, se află în prezent în afara pieței forței de muncă a UE, marea majoritate fiind femei, persoane cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani, migranți și persoane cu handicap. Facilitarea accesului la piața forței de muncă ar contribui, de asemenea, la atingerea obiectivului UE privind rata de ocupare a forței de muncă de 78 % pentru 2030. În același timp, aceasta ar îmbunătăți coeziunea socială și ar sprijini obiectivul UE de reducere a sărăciei pentru 2030.
„Raportul ESDE din 2025 arată că piața forței de muncă din UE rămâne remarcabil de puternică, ocuparea forței de muncă fiind în creștere, în mare parte datorită unui număr mai mare de femei, persoane în vârstă și migranți care intră pe piața muncii. Acest lucru este încurajator, dar trebuie să facem mai mult pentru a ne asigura că toată lumea poate contribui cu competențele și talentele lor. Prin eliminarea obstacolelor, combaterea stereotipurilor și promovarea egalității de gen, putem aborda deficitul de forță de muncă, ne putem stimula competitivitatea și putem construi o societate mai echitabilă și mai favorabilă incluziunii”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.
Principalele constatări ale raportului ESDE din 2025
În 2024, UE a creat cu 1,8 milioane de locuri de muncă mai multe decât în anul precedent, ridicând rata de ocupare a forței de muncă la 75,8 %, în timp ce rata șomajului a scăzut la un nou minim istoric de 5,9 %.
Femeile: eliminarea barierelor pentru stimularea egalității și a creșterii economice
- Participarea femeilor pe piața forței de muncă din UE rămâne cu 10 puncte procentuale sub cea a bărbaților, 32 de milioane de femei nefiind încadrate în muncă, în principal din cauza responsabilităților de îngrijire neremunerate, a disponibilității limitate a serviciilor de îngrijire a copiilor și a măsurilor de descurajare a sistemelor de prestații fiscale. Aproximativ 75 % dintre mamele cu copii mici din afara forței de muncă indică sarcinile de îngrijire ca fiind principalul motiv, comparativ cu doar 13 % dintre tați.
- Raportul arată că extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor ar putea duce la creșterea ratei de ocupare a femeilor în unele state membre cu până la 30 % și la creșterea PIB-ului UE cu până la 1,7 %.
Persoane cu vârsta de cel puțin 55 de ani: asigurarea unei vieți profesionale mai lungi și mai sănătoase
- În pofida progreselor înregistrate, aproape 20 de milioane de persoane cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani nu fac parte din piața muncii din UE, adesea din cauza normelor privind pensionarea, a problemelor de sănătate sau a flexibilității insuficiente la locul de muncă.
- Raportul subliniază că reformele sistemului de pensii, pensionarea treptată, extinderea îngrijirii pe termen lung, formarea și orientarea profesională pot contribui la menținerea activă a unui număr mai mare de lucrători în vârstă.
Migranți: recunoașterea competențelor de stimulare a integrării
- Peste șapte milioane de migranți din UE sunt în prezent în afara forței de muncă din mai multe motive, inclusiv dificultăți lingvistice, nerecunoașterea calificărilor, discriminare și obstacole administrative. Migranții se confruntă cu cel mai mare risc de sărăcie dintre toate categoriile demografice de forță de muncă (38 %). Cu toate acestea, ele aduc competențe esențiale care pot contribui la abordarea deficitului de forță de muncă în sectoarele cu nevoi acute.
- Raportul arată că stimulentele fiscale bine concepute, împreună cu sprijinul pentru căutarea unui loc de muncă, formarea lingvistică și permisele de muncă mai simple, în special atunci când sunt combinate, pot spori participarea migranților pe piața forței de muncă.
Persoanele cu dizabilități: depășirea stereotipurilor și a provocărilor în materie de accesibilitate
- Din cele 44 de milioane de persoane cu handicap în vârstă de muncă, 56,4 % au lucrat în 2024 – de la 55,6 în 2022 – comparativ cu 84 % dintre persoanele fără handicap. Raportul constată că sistemele de cote, măsurile de combatere a discriminării și plasarea specifică a forței de muncă sunt instrumente eficace pentru integrarea acestora.
- Raportul constată că sistemele de cote, măsurile de combatere a discriminării și plasarea specifică a forței de muncă sunt instrumente eficace pentru integrarea acestora. Strategia UE privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030 promovează medii de lucru favorabile incluziunii, în timp ce Uniunea competențelor poate sprijini parcursuri incluzive în materie de competențe pentru a contribui la valorificarea potențialului persoanelor cu handicap.
