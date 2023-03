Laura Codruța Kövesi anunță că Parchetul European este pregătit să îi ia în vizor pe cei care ocolesc sancțiunile împotriva Rusiei

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a discutat joi, la Chișinău, cu comisarul european pentru Justiție, Didier Reynders, despre ”modalitățile de consolidare a statului de drept” și despre ”continuarea reformelor în sectorul justiției”.

Pleased to meet 🇪🇺Commissioner @dreynders in Chisinau today. We have discussed ways to strengthen rule of law & continue reforms in the justice sector.

Reiterated that on our EU accession path, we are committed to continuing the fight against corruption & implementing reforms. pic.twitter.com/XPqhjYNIqU

— Dorin Recean (@DorinRecean) March 2, 2023