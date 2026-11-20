Euro digital ar urma să ofere cetățenilor un mijloc de plată bazat pe infrastructură europeană și să reducă dependența de furnizori din afara Europei, a declarat vineri președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde. Sistemele internaționale procesează peste 60% din plățile cu cardul din zona euro, iar 14 dintre cele 21 de țări ale acesteia nu au un sistem național propriu, a precizat ea.

În discursul susținut la Congresul Bancar European de la Frankfurt, Lagarde a explicat că diminuarea utilizării numerarului și schimbarea climatului geopolitic au făcut necesară pregătirea unei alternative digitale europene.

„De mult timp, acest lucru nu părea să conteze, deoarece numerarul era încă mijlocul de plată dominant. Sistemele internaționale funcționau bine și nimeni nu întrerupsese vreodată accesul Europei”, a afirmat președinta BCE.

Situația s-a schimbat pe măsură ce cheltuielile s-au mutat în mediul online, unde are loc acum peste o treime din cheltuielile cotidiene, potrivit acesteia. Lagarde a invocat și cazul judecătorilor Curții Penale Internaționale care locuiesc în Europa, unii dintre ei cetățeni europeni, și care au pierdut peste noapte posibilitatea de a-și utiliza cardurile bancare.

„Prin urmare, am ajuns la concluzia că Europa avea nevoie de un echivalent digital al numerarului: euro digital. Acesta le va oferi europenilor un mijloc de plată care funcționează pe infrastructură europeană”, a declarat Lagarde.

Președinta BCE a explicat că inițiativele private de construire a unei alternative europene s-au confruntat cu un cerc vicios din cauza faptului că comercianții nu adoptă un sistem folosit de puțini clienți, iar clienții nu utilizează unul acceptat de puțini comercianți.

Euro digital ar urma să depășească acest obstacol prin statutul de mijloc legal de plată, care va presupune acceptarea sa în întreaga zonă euro acolo unde sunt posibile plățile digitale. Furnizorii privați ar putea apoi să concureze folosind infrastructura comună.

„Deoarece un proiect de o asemenea amploare necesită ani pentru a fi construit, a trebuit să începem cu mult înainte ca nevoia să devină presantă. Dacă legislația este adoptată până la sfârșitul acestui an, ne propunem să fim pregătiți pentru o primă emisiune în 2029”, a precizat Christine Lagarde.

Ea a subliniat că proiectul ar aduce beneficii chiar dacă Europa nu ar pierde niciodată accesul la sistemele internaționale de carduri. Standardele deschise pe care este conceput euro digital ar permite furnizorilor să ofere servicii în întreaga zonă euro.

Lagarde a prezentat inițiativa drept un exemplu de acțiune anticipată în fața unor riscuri care se acumulează treptat. În viziunea sa, dificultatea Europei este că poate identifica problemele din timp, dar ajunge adesea să acționeze numai atunci când acestea devin imposibil de ignorat, iar costurile sunt deja mai mari.