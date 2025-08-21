Lagarde: Acordul comercial UE-SUA se aliniază în linii mari scenariului de bază ale BCE privind creșterea economică din zona euro în 2026

Acordul comercial convenit recent între Statele Unite și Uniunea Europeană se aliniază, în linii mari, scenariului de bază avut în vedere de Banca Centrală Europeană (BCE), însă persistă incertitudini în domenii cheie precum produsele farmaceutice și semiconductorii, a declarat miercuri președinta BCE, Christine Lagarde, citată de Reuters, preluat de Agerpres.

Luna trecută, Bruxelles-ul a acceptat ca majoritatea exporturilor europene către SUA să fie taxate suplimentar cu 15%, măsură care a evitat un război comercial deschis și a oferit companiilor o mai bună predictibilitate, chiar dacă noile tarife riscă să încetinească ritmul creșterii economice.

„Acordul comercial prevede un tarif mediu efectiv estimat undeva între 12% și 16% pentru importurile SUA de bunuri din zona euro”, a explicat Lagarde la un forum de afaceri din Geneva. „Acest tarif mediu efectiv este ușor mai mare, dar în continuare aproape de ipotezele pe care le-am inclus în prognozelor noastre de bază din luna iunie. Rezultatul acordului comercial este cu mult sub un scenariu sever, care prevedea tarife americane de peste 20%”, a adăugat șefa BCE.

Scenariul de bază al instituției de la Frankfurt, pe baza căruia au fost realizate previziunile din iunie, estimează o creștere de 1,1% pentru economia zonei euro în 2026. În schimb, un acord mai dezavantajos ar fi putut reduce expansiunea până la 0,7%.

Lagarde a atras atenția că Uniunea Europeană, dependentă istoric de comerțul internațional pentru a-și menține dinamica economică, trebuie acum să își diversifice parteneriatele externe pentru a atenua efectele negative ale tarifelor americane.

„Chiar dacă SUA sunt, și vor rămâne, cel mai important partener comercial, Europa ar trebui de asemenea să își propună o creștere a legăturilor comerciale cu alte jurisdicții, profitând de avantajele economiei sale orientate spre export”, a subliniat Lagarde.

Declarația comună UE-SUA, publicată astăzi, 21 august, stabilește un cadru pentru un comerț transatlantic „echilibrat și reciproc avantajos”. Documentul confirmă și dezvoltă acordul politic convenit pe 27 iulie, în Scoția, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele american Donald Trump.

Noul regim tarifar american fixează un plafon de 15% pentru majoritatea exporturilor europene, inclusiv în sectoare strategice precum automobile, medicamente, semiconductori și cherestea. În plus, anumite produse – precum resurse naturale rare, aeronave și medicamente generice – vor fi exceptate de la tarife suplimentare.

Înțelegerea a evitat o escaladare a tensiunilor comerciale și creează o bază pentru cooperarea viitoare. În continuare, UE se va angaja în negocierea unui acord privind un comerț echitabil, echilibrat și reciproc avantajos cu SUA, în conformitate cu cadrul convenit și cu procedurile aplicabile.

Comerțul cu bunuri și servicii dintre UE și SUA s-a dublat în ultimul deceniu, depășind 1,6 mii miliarde de euro în 2024, cu un comerț cu bunuri în valoare de 867 miliarde de euro și un comerț cu servicii în valoare de 817 miliarde de euro. Aceasta înseamnă peste 4,2 miliarde de euro în bunuri și servicii care traversează Atlanticul în fiecare zi. Acest parteneriat profund și cuprinzător se bazează pe investiții reciproce. În 2022, întreprinderile din UE și din SUA au investit reciproc 5,3 mii miliarde de euro pe piețele lor.