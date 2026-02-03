ROMÂNIA
László Borbély anunță o inițiativă comună a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și a Camerei de Comerț și Industrie România – Marea Britanie: Forumul Diasporei pentru Dezvoltare Durabilă, un demers cu miză strategică națională
László Borbély, consilier de stat pe dezvoltare durabilă, anunță „un demers cu miză strategică națională”.
Forumul Diasporei pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă o inițiativă comună a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și a Camerei de Comerț și Industrie Româno-Britanică care pornește de la realitățile migrației, de la dorința de reîntoarcere și reintegrare, dar și de la nevoile educaționale ale copiilor și tinerilor.
Potrivit datelor oferite de Ministerul britanic de Interne, aproximativ 1.3 milioane de cetățeni români au obținut statut de rezidență în Regatul Unit.
„Obiectivul este clar: transformarea acestor realități în instrumente concrete, utile întregii societăți”, a detaliat László Borbély, consilier de stat pe dezvoltare durabilă.
Acesta a evidențiat expertiza în domeniul integrării profesionale a Camerei de Comerț și Industrie România-Marea Britanie.
„Camera de Comerț și Industrie România-Marea Britanie este un partener de încredere care aduce expertiza directă europeană despre contextul administrativ și know-how privind integrarea profesională”, a continuat László Borbély.
Conform consilierului de stat pe dezvoltare durabilă, forumul va crea punți reale între:
- educație și dezvoltare durabilă
- principiile egalității de gen și rețele de femei antreprenor
- date și indicatori pentru politici publice durabile.
Înființat în 2017, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României coordonează și implementează strategii pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă în conformitate cu angajamentele internaționale ale României.
La rândul său, Camera de Comerț Româno-Britanică este principala organizație condusă de mediul de afaceri care promovează comerțul bilateral și investițiile între Regatul Unit și România. Misiunea este de a facilita și intensifica comerțul între aceste două țări prin dialogul între întreprinderi.
Camera de Comerț Româno-Britanică (BRCC) joacă un rol influent în crearea și menținerea unui mediu propice pentru comerțul liber și investiții.
Prin facilitarea parteneriatelor și cu ajutorul unei rețele extinse de membri influenți, persoane fizice și juridice, Camera de Comerț Româno-Britanică oferă resursele, cunoștințele și infrastructura necesare companiilor britanice pentru a profita la maximum de oportunitățile emergente din România, precum și companiilor românești pentru a face afaceri pe piețele consacrate din Marea Britanie.
Înființată în 1998, BRCC este o organizație independentă, deținută în întregime de membrii săi, cu birouri în Londra, București, Cluj și Timișoara.
ROMÂNIA
AmCham România, vizită de lucru la Washington, pentru întărirea poziției României ca partener economic și strategic de încredere al SUA
AmCham România a desfășurat, în perioada 27–29 ianuarie, o vizită de lucru la Washington, D.C., menită să consolideze relațiile transatlantice și să întărească poziția României ca partener economic și strategic de încredere al Statelor Unite, informează Ambasada României în SUA.
Agenda vizitei a inclus întâlniri la nivel înalt cu reprezentanți ai Departamentului de Stat al Statelor Unite, ai Biroului Reprezentantului pentru Comerț al Statelor Unite, ai Comisiei speciale a Camerei Reprezentanților privind China, precum și cu experți din cadrul unor centre de analiză (think tank-uri) de referință, precum Institutul Hudson și Fundația Heritage. Discuțiile s-au concentrat pe extinderea comerțului transatlantic, cooperarea în domeniul securității și promovarea potențialului economic al României.
Delegația AmCham România, formată din membri ai Consiliului Director, lideri executivi și reprezentanți ai companiilor americane active în România, a avut, de asemenea, întâlniri cu parlamentari americani din ambele partide, inclusiv cu membri ai echipelor senatorilor Ted Cruz, Mark Kelly, Elissa Slotkin și Martin Heinrich, fiind subliniat sprijinul bipartizan pentru aprofundarea relațiilor dintre România și Statele Unite.
Vizita s-a încheiat cu o recepție găzduită de ambasadorul României în Statele Unite, dedicată consolidării Parteneriatului Strategic România–SUA și apelului la o cooperare mai ambițioasă, în special în domenii precum apărarea, energia, infrastructura și tehnologia.
Potrivit AmCham România, companiile americane consideră România nu doar un partener de încredere, ci și o poartă de acces către piața europeană, în contextul în care investițiile Statelor Unite în România depășesc 9 miliarde de dolari, iar perspectivele de dezvoltare rămân semnificative.
SĂNĂTATE
Ministrul Sănătății, vizită oficială în Israel pentru extinderea cooperării internaționale și preluarea bunelor practici în sănătate
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, efectuează, începând de marți, o vizită oficială de trei zile în Israel, ca parte a unei delegații conduse de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, informează Agerpres.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, „vizita se înscrie în demersurile României de extindere a cooperării internaționale și de preluare a bunelor practici relevante pentru dezvoltarea sistemului de sănătate, digitalizarea în sănătate și a asigurărilor de sănătate”.
Agenda oficială include întrevederi cu președintele Knesset, Amir Ohana, precum și cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu.
De asemenea, delegația română va efectua vizite la spitale de referință din Israel, printre care Hadassah Ein Kerem Hospital și Herzog Hospital.
Programul mai prevede întâlniri cu reprezentanți ai sectorului privat din domeniul sănătății și al asigurărilor de sănătate, inclusiv cu Meuhedet Health Services.
ROMÂNIA
ARMO respinge ipotezele false privind pierderi masive din taxarea coletelor non-UE: Estimările nu sunt susținute de date oficiale
Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) avertizează că informațiile apărute în spațiul public despre impactul fiscal al taxării coletelor non-UE sunt inexacte și induc în eroare publicul, respingând afirmațiile cu privire la o prăbușire a traficului cargo.
În contextul acestor informații și pentru corecta informare a publicului, ARMO a transmis luni o serie de precizări privind impactul fiscal și logistic al taxării coletelor non-UE.
„În 2025, aproximativ 80 de milioane de colete non-UE au avut România ca destinație finală, dintre care sub 10% au aterizat direct pe teritoriul național. Restul coletelor au intrat prin hub-uri regionale din alte țări europene, conform practicilor logistice obișnuite din regiune. Limitarea analizei doar la coletele aterizate direct în România distorsionează semnificativ realitatea”, se arată într-un comunicat.
ARMO respinge afirmațiile privind o presupusă „prăbușire” a traficului cargo.
„Nu există dovezi ale unei reduceri structurale cauzate de introducerea taxei logistice. În plus, estimările de pierderi în sute de milioane de euro se bazează pe ipoteze eronate, respectiv aplicarea unor taxe vamale pentru colete cu valoare declarată de sub 150 euro. Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale sau metodologii verificabile”, precizează sursa citată.
În ceea ce privește taxarea vamală, ARMO subliniază că „subiectul taxării vamale în România a coletelor cu valoare declarată mai mică de 150 euro reprezintă o premisă falsă”.
„Aceste colete sunt în prezent scutite de la aplicare taxelor vamale, conform legislației europene în vigoare. Acest fapt este cunoscut în spațiul public și la nivelul UE ca fiind unul dintre motivele ce stau la baza concurenței neloiale a companiilor extracomunitare”, mai arată ARMO.
Pentru a elimina această excepție, la nivel european „a fost agreată eliminarea acestei exceptări și aplicarea unei taxe vamale în sumă fixă, în valoare de 3 euro/produs, distinctă față de taxa logistică anunțată de Comisia Europeană, măsura urmând a fi aplicată cu 1 iulie 2026”.
ARMO precizează că „afirmațiile privind pierderile României din taxe vamale necolectate sunt nefondate. Mai mult, taxele vamale sunt resurse proprii ale Uniunii Europene, nu venituri ale bugetului național. România nu poate pierde venituri pe care nu le-a avut vreodată și care nu i-ar fi revenit oricum”.
În același timp, „Uniunea Europeană a agreat implementarea unei taxe logistice începând cu noiembrie 2026, motivată de volumul în continuă creștere al coletelor cu valoare redusă din afara spațiului european și de presiunea pe care procesarea acestora o exercită asupra activității autorităților vamale naționale”.
ARMO atrage atenția că „normele de implementare ale taxei logistice nu au fost încă adoptate” și solicită „adoptarea cu celeritate a acestor norme, pentru a asigura predictibilitate actorilor economici, o aplicare uniformă la nivel național și evitarea interpretărilor divergente sau a estimărilor speculative privind impactul măsurii”.
Asociația subliniază că măsuri similare „au fost luate sau sunt în curs de implementare și în alte state membre UE, confirmând că aceasta nu este o inițiativă izolată a României, ci o abordare coordonată pentru gestionarea provocărilor create de fluxul masiv de colete ieftine din țări terțe care afectează echilibrul concurențial pe piața europeană”.
ARMO clarifică și confuzia dintre două tipuri de import: „În discuția publică s-a făcut confuzie între două tipuri de import: procedura H7 – coletele cu valoare redusă, și importurile comerciale obișnuite – procedura H1. Pentru coletele mici, TVA este plătită de consumatori la momentul plasării unei comenzi și apoi virată statului. Pentru importurile comerciale, TVA se plătește la vamă, în statul de import. Taxa logistică se aplică doar coletelor mici, nu importurilor comerciale. De aceea, afirmații precum statul nu mai încasează TVA sunt greșite – TVA se încasează în continuare în cazul coletelor cu valoare declarată sub 150 de euro, indiferent că acestea aterizează în România sau în orice alt stat membru UE. De asemenea, importurile H1 nu pot fi afectate de introducerea acestei taxe, cât timp aceasta nu se aplică acestui gen de importuri”.
În plus, ARMO atrage atenția că „dacă informația se dovedește a fi adevărată, creșterea importurilor prin procedura H1 reprezintă un lucru benefic pentru consumatorul român, deoarece permite autorităților vamale să exercite control efectiv asupra mărfurilor din punctul de vedere al conformității, siguranței și standardelor, contribuind la protecția consumatorilor și la o concurență echitabilă”.
În încheiere, ARMO subliniază că „informațiile vehiculate în spațiul public utilizează ipoteze false și ajung la concluzii nerealiste, care nu rezistă unei analize fiscale simple. ARMO este un promotor al dezbaterii informate despre comerțul electronic și aspectele fiscale aplicabile și respinge ferm răspândirea de informații inexacte care induc în eroare publicul”.
