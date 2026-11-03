Laszlo Borbely, în deschiderea Bucharest Leaders’ Summit: România lucrează la o nouă Strategie națională pentru dezvoltare durabilă 2030

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

Consilierul de stat Borbély László, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, a participat pe 2 noiembrie la deschiderea oficială a Bucharest Leaders’ Summit: Empowering the Future, desfășurată la Camera Deputaților, în Sala Nicolae Iorga. Summitul a fost coorganizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Grupul de Presă MediaUno și Institutul Național de Statistică, cu sprijinul Comisiei pentru politică externă și al Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților.

Deschiderea a inclus un mesaj video transmis de prim-ministrul României și a reunit reprezentanți ai Camerei Deputaților, Senatului, Parlamentului European și Cancelariei Prim-ministrului, ai corpului diplomatic și ai instituțiilor din domeniul apărării și ordinii publice. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai universităților, ai organizațiilor de cercetare și ai instituțiilor din domeniul sănătății.

În intervenția sa, Borbély László a subliniat importanța cooperării între domenii și a continuității în aplicarea politicilor publice.

„Această diversitate de expertiză este importantă pentru felul în care construim viitorul. Dezvoltarea durabilă presupune cooperare între domenii, politici fundamentate pe date și continuitate în aplicarea lor. Avem nevoie de investiții în educație și cercetare, de sprijin pentru inovare și de parteneriate care să producă rezultate concrete pentru oameni. Prin fiecare decizie de astăzi, ne asumăm o responsabilitate față de generațiile viitoare. Mulțumesc partenerilor și participanților pentru acest dialog și pentru contribuția la identificarea unor direcții comune de acțiune”, a declarat acesta.

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă lucrează împreună cu toate instituțiile implicate, prin rețeaua nucleelor de dezvoltare durabilă, la elaborarea noii Strategii naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030. Prin aceste nuclee, instituțiile își coordonează contribuțiile și pun în comun expertiza de specialitate, datele și indicatorii necesari pentru fundamentarea politicilor publice și pentru monitorizarea și evaluarea rezultatelor. Dialogul de la summit completează acest demers prin schimbul de idei între autorități, universități și organizații de cercetare, care poate sprijini definirea unor priorități comune și a unor măsuri adaptate nevoilor comunităților.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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