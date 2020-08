Lanț uman format de lituanieni pe o distanță de 34 de kilometri, de la Vilnius până la granița cu Belarus, în semn de solidaritate cu protestatarii din această țară

Aproximativ 50.000 de lituanieni au format un lanț uman, lung de 34 de kilometri, din capitala Vilnius până la granița cu Belarus, într-o manifestare a sprijinului pentru protestatarii din Belarus și pentru liderul opoziției din această țară Svetlana Tihanovskaia, care s-a refugiat în această țară baltică, informează Reuters.

Ambasadorul Statelor Unite în Lituania, Robert S. Gilchrist, a luat parte, de asemenea, la acest lanț uman, purtând flori și un steag roșu cu alb, devenit simbol al protestelor antiguvernamentale, care a fost pentru scurtă perioadă de timp drapelul Belarusului, la începutul anilor 1990, până în 1996, când Aleksandr Lukașenko a revenit la simbolistica sovietică.

We are inspired by the peaceful expression of the Belarusian people seeking to determine their own future. We stand with them as they aspire to choose their leaders and to choose their own path, free from external intervention. #laisveskelias #Belarus pic.twitter.com/nJcLRZuBIN — U.S. Embassy Vilnius (@USEmbVilnius) August 23, 2020

Acestuia i s-au alăturat președintele Lituaniunei, Gitanas Nauseda, dar și ministrul de externe Linas Linkevicius.

Three decades ago, Lithuanians lined up in a human chain together with their Latvian and Estonian brothers. The Baltic Way sent the message of Freedom. Today Belarusians are sending their message to the world: they want to be free. pic.twitter.com/8bN6jNqbFP — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 23, 2020

Very proud of Lithuanians for their genuine unprecedented support to the people of #Belarus in their ongoing fight for democracy, justice and human dignity. At least 50.000 have joined the #FreedomWay in #Lithuania today. pic.twitter.com/El9r9qb2lc — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 23, 2020

Evenimentul a avut loc într-o zi cu încărcătură istorică. La 23 august 1989, aproximativ 2 milioane de persoane în Estonia, Letonia şi Lituania şi-au unit mâinile pentru a forma un lanţ uman de 600 de kilometri – cunoscut de posteritate drept ”Lanțul Baltic” – care s-a întins între cele trei capitale – Tallinn via Riga până la Vilnius.

Lanţul a fost format pentru a protesta împotriva Uniunii Sovietice cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a semnării pactului de neagresiune dintre Uniunea Sovietică şi Germania nazistă, ceea ce a condus efectiv la ocupaţia sovietică a balticilor.

Mobilizarea împotriva liderului forte din Belarus nu a slăbit de la anunţul privind rezultatele scrutinului de la 9 august, care l-au dat învingător cu 80% din voturi.

Duminică, demonstraţia a părut asemănătoare ca amploare cu cea de la 16 august, când circa 100.000 de persoane au ieşit în stradă la Minsk, potrivit jurnaliştilor AFP, informează Digi24.

La putere de 26 de ani, Lukanşenko s-a angajat în această săptămână că ”va rezolva problema” contestării, despre care spune că este un complot occidental, şi chiar a plasat armata în stare de alertă, acuzând NATO de manevre la frontierele Belarusului.

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a dezmințit orice ”întărire” a prezenței sale la frontiera cu Belarus, oferind asigurări că alegațiile în acest sens sunt ”nefondate”, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Orice afirmaţie referitoare la întărirea prezenţei NATO la frontiera cu Belarus este nefondată. După cum am mai spus clar, NATO nu reprezintă nicio ameninţare pentru Belarus sau pentru orice altă ţară şi nu există nicio întărire militară în regiune”, a subliniat purtătoarea de cuvânt a Alianţei, Oana Lungescu, într-un comunicat.

Alianţa Nord-Atlantică a adăugat că se află într-o poziţie ”strict defensivă”.

”Rămânem vigilenţi, pregătiţi să descurajăm orice agresiune şi să ne apărăm aliaţii. Îndemnăm Minskul să dea dovadă de un respect total al drepturilor fundamentale”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Belarus se confruntă de două săptămâni cu ample proteste, violent reprimate, după ce Lukaşenko a fost reales, pentru a şasea oară, preşedinte, în urma alegerilor prezidenţiale din 9 august, despre care opoziția spune că au fost fraudate.

În urma acestor violențe, Uniunea Europeană a anunțat că ”va impune în curând sancțiuni împotriva unui număr substanțial de persoane responsabile de represiune și de falsificarea rezultatelor alegerilor”.