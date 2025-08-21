U.E.
Lagarde: Acordul comercial UE-SUA se aliniază în linii mari scenariului de bază ale BCE privind creșterea economică din zona euro în 2026
Acordul comercial convenit recent între Statele Unite și Uniunea Europeană se aliniază, în linii mari, scenariului de bază avut în vedere de Banca Centrală Europeană (BCE), însă persistă incertitudini în domenii cheie precum produsele farmaceutice și semiconductorii, a declarat miercuri președinta BCE, Christine Lagarde, citată de Reuters, preluat de Agerpres.
Luna trecută, Bruxelles-ul a acceptat ca majoritatea exporturilor europene către SUA să fie taxate suplimentar cu 15%, măsură care a evitat un război comercial deschis și a oferit companiilor o mai bună predictibilitate, chiar dacă noile tarife riscă să încetinească ritmul creșterii economice.
„Acordul comercial prevede un tarif mediu efectiv estimat undeva între 12% și 16% pentru importurile SUA de bunuri din zona euro”, a explicat Lagarde la un forum de afaceri din Geneva. „Acest tarif mediu efectiv este ușor mai mare, dar în continuare aproape de ipotezele pe care le-am inclus în prognozelor noastre de bază din luna iunie. Rezultatul acordului comercial este cu mult sub un scenariu sever, care prevedea tarife americane de peste 20%”, a adăugat șefa BCE.
Scenariul de bază al instituției de la Frankfurt, pe baza căruia au fost realizate previziunile din iunie, estimează o creștere de 1,1% pentru economia zonei euro în 2026. În schimb, un acord mai dezavantajos ar fi putut reduce expansiunea până la 0,7%.
Lagarde a atras atenția că Uniunea Europeană, dependentă istoric de comerțul internațional pentru a-și menține dinamica economică, trebuie acum să își diversifice parteneriatele externe pentru a atenua efectele negative ale tarifelor americane.
„Chiar dacă SUA sunt, și vor rămâne, cel mai important partener comercial, Europa ar trebui de asemenea să își propună o creștere a legăturilor comerciale cu alte jurisdicții, profitând de avantajele economiei sale orientate spre export”, a subliniat Lagarde.
Declarația comună UE-SUA, publicată astăzi, 21 august, stabilește un cadru pentru un comerț transatlantic „echilibrat și reciproc avantajos”. Documentul confirmă și dezvoltă acordul politic convenit pe 27 iulie, în Scoția, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele american Donald Trump.
Noul regim tarifar american fixează un plafon de 15% pentru majoritatea exporturilor europene, inclusiv în sectoare strategice precum automobile, medicamente, semiconductori și cherestea. În plus, anumite produse – precum resurse naturale rare, aeronave și medicamente generice – vor fi exceptate de la tarife suplimentare.
Înțelegerea a evitat o escaladare a tensiunilor comerciale și creează o bază pentru cooperarea viitoare. În continuare, UE se va angaja în negocierea unui acord privind un comerț echitabil, echilibrat și reciproc avantajos cu SUA, în conformitate cu cadrul convenit și cu procedurile aplicabile.
Comerțul cu bunuri și servicii dintre UE și SUA s-a dublat în ultimul deceniu, depășind 1,6 mii miliarde de euro în 2024, cu un comerț cu bunuri în valoare de 867 miliarde de euro și un comerț cu servicii în valoare de 817 miliarde de euro. Aceasta înseamnă peste 4,2 miliarde de euro în bunuri și servicii care traversează Atlanticul în fiecare zi. Acest parteneriat profund și cuprinzător se bazează pe investiții reciproce. În 2022, întreprinderile din UE și din SUA au investit reciproc 5,3 mii miliarde de euro pe piețele lor.
SUA
Acordul comercial UE-SUA aduce stabilitate și consolidează o legătură transatlantică vitală, spune comisarul european pentru comerț
Acordul comercial dintre UE și SUA construiește încredere, aduce stabilitate și consolidează o legătură transatlantică vitală, într-un moment în care unitatea și parteneriatul sunt mai importante ca oricând, a transmis joi comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic.
„Acest acord are o greutate considerabilă și un impact real într-un moment în care peisajul comercial s-a schimbat fundamental. Relația noastră transatlantică este unul dintre cele mai mari parteneriate economice din lume. Iar acest acord are un obiectiv clar și comun: de a-l pune pe un teren solid și de a ajuta la reindustrializarea de ambele părți ale Atlanticului”, a declarat Sefcovic.
El a subliniat că acordul marchează doar începutul unui proces care, în timp, ar putea acoperi mai multe sectoare, deschide piețele și întări și mai mult legăturile economice dintre UE și SUA.
„A fost o muncă intensă și esențială, care aduce stabilitate și predictibilitate relației noastre – două elemente esențiale pentru mediul de afaceri. În același timp, ea întărește parteneriatul transatlantic, mai important ca oricând în actualul context geopolitic complex”, a afirmat Sefcovic.
SUA și UE au publicat detaliile mult așteptate ale acordului comercial dintre cele două părți convenit de președintele american Donald Trump și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finele lunii iulie, la resortul de golf din Scoția al liderului de la Casa Albă. La acel moment, atât Trump, cât și von der Leyen, au evaluat că este vorba despre “cel mai mare acord comercial din istorie“. Aceleași afirmații au fost reiterate și luni la Washington de către președintele american și de către șefa Comisiei Europene în timpul întâlnirii multilaterale cu președintele Ucrainei și cu ceilalți lideri europeni privind încheierea războiului Rusiei în Ucraina.
Comisarul european a precizat că Statele Unite vor limita la 15% tarifele aplicate pentru autoturismele, produsele farmaceutice și semiconductorii proveniți din Europa, în timp ce Uniunea Europeană se angajează să achiziționeze produse energetice americane în valoare de 750 de miliarde de dolari și să crească semnificativ importurile de echipamente militare și de apărare din SUA.
Statele Unite și Uniunea Europeană au subliniat că împărtășesc una dintre cele mai mari relații economice din lume, susținute de investiții reciproce de peste 5 trilioane de dolari. În acest context, companiile europene sunt așteptate să investească suplimentar 600 miliarde de dolari în sectoare strategice din SUA până în 2028, în timp ce Bruxellesul va crește importurile de echipamente militare și de apărare americane.
„Vreau să spun foarte clar: alternativa – un război comercial cu tarife exorbitante și escaladare politică – nu ajută pe nimeni. Ar afecta locurile de muncă. Ar afecta creșterea economică. Și ar dăuna afacerilor atât în UE, cât și în SUA. Nu este un scenariu teoretic, întrucât aproape cinci milioane de locuri de muncă europene, inclusiv numeroase în IMM-uri, ar fi puse în pericol. Acest acord evită acea cale. El construiește încredere. Aduce stabilitate. Și consolidează o legătură transatlantică vitală – într-un moment în care unitatea și parteneriatul sunt mai importante ca oricând”, a conchis Sefcovic.
SUA
SUA și UE au publicat detaliile “celui mai mare acord comercial din istorie”: Europa va cumpăra produse energetice din SUA de 750 de miliarde de dolari și va crește achizițiile militare din Statele Unite
Statele Unite vor limita tarifele pentru autoturismele, produsele farmaceutice și semiconductorii din Europa la 15%, au convenit Washingtonul și Bruxellesul într-o declarație comună, în vreme ce Uniunea Europeană va cumpăra produse energetice americane în valoare de 750 de miliarde de dolari și va crește semnificativ achizițiile de echipamente militare și de apărare din SUA, se arată într-o declarație comună publicată joi de Comisia Europeană.
SUA și UE au publicat detaliile mult așteptate ale acordului comercial dintre cele două părți convenit de președintele american Donald Trump și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finele lunii iulie, la resortul de golf din Scoția al liderului de la Casa Albă. La acel moment, atât Trump, cât și von der Leyen, au evaluat că este vorba despre “cel mai mare acord comercial din istorie“. Aceleași afirmații au fost reiterate și luni la Washington de către președintele american și de către șefa Comisiei Europene în timpul întâlnirii multilaterale cu președintele Ucrainei și cu ceilalți lideri europeni privind încheierea războiului Rusiei în Ucraina.
Prevederile acordului par să reflecte și prioritățile României. La o zi după acordul convenit de Trump și von der Leyen, șefa diplomației române Oana Țoiu a precizat că protecția standardelor agroalimentare și statutul de comerț liber pentru tehnologia energiei nucleare, semiconductori și produse din oțel special și aeronautice sunt ”de o importanță deosebită pentru România”. România și Statele Unite dezvoltă de mai mulți ani un parteneriat în domeniul energiei, care a debutat cu o declarație comună prezidențială semnată la Casa Albă la 20 august 2019 de Donald Trump, aflat în primul său mandat, și de președintele român de la acea vreme, Klaus Iohannis. Ulterior, în timpul mandatului președintelui Joe Biden, Washington-ul și Bucureștiul au demarat dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare de mici dimensiuni pentru producerea de energie nucleară civilă.
“Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat că au convenit asupra unui Acord-cadru privind comerțul reciproc, echitabil și echilibrat, menit să așeze relația comercială și investițională dintre cele două părți pe o bază solidă și să contribuie la reindustrializarea economiilor lor. Documentul reflectă recunoașterea de către Uniunea Europeană a preocupărilor Statelor Unite și determinarea comună de a rezolva dezechilibrele comerciale, valorificând întregul potențial al puterii lor economice combinate”, arată sursa citată.
Într-o postare pe X, Ursula von der Leyen a explicat că acest acord aduce “predictibilitate pentru companii și consumatori, stabilitate în cadrul celui mai mare parteneriat comercial din lume și securitate pentru locurile de muncă și creșterea economică pe termen lung în Europa”. “Acest acord comercial între UE și SUA aduce beneficii cetățenilor și companiilor noastre și consolidează relațiile transatlantice”, a continuat ea.
Predictability for our companies & consumers.
Stability in the largest trading partnership in the world.
And security for European jobs & economic growth in the long-term.
This EU-US trade deal delivers for our citizens & companies, and strengthens transatlantic relations.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2025
Cele două părți se angajează să coopereze pentru asigurarea unor surse de energie sigure, fiabile și diversificate, eliminând barierele netarifare. Uniunea Europeană intenționează să achiziționeze produse energetice americane (gaze naturale lichefiate, petrol și produse nucleare) în valoare de 750 miliarde de dolari până în 2028 și cel puțin 40 miliarde de dolari în cipuri americane de inteligență artificială pentru centrele sale de calcul. În plus, UE plănuiește să crească semnificativ achizițiile de echipamente militare și de apărare din SUA, sprijinite de guvernul american, pentru întărirea cooperării industriale transatlantice și a interoperabilității NATO.
Acordul prevede eliminarea de către Uniunea Europeană a tarifelor la toate bunurile industriale americane și acordarea accesului preferențial pentru o gamă largă de produse din domeniul pescuitului și agriculturii. Totodată, Statele Unite au decis să limiteze la 15% tarifele aplicate în baza Secțiunii 232 a Trade Expansion Act din 1962 pentru produsele farmaceutice, semiconductori și lemn provenite din UE. În ceea ce privește automobilele și piesele auto, Washingtonul va renunța la tarifele suplimentare pentru bunurile europene cu tarife MFN de 15% sau mai mari, iar pentru produsele cu tarife inferioare va aplica o rată combinată de 15%.
În domeniul metalurgiei, SUA și UE au convenit să analizeze posibilitatea protejării piețelor interne de supracapacitatea globală la oțel și aluminiu, păstrând în același timp lanțuri de aprovizionare sigure între cele două părți, inclusiv prin soluții de tip contingent tarifar. De asemenea, cele două economii intenționează să negocieze reguli de origine care să asigure ca beneficiile acordului să revină preponderent companiilor americane și europene.
Pe lângă componenta tarifară, acordul are o dimensiune strategică extinsă. Washington-ul și Bruxelles-ul vor coopera pentru reducerea barierelor netarifare, inclusiv prin acceptarea reciprocă a standardelor în domeniul auto și prin extinderea evaluărilor de conformitate la noi sectoare industriale. Cele două părți s-au angajat să simplifice cerințele pentru comerțul cu produse agroalimentare, inclusiv prin reducerea birocrației legate de certificatele sanitare pentru carnea de porc și produsele lactate.
Declarația comună abordează și aspecte sensibile legate de legislația europeană. Uniunea Europeană s-a angajat să lucreze pentru a răspunde preocupărilor americane privind Regulamentul UE privind defrișările și aplicarea Directivei privind diligența necesară în materie de durabilitate corporativă, pentru a evita impactul disproporționat asupra schimburilor comerciale transatlantice. În același timp, Comisia Europeană a promis să introducă flexibilități suplimentare în aplicarea mecanismului de ajustare la frontieră al carbonului (CBAM), luând în considerare situația întreprinderilor mici și mijlocii americane.
Cooperarea transatlantică se va extinde și în domeniul digital, unde Uniunea Europeană a confirmat că nu va introduce taxe de utilizare a rețelei și că nu vor fi aplicate tarife vamale pentru transmisiile electronice. Ambele părți au reafirmat sprijinul pentru menținerea moratoriului multilateral asupra taxelor vamale digitale în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.
Statele Unite și Uniunea Europeană au subliniat că împărtășesc una dintre cele mai mari relații economice din lume, susținute de investiții reciproce de peste 5 trilioane de dolari. În acest context, companiile europene sunt așteptate să investească suplimentar 600 miliarde de dolari în sectoare strategice din SUA până în 2028, în timp ce Bruxellesul va crește importurile de echipamente militare și de apărare americane.
În conformitate cu procedurile interne, SUA și UE vor documenta rapid Acordul pentru punerea în aplicare a acestui cadru privind comerțul reciproc, echitabil și echilibrat.
ROMÂNIA
Mecanismul european RESTORE, aplicat în premieră în România: 15 milioane de euro alocate în sprijinul comunităților afectate de inundații în Neamț și Suceava
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, joi, în cadrul briefingului de presă de la finalul ședinței de Guvern, activarea mecanismului european RESTORE, pentru a sprijini comunitățile afectate de inundațiile devastatoare din județele Neamț și Suceava. Totodată, oficialul a precizat că alocarea sumei de 15 milioane de euro pentru refacerea pagubelor, în doar trei săptămâni de la producerea dezastrului, reprezintă o noutate și un exemplu de bună practică la nivel european.
Mecanismul RESTORE, un instrument european de intervenție rapidă în situații de criză și urgență, a fost conceput în decembrie 2024 și este aplicat acum pentru prima dată în România, pentru a răspunde nevoilor urgente din regiunea Moldovei. Alocarea pentru această intervenție este de 15 milioane de euro, din care 12,75 milioane de euro sunt fonduri europene, și vizează refacerea infrastructurii afectate – de la drumuri și poduri, până la infrastructura urbană și rurală. În cadrul programului vor fi finanțate și relocarea și achiziția de echipamente esențiale, precum și implementarea de soluții reziliente și durabile, în logica „build back better”, pentru ca reconstrucția să fie mai sigură și mai rezistentă la viitoare dezastre.
„Suntem într-un parcurs în care inovăm, răspundem rapid și construim mai bine. RESTORE este un instrument prin care România își consolidează capacitatea de reacție la crize și urgențe. În același timp, arătăm cetățenilor că Guvernul și Uniunea Europeană sunt alături de ei atunci când au cea mai mare nevoie. Solidaritatea nu este doar un principiu moral, ci și o obligație socială și guvernamentală. RESTORE ne arată cum fondurile europene pot fi folosite cu flexibilitate pentru a răspunde rapid nevoilor comunităților”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.
Activarea mecanismului RESTORE a fost aprobată joi în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027, organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, la care au participat și președinții Consiliilor Județene Suceava și Neamț. În acest context, a fost introdusă o nouă Prioritate 10: „O regiune alături de cetățeni” – RESTORE. Este o premieră europeană, care demonstrează capacitatea României de a reacționa rapid și eficient pentru comunitățile afectate. Prioritatea va fi publicată mâine în mecanismul digital al Uniunii Europene, iar sumele vor putea fi utilizate imediat pentru demararea lucrărilor.
Ministrul a subliniat că alocarea acestei sume de 15 milioane de euro pentru refacerea pagubelor provocate de inundațiile din Neamț și Suceava, realizată în doar trei săptămâni de la producerea dezastrului, reprezintă un succes fără precedent și un exemplu de bună practică la nivel european. De asemenea, a adresat mulțumiri echipei ADR Nord-Est, președinților de consilii județene, prefecților și voluntarilor pentru implicarea lor decisivă în sprijinirea comunităților afectate.
Reamintim faptul că Guvernul României a acționat imediat după inundațiile din iulie, aprobând, pe 1 august, ajutoare inițiale de urgență între 15.000 și 30.000 de lei, precum și containere și alte măsuri de sprijin pentru persoanele afectate. Ulterior, Guvernul a aprobat un sprijin material care acoperă peste 96% dintre pagubele materiale înregistrate.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia
Într-o schimbare majoră de ton, Trump recunoaște tacit invazia Rusiei în Ucraina, anticipând “vremuri interesante”: “Este foarte greu să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare”
Suedia va găzdui un centru logistic al NATO: Prezența Alianței ne consolidează securitatea și capacitatea de descurajare
Luca Niculescu: Ne așteaptă o perioadă extrem de intensă de dialog cu OCDE, în care sperăm să încheiem ultimele comitete rămase
Lagarde: Acordul comercial UE-SUA se aliniază în linii mari scenariului de bază ale BCE privind creșterea economică din zona euro în 2026
Următorul summit al NATO va avea loc în perioada 7-8 iulie 2026 la Ankara, anunță secretarul general Mark Rutte
BERD sprijină România în organizarea celei de-a doua licitații pentru energie regenerabilă
România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina, transmite MApN: Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte pe flancul estic NATO
Acordul comercial UE-SUA aduce stabilitate și consolidează o legătură transatlantică vitală, spune comisarul european pentru comerț
ICI București redefinește modul în care patrimoniul cultural este protejat și valorificat în era digitală prin proiecte inovatoare bazate pe tehnologia blockchain
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, menționată în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România
- ROMÂNIA1 week ago
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
- ROMÂNIA1 week ago
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Nicușor Dan participă la reuniunea virtuală a Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiată de Germania. Nu este clar dacă șeful statului va lua parte și la discuțiile europenilor cu Trump
- INTERNAȚIONAL6 days ago
La 105 de ani de când polonezii “au oprit Armata Roșie în marșul spre Europa”, Tusk și Nawrocki contestă “invincibilitatea” Rusiei: “Este o zi potrivită pentru discuții cu Rusia despre război și pace”